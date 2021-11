NOTICIA de de Javi Navarro

¿Sabes jugar al póker Texas? Cuántas veces hemos visto el juego del póker en películas americanas, en torneos por televisión a altas horas de la madrugada, e incluso en páginas de póker online. A priori puede parecer un juego complicado, pero sólo hay que tener ganas de aprender, un poquito de picardía y una buena mano, aunque esto último no es imprescindible en muchas ocasiones.

Estrategia y suerte se unen para dar forma a una de las partidas que más enganchado te dejarán. A continuación te contamos cómo aprender a jugar al póker para que puedas empezar a disfrutar con él.

¿Qué es el póker?

Antes de entrar a explicar las reglas para jugar al póker resulta importante definirlo. Éste es un juego de cartas en el que los participantes apuestan en base a una puja inicial y desarrollan su juego con todas o al menos parte de sus cartas ocultas. Al final, gana el jugador que tenga la mejor combinación de cartas. El premio será el total de todas las apuestas realizadas.

La estrategia se vuelve fundamental en este juego, tanto que gracias a ella puedes conseguir ganar a pesar de no contar con la mejor mano. Esto lo conseguirás, a través de tus apuestas, si logras convencer a tus contrincantes de que lo mejor será retirarse. Existen distintos tipos de póker. El Omaha, el Ruzz, el Stud o el H.O.R.S.E, entre otros. Sin embargo, en esta ocasión explicaremos cómo jugar al Póker Texas Holdem, puesto que es el más común.

Cómo jugar póker Texas Hold’em

El Texas Hold’em es la variante de póker más conocida en todos los casinos de América y de España y también la más famosa en las páginas de internet en las que se juega al póker online. No es necesario apostar para jugar, y lo cierto es que es un juego entretenido que todos los amantes de los juegos de cartas deberían conocer, aunque sí es verdad que poca gente juega por placer; es decir, que las apuestas están a la orden del día en el póker Texas.

Si nunca antes has participado en una partida en Internet, te recomendamos que antes de empezar consultes todas las reglas e información básica para aprender a jugar al póker online.

Manos

Existen diez posibles combinaciones de cartas en el póker. De mayor a menor valor, éstas son las siguientes:

Escalera real de color.

Escalera de color.

Póker.

Full.

Color.

Escalera.

Trío.

Dobles parejas.

Parejas.

Carta alta.

Memoriza estas manos, ya que serán las que te darán más o menos posibilidades en el juego.

Reglas del juego

Es hora de descubrir cómo jugar al póker clásico. Para ello es muy importante tener en cuenta las siguientes reglas básicas:

Objetivo: conseguir la mejor combinación de cartas posible.

Orden: se seguirá el sentido de las agujas del reloj.

Funcionamiento: cada jugador hace su apuesta y una vez realizadas todas, se reparten dos cartas tapadas a cada jugador. A continuación se ponen al centro cinco cartas descubiertas. Las tres primeras formarán el flop. La cuarta, el river. La quinta, el turn. Es importante tener claros estos conceptos para entender el sistema de apuestas.

Apuestas

La cantidad que se apueste dependerá del poder adquisitivo de cada jugador. Existen mesas donde se juega 1 dólar o un euro y otras en las que cada apuesta llega a los 500. Las rondas de apuestas son cuatro, jugándose en las dos primeras rondas la mitad que en las dos siguientes. Por ejemplo, en una mesa de 1 dólar / 2 dólares, se jugara 1 dólar en las dos primeras rondas y 2 dólares en las otras dos. En cada una de esas rondas, los otros jugadores pueden subir la apuesta hasta un máximo de cuatro veces la ronda inicial.

Mecánica del póker

La primera mano comenzará con dos apuestas obligatorias llamadas las ciegas. El primer jugador a la izquierda del que reparte jugará la ciega pequeña, que es la mitad del mínimo de la apuesta de la mesa. Y el segundo a la izquierda, el mínimo. El que reparte dará dos cartas boca abajo.

En el centro de la mesa colocará cinco cartas visibles, boca arriba. Cada jugador usará sus cartas y las de la mesa para lograr la mejor jugada posible, pudiendo utilizar las suyas de mano o prescindir de ellas.

Una vez que se han repartido las dos cartas boca abajo, siguiendo por la izquierda, el jugador que sigue al que ha hecho la apuesta ciega grande es el que habla primero. Puede pasar y retirarse, lo que se llama ‘ir’ o igualar la apuesta de la ciega grande o incluso subir. Si decide hacer esto último ha de poner en la mesa el importe de la ciega grande y de la ciega pequeña, es decir, lo mismo que han jugado los jugadores que están a su derecha. Continuaran las apuestas en el sentido de las agujas del reloj hasta que se llega al que ha hecho la apuesta ciega grande.

Cada jugador puede retirarse en el momento en el que lo decida si ve que sus cartas no son buenas. Los demás deberán irse o subir hasta que todos hayan puesto la misma cantidad de dinero.

En el hipotético caso de que alguien suba la apuesta y nadie la iguale, dicho jugador se lleva la mano y gana la apuesta.

El Flop

¿Qué es el flop? Son las tres primeras cartas de las cinco que se ponen boca arriba en el centro de la mesa. Ronda de apuestas de nuevo comenzando a hablar el primer jugador a la izquierda del que reparte. Puede pasar o apostar, pudiendo igualar o subir la apuesta cuando vuelva a tocarle el turno. Continuará la ronda de apuestas finalizando en el repartidor.

Cuarta carta

Es el “Turn” o “Fourth Street”. Se sigue apostando al jugar al póker, pero doblando el valor de cada apuesta.

Quinta carta

La ven los jugadores que continúan en la mano y recibe en inglés el nombre de “The River” (río) o la también conocida como “The Fifth Street” (quinta calle). A continuación siguen las apuestas y al concluir la mano todos los jugadores muestran sus cartas llevándose el bote aquel jugador que haya conseguido ligar la combinación de cartas de más valor.

Puedes empezar a practicar en tu casa con tus amigos, familiares y pequeñas cantidades de dinero u objetos equivalentes. Cuando hayas adquirido experiencia y entiendas el juego a la perfección, estás listo para una partida más seria y, quien sabe, tal vez te llegues a convertir en un experto.

A continuación tienes más información sobre la regulación de las apuestas online en España.

Botes

Normalmente, el jugador que mejor mano haya conseguido será el ganador de la suma total del bote. En cambio, la situación cambia cuando un participante ha hecho un all in. Si después de esto, las apuestas continúan, se creará un bote independiente. En él, el jugador del all in no estará presente. En caso de que más de un jugador haga un all in, se crearán distintos botes independientes entre sí.

Llegados hasta aquí y con todos los conceptos anteriormente mencionados bien claros, ya estarás preparado para empezar a jugar al póker. Ahora solo tendrás que encargarte de disfrutarlo.

Los jugadores de póker aprenden de forma subconsciente las señales de sus oponentes

¿Cuántas probabilidades hay de que mi rival tenga un as? ¿Cuántas probabilidades tengo de ganarle con mi mano? Seguramente si eres un jugador de póker avanzado conocerás la estadística que te permite seguir adelante con un alto porcentaje de ganar o la de retirarte asumiendo que tu juego no es mejor. Sin embargo, existe una parte empírica en el póker en la que no existe ni las matemáticas ni la estadística, esto es, las señales que emiten tus contrincantes cuando estáis sentados frente a frente. Tics, manías, pequeñas señales casi imperceptibles que te pueden hacer conocedor de cómo está actuando, si con una mano ganadora o está yendo de farol. Conocerlo supone una ventaja, pero ¿cómo se puede aprender a reconocer las señales o intuirlas?

Investigadores han comprobado en una prueba de laboratorio que la intuición se adquiere a través de la experiencia. Científicos del University College de Londres (Reino Unido) y la Universidad Pierre et Marie Curie (Francia) han demostrado que el aprendizaje instrumental subliminal (que usa las consecuencias para modificar el comportamiento) tiene lugar en el cerebro sin una intervención consciente. Esto significa que un individuo es capaz de captar señales subliminales que se asocian habitualmente con ciertas situaciones y consecuencias, y aprender de forma subconsciente de dichas señales.

Por ejemplo, en el caso de un jugador de póker se mejora su juego al aprender a asociar la recompensa monetaria con las señales subliminales emitidas por sus oponentes previamente a ganar, como por ejemplo apreciar de forma intuitiva una señal de un oponente o un patrón de juego.

En webs de póker online como 888póker, bien en las mesas gratuitas o en las partidas de niveles más bajos, se puede empezar a practicar las habilidades que uno tenga con este juego de azar en el que las probabilidades siempre cuentan, aunque la intuición puede guiar a una persona para tomar decisiones de forma más efectiva que el razonamiento consciente.

Recompensa económica de la información de un oponente

Los científicos que realizaron el estudio mostraron imágenes durante muy poco tiempo, apenas 50 milisegundos, de forma que no se podían ver de forma consciente. Cuando se las volvían a mostrar de forma abierta, los sujetos del experimento no las recordaban. A continuación se mostraron nuevamente de forma subliminal imágenes (apenas durante 50 milisegundos) pero con una recompensa económica si reconocían la imagen previa de entre dos opciones. Una respuesta era segura, mientras que la otra implicaba un riesgo puesto que podían perder la moneda que había en juego.

¿El resultado? El experimento demostró que los sujetos mostraron una preferencia significativa hacia las imágenes con las que ganaron una moneda al acertarlas, muestra de que el aprendizaje subliminal puede modificar el comportamiento y modificar nuestras preferencias hacia estímulos que no se perciben de forma consciente.

Los secretos del póquer, de la mano de Jonathan Little

Los torneos de póquer son difíciles de jugar, pero si se aprende a hacerlo, las recompensas pueden ser enormes. Porque incluso los torneos por Internet ofrecen premios de cientos de miles de dólares. Por eso es recomendable que todos los aficionados al póquer online echen un ojo a este libro, escrito por Jonathan Little, un profesional del póquer que ha ganado 4 millones de dólares jugando póquer de torneos. Jugar un póquer técnicamente sólido es imprescindible, pero no suficiente, por lo que llega Secretos de un jugador profesional de póquer de torneos (Alea Publicaciones).

Este libro nos enseña los fundamentos del juego, la forma adecuada de manejar los distintos tamaños de “stacks”; nos ayuda a entener cuándo hay que jugar “small ball” y cuándo jugar “long ball”, o cómo diseñar su juego para ganar cada mano, no sólo para llegar a los premios.

El autor

Jonathan Little (Pensacola, Florida) es un exitoso jugador de póquer profesional: ha ganado más de 4 millones de dólares en torneos de póquer en sólo cuatro años. Sus secretos como profesional del póquer de torneos explican las claves del éxito de esta competitiva modalidad de juego.

Comenzó cuando tenía dieciocho años, y rápidamente se convirtió en uno de los más grandes ganadores de torneos de sit&gos por Internet. Ganó dos ediciones del World póker Tour (WPT) y llegó a la mesa final en otros dos, logrando en la Temporada Sexta el premio al Jugador del Año. En 2010 pasó cinco veces por la caja en las World Series of póker (WSOP), incluyendo un tercer puesto.

De él dijo Shannon Shorr: «Es uno de los principales jugadores de torneos de póquer del mundo. Yo personalmente he aprendido mucho de él, y tú también podrás hacerlo».

Aprender a jugar al póquer jugando

póker Training es un juego para PC que trata de enseñar todos del famoso juego de cartas, permitiendo conocer entresijos y claves de una forma sencilla. El método de aprendizaje está basado en el Hold’em póquer sin límites. Cuenta con dos modos de juego: modo entreno/academia (lecciones, ejemplos) modo carrera/torneo (lecciones avanzadas y entrenamiento). ¿Su precio? 19,95 euros.

Planeta DeAgostini DeAgostini Interactive Interactive y y Mindscape Mindscape lanzan al mercado póker Training, un tíítulo que te permitirá aprender la mecánica y los trucos del póquer. El videojuego te preparará para jugar como un auténtico profesional, paso a paso, a través de lecciones, cuestionarios y minijuegos temáticos.

El juego dispone de prácticos ejercicios completos con un tutor virtual que son fáciles de entender y con sesiones de tests de dificultad gradual. Además cuenta con 60 actividades diferentes y eficaces para adquirir destreza con las cartas.

Los ajustes son opcionales en cada partida: número de adversarios, niveles de dificultad, perfil de los jugadores (agresivos, pasivos, serios…).

Las webs de apuestas, salida a la crisis para uno de cada tres internautas

LAE (48%), BWin (40%) y Pokerstars (39%) lideran el ranking de las páginas de apuestas online más conocidas. Entre las tres concentran el 76% del gasto online de los españoles, que según un nuevo informe, el 35% de los internautas realiza apuestas online al menos una vez al mes, buscando una salida a la crisis. El estudio sobre Juegos de Azar y Apuestas en España, llevado a cabo por IPSOS, revela que ante el panorama económico y social actual buscamos “un golpe de suerte” que nos permita vivir de una forma más relajada. Para ello, los españoles gastamos una media de 42 euros al mes en apuestas online. Se prevé que el juego online crezca un 10% hasta los 5.000 millones en 2013.

Del total de la población española con acceso a Internet, el 35% afirma jugar forma online al menos una vez al mes, aunque la mayoría también apuesta de forma presencial. Un dato declarado en su mayoría por hombres jóvenes, que son los que más invierten en juego online en España (64%, frente al 36% de las mujeres). Entre aquellos que sólo juegan de forma online, esta diferencia de sexos se mantiene: el 61% de los que juegan sólo online son hombres, mientras que en el caso de las mujeres son el 39%.

Los más populares

El juego en España está regulado por ONLAE (Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado), al que apuesta el 91% de los jugadores, seguido por la ONCE (54%), las apuestas deportivas (26%) y el póker (23%). Dentro de ONLAE la Primitiva y los sorteos del Euromillones del martes y viernes son los más populares.

En lo que se refiere al juego online, los más comunes son los juegos de casino (56%), el póker (47%) y las apuestas deportivas (29%), frente a las plataformas más tradicionales. Dentro de las apuestas deportivas, predominio del fútbol, baloncesto, motor y tenis entre todas las categorías (por encima de Boxeo, Caballos o carreras de galgos).

Auge del juego online

El juego online se ha disparado desde que el Gobierno regularizara la actividad y concediera las licencias con las que operan una treintena de firmas desde el 1 de junio de 2012. Y es que, solo en estos seis primeros meses, la facturación total del juego por Internet se elevó a 2.354 millones de euros.

De cara a 2013, las estimaciones del Ministerio de Hacienda, son que el sector crezca en torno al 10% para el conjunto del año hasta los 5.000 millones de euros de facturación.

Los jugadores online realizan sus apuestas en su mayoría desde un ordenador (95%).

El Smartphone es utilizado ya por casi el 20% de los jugadores.

Páginas de apuestas más conocidas

En lo que se refiere a notoriedad de marcas, destacar que LAE (48%), BWin (40%) y Pokerstars (39%) lideran el ranking de las páginas de apuestas online más conocidas por los españoles. Además, entre las tres concentran el 76% del gasto online de los españoles (LAE concentra el 40% del gasto en juegos y apuestas online, seguida de Pokerstars con un 20% y BWin con un 16% del total del gasto).

Para la elaboración de este informe se han realizado 1.000 entrevistas en España a adultos mayores de 18 años con acceso a Internet, de sexo, regiones y clases sociales representativas de la población online española (62% de la población adulta total). Las entrevistas se han llevado a cabo a través de cuestionarios online con una duración media de 10 minutos.

Si quieres leer más noticias como Cómo jugar al póker Texas, te recomendamos que entres en la categoría de Loterías y Apuestas.