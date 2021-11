Vivienda

Cómo quitar pelos de gato de la ropa con estos 8 remedios

Tener gato conlleva que los pelos se te queden pegados a la ropa y también que se caigan por toda la casa. Así que si quieres conocer algunos trucos para evitarlo, te dejamos con los siguientes métodos fáciles para que tus prendas de ropa no tengan pelos y evitar problemas de suciedad o que se te atasque la lavadora por acumularse el pelo de tu minino.

Cepillados diario

El mejor ataque es una buena defensa, por lo que puedes utilizar productos específicos, como los cepillos para gatos, y peinarles a diario para retirar los pelos muertos y evitar que se te queden pegados a la ropa o se vayan dispersando por el sofá, la mantita, su cama para dormir… Es sencillo, cuantos más quites, menos quedarán por la casa.

Zonas prohibidas

No permitas, o inténtalo al menos, que tu gato se meta en armarios o se tumbe donde no deba… Sabemos que es complicado, pero si estableces zonas prohibidas a las que no pueda acceder, evitarás que el pelo caído se vaya acumulando. Más vale prevenir que curar.

Bayetas de microfibra, rodillo y quitapelos

Para recoger con facilidad los pelos de gato de la ropa, sobre todo cuando es negra, que se ve mucho más, las bayetas de microfibra son un aliado gracias a que tienen propiedades antiestáticas y absorbentes. Es importante que, después de pasar la bayeta por la prenda o superficie con pelos, debes limpiarla bien con agua y jabón además de tirar las bolas de pelo para que no se estropee. También hay rodillos para pelos cortos y para quitar pelos.

Rollo de cinta adhesiva

Un método casero y fácil porque seguro que en casa tienes algún rollo de cinta adhesiva de embalar o similar es que cortes un trozo y te lo envuelvas en los dedos de la manos de forma que la superficie que pega, que tiene el pegamento, quede por fuera para que lo pases allí donde haya pelo de gato acumulado.

Guantes de látex

Los típicos guantes de látex de color blanco que nos ponemos al pintar para no mancharnos son también ideales. Póntelos, mójalos con agua y empieza a frotar donde haya pelos para que se te queden pegados al guante. También te pueden servir estropajos y paños humedecidos, pero el guante es cómodo y fácil de usar, porque cuando terminas de retirar los pelos te quitas el guante dándole la vuelta para que los pelos se queden dentro. A la basura y listo.

Suavizante si están muy pegados

A veces, los pelos están muy adheridos a la prenda, al sofá o a la camita donde descansa. Un truco bueno es diluir suavizante en agua y humedecer la mezcla en un paño. Al frotar y pasarlo por las zonas con pelos se ablandan y se retiran mejor.

Meter la ropa en agua

Si echamos la ropa en agua en un barreño antes de meterla en la lavadora, parte de los pelos se desprenderán y flotarán. Vale para un cribado final antes de poner una lavadora y evitaremos que se atasque con bolas de pelos de gato.

Aire frío

El aire frío también desprende los pelos, como por ejemplo con un secador. Pero ojo, los pelos caerán a otro lugar, por lo que ten la aspiradora cerca.

Recuerda aplicar todos estos consejos y procura siempre echar la ropa a la lavadora con el menor número de pelos posible con todos estos trucos que te hemos comentado para evitar que se te obstruya. También es recomendable usar productos especializados para el lavado de textiles de mascotas. Y si tienes algún truco más, no dudes en comentárnoslo para que lo añadamos.



