Cómo hacer apuestas online, tipos y técnicas

Si estás pensando en hacer apuestas online, debes saber que las más utilizadas a día de hoy son las deportivas. Éstas mueven cientos de millones y podrían darte la posibilidad de sacarte un dinero extra mientras disfrutas de tus competiciones y partidos favoritos. Aunque es importante que tengas presente que no siempre se puede ganar dinero, puesto que las apuestas deportivas nunca pueden asegurarte que ganes dinero. Si no sabes qué tipo de apuestas hacer, te contamos todo lo que necesitas saber y cómo empezar a hacerlo.

Tipos de apuestas

Si te apetece hacer apuestas online y quieres empezar por el mundo de los deportes, debes saber que puedes realizar tu apuesta en casi cualquier tipo de competición: Fútbol, baloncesto, fórmula 1… La gran mayoría de las casas de apuestas te ofrecen la opción de apostar a casi cualquier deporte, a veces, hasta los más insospechados.

Eso sí, antes de hacerlo debes tener claro los diferentes tipos de apuestas que existen.

Según la cantidad de pronósticos

Dentro de esta tipología podrás encontrarte con las siguientes apuestas:

Sencillas. Hacen referencia a cuando apuestas por un resultado concreto en un evento o competición. En este caso la solución es fácil: si aciertas el resultado, ganarás.

Combinadas o múltiples. Se trata de elaborar dos o más predicciones diferentes en categorías distintas. Podrán ser dobles (dos pronósticos), triples (tres pronósticos) y así hasta el número que tú mismo elijas. Si aciertas todos los resultados, serás ganador.

Según el momento de la apuesta

En esta ocasión, encontramos los siguientes tipos de apuestas:

Previas. Se realizan antes del comienzo del partido.

Directo. Se hacen una vez que ha empezado el evento.

Anticipadas. Se apuesta sobre competiciones futuras en las que, normalmente, todavía no se conoce a los participantes. Dada su dificultad, éstas reciben un tratamiento especial respecto al resto de apuestas.

Por último conviene destacar que las normas de cada tipo de apuesta pueden variar ligeramente dependiendo de las reglas de cada casa de apuestas. Sin embargo, en esencia estas serán las tipologías básicas que deberás conocer para hacer apuestas deportivas.

Técnicas

Una vez que conoces los distintos tipos de apuestas, es habitual preguntarse cómo ganar a las casas de apuestas. La respuesta a esta cuestión es complicada, puesto que conseguirlo siempre se hará prácticamente imposible. Sin embargo, existen distintas técnicas y estrategias que podrás utilizar en unos u otros momentos. A continuación destacamos algunas de ellas:

El cansancio. Esta técnica consiste en apostar pensando en el cansancio acumulado que tienen los equipos. Es decir, hacerlo en contra de todos aquellos que vienen cansados de otras competiciones y que tienen una plantilla limitada, por ejemplo.

Paroli. Esta estrategia habla de apostar más cuando ganas y volver a la apuesta inicial en caso de perder. La principal ventaja de este sistema es que no necesitas un gran fondo para apostar, ya que en cierto modo estás apostando lo que ganas.

La meseta. Con ésta tendrás que aumentar o reducir la cantidad apostada cuando tus fondos lleguen al límite.

Cubrirse. Da igual cuál sea la estrategia que vayas a utilizar para hacer apuestas online. De vez en cuando será importante que te cubras ante una posible pérdida. De eso se trata precisamente esta técnica.

Por supuesto, a estos cuatro sistemas se pueden sumar muchos otros. Sin embargo, nunca existirá uno solo que te de siempre la victoria. Ésta dependerá de muchos más factores que solo tú podrás analizar llegado el momento y recuerda siempre que las apuestas seguras no existen. Sólo tu experiencia y, por qué no, suerte, te ayudarán a apostar con fundamento.

Cómo apostar de forma segura

Uno de los peligros más habituales a la hora de hacer apuestas por Internet es dejarse llevar por el éxito. Cuando ganamos una apuesta es sencillo obnubilarse y querer seguir ganando más y más pensando que ¡estamos en racha! Por ello, a continuación se plantean algunas recomendaciones para hacer apuestas online de modo seguro:

Escoge el deporte que más controles. Es cierto que contemplar el carácter matemático y estadístico de las apuestas es fundamental. Sin embargo, también es muy importante unirlo a la pasión por un deporte. En muchas ocasiones ésta te dará una gran ventaja a la hora de tomar decisiones sobre tus apuestas. Así pues, trata de hacer la mezcla perfecta entre ambas cuestiones.

Establece un presupuesto máximo . Fíjate una cantidad tope semanal o incluso diaria para no dejarte llevar por la tentación. Será la mejor manera de disfrutar de hacer apuestas deportivas.

. Fíjate una cantidad tope semanal o incluso diaria para no dejarte llevar por la tentación. Será la mejor manera de disfrutar de hacer apuestas deportivas. Date de alta en diferentes casas de apuestas . Compara las distintas opciones que te ofrece cada una de ellas y decántate por la de mejores condiciones.

. Compara las distintas opciones que te ofrece cada una de ellas y decántate por la de mejores condiciones. Disfruta de las promociones . Aprovecha los regalos de bienvenida y bonos que te dan muchas casas de apuestas a la hora de registrarte. El paso anterior te ayudará a conseguir éste.

. Aprovecha los regalos de bienvenida y bonos que te dan muchas casas de apuestas a la hora de registrarte. El paso anterior te ayudará a conseguir éste. Diversifica tus apuestas. Lo ideal es no apostar todo a una única competición. Piensa que cuanto más diversifiques tus apuestas, el riesgo estará mejor repartido.

Siguiendo estos consejos podrás disfrutar de hacer apuestas en Internet de un modo seguro y evitando tentaciones.

Pasos

Una vez conocidas las principales reglas del juego a la hora de hacer apuestas online, toca aprender los pasos a dar para iniciarte. Estos son los siguientes:

Busca entre las distintas casas de apuestas y regístrate en la que más te interese . Para ello solo tendrás que rellenar un simple formulario con tus datos.

. Para ello solo tendrás que rellenar un simple formulario con tus datos. Elige el método de pago para el ingreso del dinero que te permitirá realizar las apuestas . Los más habituales serán los monederos electrónicos como PayPal, las transferencias o las tarjetas de crédito.

. Los más habituales serán los monederos electrónicos como PayPal, las transferencias o las tarjetas de crédito. Elige un deporte y selecciona un partido en concreto. Una vez en él solo tendrás que lanzarte a hacer tu primera apuesta. Piensa que quizás con ésta no aciertes, pero ya llegará el momento de hacerlo.

Una vez dados estos pasos solo te faltará ir cogiendo práctica, el resto vendrá rodado si la suerte te acompaña.

