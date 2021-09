Ocio - Tecnología

Smartphones

Cómo saber cuándo se ha cargado el móvil con un aviso por voz o sonido

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres que tu teléfono te avise por voz cuando llegue al 100% de la batería? Sí, es posible configurar tu móvil para que te informe a través de sonidos o mensajes hablados cada vez alcance el nivel de batería que selecciones. De esta forma evitarás dejarlo enchufado a la red más tiempo del necesario sin tener que estar pendiente de si ha terminado de cargarse o no y contribuirás a alargar la vida de la batería. Si quieres añadir esta nueva funcionalidad a tu dispositivo, en esta guía te contamos cómo activar el aviso por voz de la batería tanto en teléfonos Android como en un iPhone.

Aviso de batería en iPhone

Para activar esta función en un iPhone tienes que hacerlo a través de una aplicación propia de apple que viene preinstalada en los teléfonos, por lo que no tendrás ni que descargártela. Para localizarla, ve al buscador de la pantalla de inicio de tu teléfono y escribe el nombre de la app, que se llama ‘Atajos‘. Se trata de una herramienta completamente gratuita a través de la que puedes crear un montón de avisos y alertas en tu móvil. Una vez la localices, accede y selecciona la pestaña que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y que se llama ‘Automatización‘, tal y como muestra la imagen.

Después, selecciona la pestaña que dice ‘Crear automatización personal’ y busca la pestaña ‘Nivel de batería‘.

Ahora puedes seleccionar en qué nivel exacto de porcentaje de carga quieres que el teléfono te avise por voz. Puedes mover la barra para que te avise, por ejemplo al 85% o dejarla en el 100%. Además del porcentaje, tienes que señalizar otros parámetros. En concreto, debes indicar si quieres que el aviso se realice cuando el nivel de batería sea igual al porcentaje que has elegido o que te avise si se encuentra por encima o por debajo de ese nivel.

Una vez lo tengas configurado, selecciona el botón ‘Siguiente’ y en la barra del buscador, escribe ‘Voz’ para activar el sistema de alarmas con sonido. Busca ‘Leer texto con voz‘ para especificar que quieres que el teléfono te avise de forma hablada.

Por último, escribe el mensaje que quieres que Siri te diga cuando llegue a ese nivel de carga y pulsa ‘Siguiente’. Puedes configurar el mensaje para que te diga ‘batería cargada’, ‘ya estoy cargado’, ‘desenchúfame que ya estoy listo‘ o cualquier otro texto que se te ocurra.



Un último paso, desmarca la pestaña que dice ‘Solicitar información’ porque de lo contrario, la app te pedirá una confirmación de permiso antes de hablar.

Y listo. Ya lo tienes activado. Ten en cuenta que este sistema de avisos funciona tanto con el móvil bloqueado como sin estarlo, pero debe tener el sonido activado. En caso contrario no te avisará.

En un teléfono Android

Para activar el sistema de notificaciones por voz cuando se cargue la batería en un teléfono Android también hay que recurrir a una aplicación externa. Algunas de las aplicaciones gratuitas que ofrecen este servicio son:

‘Batería porcentaje de voz alerta – Batería llena‘ es una app permite que los usuarios configuren un aviso por voz para que les avise cuando esté completamente cargado. Es una aplicación gratuita en la que sólo tienes que activar la pestaña ‘modo alerta’ y seleccionar el nivel exacto de batería en el que quieres que te avise para disfrutar de este servicio.

Otra de las apps específicas para configurar este tipo de alarmas es Battery Voice Alert. Al acceder, tienes que seleccionar el idioma y localizar la sección específica de ‘Alertas por voz o habladas‘. Selecciona el volumen y el tipo de sonido que quieres escuchar cuando la batería se cargue por completo. Y listo. Estos avisos funcionan también con el teléfono bloqueado.

TMK Battery Alarm es otra de las aplicaciones gratuitas que te avisa por voz cuando el teléfono alcance un nivel determinado de batería, el que selecciones. Tan sólo tienes que acceder a la aplicación, seleccionar el nivel de carga al que quieres que te avise y listo. Aunque en este caso no puedes especificar un mensaje, sino que te avisa de que ha alcanzado o completado cierto nivel de carga a través de sonidos y melodías.

