Cómo saber los días cotizados que tienes desde que empiezas a trabajar

Para pedir una prestación por desempleo, de cara a la jubilación o por simple curiosidad. Saber los días cotizados que has acumulado desde que llevas trabajando es un trámite muy sencillo que puedes hacer desde casa y en menos de dos minutos.

El trámite que permite acceder al periodo de cotización acumulado de cada ciudadano que está dado de alta en la Seguridad Social es el informe de vida laboral. Un documento que puede pedirse por diferentes vías a las que puedes acceder directamente desde estos botones:

Cómo saber los días cotizados según la jornada laboral

En el informe de vida laboral aparecen detallados, de manera general, los días que una persona ha acumulado desde que ha empezado a trabajar. ¿Pero, qué ocurre si los contratos que ha firmado siempre han sido parciales?

En estos casos, la normativa señala que en los contratos de más de 5 días a la semana, cada jornada laboral cuenta como un día cotizado. Mientras que en los contratos de duración menor, cada jornada no computa como un día cotizado, sino menos.

En estos supuestos especiales, para saber los días exactos de ese periodo concreto hay que multiplicar los días trabajados con contrato parcial por 1,4. El resultado es el número de días cotizados.

¿Cómo cotizan los días en caso de estar pluriempleado?

Teniendo en cuenta lo anterior, si has compaginado dos trabajos en un mismo periodo de más de cinco días a la semana, no computan por separado, sino de manera conjunta. Es decir, que si por la mañana has trabajado en una empresa y por la tarde en otra con contratos parciales, ambos trabajos computan como un único día de cotización y no como dos.

En el caso de que los contratos fueran de una duración menor, hay que aplicar la norma detallada en el apartado anterior.

Periodos en los que los trabajadores no cotizan

Hay algunas etapas durante la vida laboral de los trabajadores en las que dejan de cotizar. Estas son, por ejemplo, cuando se quedan en desempleo o al solicitar una excedencia. Por el contrario, durante las vacaciones en el trabajo los empleados siguen cotizando.

