Cómo pedir una ayuda a la Cruz Roja

Las crisis y situaciones excepcionales provocan serias dificultades a personas y familias para poder cubrir sus necesidades básicas, como el acceso a una vivienda o a tener los recursos necesarios para poder alimentarse. Antes situaciones de emergencia social, existen organismos como Cruz Roja que ofrecen diferentes tipos de ayudas: Para comer, para tener asistencia sanitaria y para garantizar los derechos y cubrir las necesidades básicas de las personas más necesitadas. En este artículo te contamos cuáles son las ayudas que ofrece Cruz Roja y cómo puedes solicitarlas.

Ayudas de la Cruz Roja

Las ayudas a la Cruz Roja se dividen en diferentes ámbitos de actuación: Socorro, inclusión social, empleo, salud, educación, medio ambiente y actividad internacional:

A personas mayores

Las ayudas a personas mayores cuentan con diferentes puntos de actuación. Por un lado prestan asistencia de ayuda en domicilio de forma complementaria para intentar ayudar a que la persona mayor intente seguir llevando una vida de forma autónoma. Trabajando con ellos el desarrollo a través de actividades tanto en el domicilio como fuera de él.

También ayudan a personas con funciones cognitivas deterioradas cuyo objetivo es mejorar estas funciones cognitivas para que en lugar de retroceder, se mantenga y avance. En el ámbito de las personas mayores se incluye la atención a cuidadoras para mejorar sus condiciones en el ámbito profesional.

Además en Cruz Roja cuentan con programas específicos para alejar de la soledad y el aislamiento a los más mayores a través de redes sociales con otras personas y su participación.

Potenciar un envejecimiento saludable y evitar ante todo los posibles casos de malos tratos en las personas mayores más vulnerables. Además, las personas mayores además pueden recibir ayudas económicas si se ajustan a los siguientes requisitos:

Nacionalidad española

Más de 65 años

Tener dependencia grave

No tener ingresos

A mujeres

Protección especial a mujeres víctimas de violencia de género a través de un sistema de teleasistencia. El objetivo es que las mujeres víctimas de violencia de género puedan tener una atención inmediata y una respuesta rápida las 24 horas del día. Además las ayudas a mujeres cuentan con actuaciones de prevención, contactos eventuales, seguimiento y apoyo psicológico.

Cruz Roja cuenta con servicios de acogida temporal para mujeres y niños para ofrecerles protección al ofrecerles un alojamiento, asistencia psicológica, manutención y cubrir las necesidades básicas de aquellas personas en situación de vulnerabilidad social.

Se busca el empoderamiento de la mujer y la promoción de iniciativas sociales para aquellas mujeres en situación de dificultad social. Además de actuaciones de intervención integral hacia personas que se encuentren en entornos de prostitución con el objetivo de fortalecer sus propias capacidades para conseguir una mayor autonomía, acabar con ese entorno y aumentar su empoderamiento.

A personas con discapacidad

Las ayudas a personas con discapacidad pasan por la integración comunitaria y promoción de la vida de forma autónoma. Potenciar el desarrollo de estas personas con discapacidad mediante actividades de accesibilidad como por ejemplo ir al trabajo o salir con amigos.

Cruz Roja cuenta con una oferta de actividades que favorecen la participación de los discapacitados en diferentes actividades culturales, de ocio y deportivas. También se ofrece apoyo a las familias sobre las tareas y cuidados que requiere la persona con discapacidad.

A inmigrantes

A las personas inmigrantes Cruz Roja ofrece un servicio de asistencia básica y les proporciona ropa, alimentos y atención sanitaria en los diferentes asentamientos de la Cruz Roja. Las ayudas también pasan por actuaciones en situaciones de emergencia de los inmigrantes que llega a España. Y dan apoyo a aquellas personas migrantes que deciden retornar a sus países de origen.

Ayudan a la integración social y acogida de los inmigrantes a través de su formación, ayuda para buscar vivienda, realización de actividades de ocio… Además, ofrecen una atención concreta a menores no acompañados. Les acogen en centros específicos e impulsan productos educativos y sociales.

Ofrecen apoyo y ayuda psicológica a personas que por causas psicológicas no pueden integrarse en sociedad. Además buscan la reagrupación familiar de personas refugiadas.

A refugiados

Estas ayudas consisten en la acogida de integración de las personas refugiadas en España. Estas actuaciones se realizan en el marco del Programa de Acogida e Integración de Personas Solicitantes de Protección Internacional.

El objetivo es cubrir sus necesidades básicas, reforzar su salud mental, ofrecerles asistencia jurídica, reforzar tanto sus habilidades como competencias que fomenten su autonomía. También se potencia la creación de redes para conseguir una participación ciudadana.

A personas privadas de libertad

Este tipo de ayudas se dirigen a la intervención en situaciones de niños en entornos penitenciarios y en general en la intervención de actividades formativas, de educación, laborales y de otros ámbitos con gente reclusa.

A personas en extrema vulnerabilidad

A estos colectivos se les ofrecen ayudas que permitan cubrir sus necesidades básicas, ofrecerles atención especial a aquellas que residan en entornos complejos y desfavorecidos, así como atención especial a personas sin hogar y al Bienestar personal.

Servicio Socorro Cruz Roja

Cruz Roja también presta servicios de Socorro por todo el mundo en los que tratan ayudar a personas a superar situaciones que han puesto en peligro sus vidas como terremotos, inundaciones, incendios… También actúan en Salvamento Marítimo protegiendo al vida humana en el mar a través de la búsqueda, salvamento y rescate.

Ayudas al empleo

Las ayudas centradas en el empleo de Cruz Roja se centran en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para que todas las personas puedan acceder al mercado laboral.

Cómo solicitarlas

Si quieres solicitar alguna de las ayudas que ofrece la Cruz Roja puedes hacerlo a través de un chat online que tienen en la parte inferior de su página principal, a través de un formulario online al que puedes acceder desde este enlace o hacerlo de forma telefónica o presencial.

Si quieres solicitar una ayuda por teléfono tienes que llamar al: 900 22 11 22

Si quieres solicitar una ayuda de forma presencial puedes dirigirte a cualquiera de las oficinas centrales de la Cruz Roja .

. También puedes solicitar ayudas a través del siguiente correo electrónico: informa@cruzroja.es

