Cómo saber si me corresponde una pensión si no me cogen el teléfono en la Seguridad Social

¿No te cogen el teléfono en la Seguridad Social? Si no sabes si te corresponde una pensión, no te entiendes muy bien con las tecnologías y no sabes qué hacer para conseguir una respuesta, en esta información te explicamos todo lo que puedes hacer para que te atiendan. De forma fácil y sencilla. Desde con la ayuda de familiares para buscar una respuesta en la sede electrónica de la Seguridad Social, solicitando una cita para que resuelvan los problemas en las oficinas o, directamente, contratando los servicios de un profesional especializado que pueda hacer la gestión por ti.

No te pierdas los detalles para resolver esta y cualquier otra duda acerca de si la Seguridad Social no atiende tu solicitud o no consigues que descuelguen tu llamada.

Lo primero que hay que saber es que los ciudadanos pueden contactar con la Seguridad Social a través de dos vías, sin contar la telefónica:

Por un lado, por internet . A través de la página web oficial de la Seguridad Social, los ciudadanos pueden gestionar determinados trámites, pero deben tener una firma digital o certificado electrónico.

. A través de la página web oficial de la Seguridad Social, los ciudadanos pueden gestionar determinados trámites, pero deben tener una firma digital o certificado electrónico. Por otro, es posible acudir de forma presencial a las oficinas para preguntar cualquier duda o solicitar información sobre pensiones y otras prestaciones. Pero como requisito, para ser atendido de forma presencial, antes hay que pedir una cita previa.

Consultarlo por internet con ayuda de un familiar

Ahora bien, vamos por partes. Si eres una persona que no se apaña muy bien con internet o las tecnologías, puede que hayas descartado la opción de tramitar cualquier gestión por internet. Pero antes de hacerlo, te recomendamos que consultes a determinados familiares o conocidos, puesto que pueden ayudarte con el proceso.

En el caso de que algún familiar tenga una firma electrónica, puede gestionar determinados trámites en representación de un tercero de forma rápida y sencilla. Por tanto, esta es la primera opción a valorar para saber si te corresponde una pensión. Pedir ayuda a un conocido que pueda ayudarte con el trámite por internet.

Pedir una cita previa para que te atiendan en las oficinas

Si prefieres ir de manera presencial a las oficinas para hablar con los funcionarios y trabajadores cara a cara, solamente hay un paso previo que hacer: Solicitar una cita previa a la Seguridad Social. ¿Pero, cómo hacerlo? Es una gestión sencilla que puede hacerse por tres vías diferentes:

Hacer la gestión por teléfono es una de las vías más sencillas y asequibles para cualquier ciudadano. Pero si no consigues respuesta por esta vía, hay otras dos opciones.

Te recomendamos que, si nunca has pedido una cita previa y no te apañas con el uso de internet, pidas ayuda a un familiar. El proceso para solicitar una cita previa es muy sencillo y, una vez realizado, solamente tienes que marcar la fecha en el calendario para personarte ese día y hora y pedir la información correspondiente a los trabajadores para saber si te corresponde una pensión.

Solicitar ayuda a una gestoría

Otra opción para saber si te corresponde una pensión si no consigues una respuesta en la Seguridad Social es acudir a una gestoría o asesoría expertas en temas laborales. Los profesionales de la compañía pueden ayudarte a gestionar este trámite y conocer una respuesta de forma sencilla y rápida. Aunque se trata de una gestión que lleva asociados una serie de gastos, dado que habrá que asumir los honorarios correspondientes de los trabajadores. Es una fórmula que permite desentenderse por completo de la gestión para que otra persona se haga cargo por ti, pero pagando.

Reclamar a la Seguridad Social la falta de servicio

Una vez consigas una respuesta clara a las dudas que puedan surgirte, puedes dar un último paso para que esta situación no vuelva a suceder. Para ello, existe un proceso específico para poner una queja en la Seguridad Social. Una vía mediante la que los ciudadanos pueden informar a la entidad de una mala experiencia o servicio con la intención de que lo subsanen y no vuelva a ocurrir.

