Cómo salir de un grupo de WhatsApp sin ser visto

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Estás en un grupo de WhatsApp que no te aporta nada, pero no quieres salirte para que no te pregunten? Sí, prácticamente todo el mundo tiene algún grupo de WhatsApp silenciado porque está ahí solo por compromiso.

Porque al salirse, aparece el mensaje en toda la pantalla y claro, empezarán a preguntarte por qué te has ido. O simplemente no quedarás del todo bien con el resto de miembros. ¿Pero, y si te decimos que WhatsApp va a esconder este mensaje? Así es, entre las nuevas actualizaciones, la app plantea permitir que una persona se vaya de un grupo sin que los demás se enteren. Es decir, sin que aparezca el mensaje del abandono en el chat. Si quieres sacarle el máximo partido a esta aplicación de mensajería, aquí puedes consultar otros trucos de WhatsApp.

Cómo salirse de un grupo de WhatsApp sin que se enteren

Es una de las actualizaciones más esperadas. WhatsApp va a permitir que los miembros de un grupo de WhatsApp puedan abandonarlo sin que el resto se enteren. Solo tendrá constancia del abandono el o los administradores del grupo. La gran novedad es que no aparece el mensaje en la pantalla del chat avisando de que alguien se ha ido del grupo.

Pero los demás miembros si pueden saber quién ha salido. Para ello, hay que acceder a una pestaña específica de ‘participantes anteriores‘ en el que aparecerá un listado de todos los participantes del grupo que se han salido. Es decir, que con esta actualización cualquier persona podrá salirse de un grupo de WhatsApp de una manera más silenciosa y discreta que hasta ahora.

Cuándo se podrá usar

De momento no hay fecha oficial para la implementación de este nuevo servicio, pero es una actualización que se espera, no tarde en llegar.

