La privacidad en las redes sociales es un tema fundamental que no siempre se tiene en consideración. Sin embargo, cada vez son más las personas que comparten información personal en plataformas como Facebook o Instagram sin ser conscientes de lo que supone. Una información que puede verse comprometida si un hacker decide entrar en la cuenta. Por eso, te contamos cómo saber si han hackeado mi cuenta de Facebook en tres sencillos pasos. ¡Toma nota!

Para comprobar si tienes tu perfil de Facebook hackeado solo debes seguir unos pasos básicos en la propia aplicación de la red social.

1. Abrir la app de Facebook y pinchar en el menú (icono de la barra superior derecha con forma de tres rayas)

2. Clicar en ‘Configuración de la cuenta’ y después en ‘Seguridad e inicio de sesión’

3. Observar el apartado ‘Dónde has iniciado sesión’

En este último apartado aparece de forma detallada el dispositivo desde el que se ha iniciado sesión en tu cuenta de Facebook, la ubicación del mismo y la hora de conexión. El historial es bastante amplio, así que con solo un vistazo puedes controlar tus últimas conexiones. Además, este menú también indica qué sesiones están activas, es decir, si hay alguna en tiempo real.

Junto con los dispositivos desde los que se ha iniciado sesión, existen otras maneras de comprobar si alguien ha accedido a tu cuenta sin tu permiso.

– Si tu nombre, correo electrónico o cumpleaños han sido modificados

– Si alguien envió solicitudes de amistad a personas que no conoces

– Si se han enviado mensajes desde tu cuenta sin que tú los hayas escrito

– Si se han publicado entradas en tu perfil que no has escrito

Una vez comprobado que tu perfil de Facebook ha sido hackeado, debes notificarlo de inmediato. En el menú ‘Dónde has iniciado sesión’, puedes clicar en el botón ‘¿No eres tú?’ que aparece en el lado derecho de cada conexión. De esta forma informarás a Facebook de que alguien ha suplantado tu identidad y ha accedido a tu cuenta sin tu consentimiento.

Por otro lado, al final de la lista de conexiones encontrarás la opción ‘’Salir de todas las sesiones’, con el que podrás cerrar todas las conexiones que aparecen. Esto significa que cerrarás la sesión del hacker que haya accedido a tu cuenta.

Además, al pinchar en este botón, Facebook te muestra la opción ‘Protege tu cuenta’ para que realices algunos cambios básicos de seguridad, como cambiar la contraseña para que sea más segura.

Una vez que ya tienes claro cómo saber si han hackeado mi cuenta de Facebook, debes contactar con el equipo de Facebook a través de su ‘Centro de Ayuda’ para notificar el problema.

En este apartado encontrarás la opción ‘Cuentas robadas y falsas’ y dentro de ella, ‘Creo que alguien ha pirateado mi cuenta o la está utilizando sin mi permiso’.

En esta sección, Facebook ofrece información sobre cómo detectar una suplantación de identidad y qué hacer si te hackean el Facebook.

Independientemente de si has sufrido un hackeo o no, es fundamental que tu perfil de Facebook esté lo más protegido posible para evitar problemas en el futuro.

Dentro del menú ‘Configuración’ y ‘Seguridad e inicio de sesión’ encontrarás un montón de opciones para reforzar la seguridad de tu cuenta. Desde establecer alertas de inicio de sesión, hasta la ‘Autenticación en dos pasos’, pasando por el cambio de contraseña.

Merece la pena que dediques un rato a configurar tu cuenta para que esté protegida frente a posibles intrusiones. Solo te llevará unos minutos y puedes evitarte más de un disgusto.

