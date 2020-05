Ocio - Tecnología

Smartphones Cómo poner un vídeo en el estado de tu WhatsApp

¿Eres de las personas que ponen un estado nuevo cada día en el WhatsApp? Si formas parte de ese sector de gente que cambian de forma constante tanto su fotografía de perfil como de su estado, esta información te va a resultar de gran utilidad. En este texto te vamos a enseñar cómo poner un vídeo en el estado del WhatsApp en lugar de una fotografía.

¿Estado o foto de perfil?

Una pequeña aclaración que tenemos que tener en cuenta es que el estado no es la foto de perfil. Tenemos que aprender a diferenciarlo. El estado es la pestaña que aparece indicada en la parte inferior de la pantalla con el símbolo de dos círculos concéntricos (el círculo exterior está partido en tres tramos) y que se actualizan y permanecen visibles 24 horas solamente. Una vez transcurrido ese tiempo, el estado desaparece. Mientras que la foto de perfil permanece hasta que tú decidas cambiarla.

Si no nos metemos en la pestaña de Estado, no tenemos acceso a ver la imagen o vídeo que haya subido una persona a su estado, mientras que la foto de perfil está visible sólo con abrir una conversación de WhatsApp con esa persona.

En definitiva, un estado es una imagen o vídeo que subimos y que permanece visible a los demás durante 24 horas.

Cómo poner un vídeo en el estado de WhatsApp PASO A PASO

Para poner un vídeo en el estado de WhatsApp en lugar de una imagen tenemos que seguir los tres sencillos pasos que exponemos a continuación.

1: Localizar Estados

Lo primero que tenemos que hacer es localizar la pestaña donde están los Estados. Abrimos la aplicación de WhatsApp y vemos que en la parte inferior de la pantalla hay diferentes pestañas: Configuración, chats, cámara, llamadas y estados.

Nos vamos a la pestaña que se llama Estados. Según entramos vemos una lista con los estados que hayan puesto tus contactos que estén activos. En la parte superior de la pantalla aparece nuestra foto de perfil junto con la frase ‘Mi Estado. Añadir a mi Estado’. Pulsamos esta opción.

2: Hacer un vídeo y subirlo

Una vez que pulsamos en ‘Mi Estado’ lo primero que ocurre es que se abre la cámara. El propio botón que tendríamos que pinchar para hacer una fotografía sirve también para hacer los vídeos. Es decir, que si dejamos pulsado de forma permanente el botón, comenzará a grabar un vídeo. Y si paramos el vídeo cuando dejemos de pulsar, nos dará la opción de actualizar el estado o de descartar ese vídeo.

3: Subir un vídeo de YouTube

El paso 2 explica cómo subir un vídeo que hagamos en ese momento con la cámara, pero ¿y si lo que quiero es subir un vídeo de YouTube u otra plataforma? En ese caso lo primero que tenemos que hacer es localizar el vídeo y descargárnoslo en el teléfono. En ese caso pinchamos en ‘Mi Estado’ y seleccionamos el vídeo de la galería, como si fuera una imagen. Y listo.

Consejos y trucos para subir un vídeo al estado de WhatsApp

A la hora de subir un vídeo al estado de WhatsApp tenemos que tener en cuenta dos aspectos:

En primer lugar, es imprescindible saber que en WhatsApp la duración de los vídeos es ilimitada igual que ocurre con las historias de Instagram. Así que si elegimos un vídeo demasiado largo no nos va a dejar subirlo.

Por tanto a la hora de decidirte a subir un vídeo tienes dos opciones. O bien tener un recortador de vídeo en el teléfono para establecer su duración o por otra parte coger un video ya de por si corto, dentro de los límites que establece WhatsApp.



