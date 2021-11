Sabías Que...

Cómo visitar la Alhambra, entradas y precios

Granada es una de las ciudades más bonitas de España. La magia de sus calles y la espectacular Alhambra hacen de esta ciudad una visita más que obligada si estás en este tierra. Sin embargo, antes de partir hacia tu destino será importante que te encargues de comprar entradas para visitar este monumento, puesto que ésta está muy solicitada. A continuación, te contamos qué opciones tienes para hacerlo.

Pautas para visitar la Alhambra en 2021

Debido a la crisis sanitaria por coronavirus, para acceder a la Alhambra es necesario tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las visitas en grupo no pueden ser de más de 30 personas

Es recomendable el uso de mascarilla en todo momento, tanto durante la visita como en los accesos. Mientras que en la visita a los Palacios Nazaríes la mascarilla es obligatoria en todo momento puesto que no es posible garantizar la distancia de seguridad

Independientemente de la crisis sanitaria, para poder acceder al conjunto monumental hay que cumplir las siguientes pautas:

Hay que presentar la entrada de forma obligatoria en formato QR o en formato físico

Es obligatorio presentar el DNI o pasaporte original para acceder al recinto

No está permitida la entrada con mochilas de más de 40×40 centímetros

Está prohibido beber directamente de las fuentes

¿Dónde comprar las entradas?

La Alhambra es una antigua ciudad palatina andalusí formada por distintos palacios, jardines y una fortaleza. En su momento, allí vivía el monarca del Reino nazarí de Granada y su corte. A día de hoy, está considerado un espacio de bien cultural, por lo que, si viajas a Andalucía, tendrás que pasar a verla. Eso sí, para ello será fundamental que expidas tus tique con antelación, ya que está muy solicitada. Para hacerlo, tienes tres canales principales a tu disposición:

– En las taquillas de la Alhambra. Por supuesto, el complejo cuenta con un servicio de atención en taquillas en el que podrás adquirir tus pases. Si tienes suerte, tal vez puedas entrar en el momento, pero nuestro consejo es que las adquieras con antelación para asegurarte un pase. Su dirección es la siguiente:

C/Real de la Alhambra, s/n 1800 Granada

– Por teléfono. Llama al teléfono +34 858 953 616 y solicita tus entradas. Los operadores hablan en español e inglés, así que podrás optar por el idioma en el que más cómodo te sientas. Para realizar la compra te pedirán los datos de tu tarjeta de crédito o débito, el número de visitantes, el día y la hora que te interese. Además, es importante que recuerdes que, si vas con niños, aunque estos no paguen, tendrán que tener entrada. Así pues, es fundamental que no olvides mencionarlos cuando adquieras tus tique.

Una vez haya finalizado el proceso, te informarán de que en cuanto llegues tendrás que pasar a recoger tus entradas en la taquilla.

– Por internet. La tercera opción para conseguirlas es hacerlo por Internet en la página web oficial. Allí verás que dispones de distintas opciones para visitar el lugar, dependiendo de la amplitud de la visita que quieras realizar. Así, podrás conocer únicamente los palacios nazaríes o también los Jardines, el Generalife y la Alcazaba. Una vez te hayas decidido, bastará con pinchar en “comprar” para iniciar el proceso.

Tendrás que seleccionar el día y hora que mejor te venga y cumplimentar los datos que te soliciten. El proceso será muy sencillo y te irán explicando en cada punto qué es lo que debes hacer. Al finalizar, tendrás que introducir los datos de tu cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito para pagar las entradas. Al hacerlo te enviarán los tickets a la dirección de correo electrónico que hayas facilitado. Llegados a este punto, bastará con imprimirlas y esperar el momento de la visita. ¡Estamos seguros de que te enamorará!

En todo caso, si no tienes ocasión de imprimirlas en casa, debes saber que también puedes dirigirte a las taquillas de la Alhambra con tu localizador y allí mismo te expedirán los tiques.

¿Cuánto cuestan?

Existen distintas opciones de precios para ver la Alhambra. Así, dependiendo de si perteneces a un grupo determinado, es posible que puedas disfrutar de algunos descuentos especiales. Además, la cifra final variará ligeramente en función de los espacios que quieras visitar. A continuación, te facilitamos las distintas tarifas disponibles:

Visita completa

En ésta se incluyen los Palacios Nazaríes, la Alcazaba, los jardines y el Generalife.

Adultos: 14,85€

Jóvenes (tendrán que acreditarlo con carnet joven): 9,54€

Jubilados: 9,54€

Discapacitados: 8,48€

Niños de 12 a 15 años: 8,48€

Menores de 12 años: gratis

Visita a la Alcazaba, los jardines y el Generalife

Si decides reservar entradas Alhambra y Generalife podrás disfrutar de una visita un poco más completa.

Adultos: 7,42€

Jóvenes (tendrán que acreditarlo con carnet joven): 6,36€

Menores de 12 años: gratis

Visita nocturna a los palacios nazaríes

Adultos: 8,48€

Jóvenes (tendrán que acreditarlo con carnet joven): 6,36€

Menores de 12 años: gratis

Visita nocturna a los jardines y el Generalife

Adultos: 5,3€

Jóvenes (tendrán que acreditarlo con carnet joven): 4,24€

Menores de 12 años: gratis

Paquetes de experiencias

En este paquetes se incluye una visita nocturna a los palacios nazaríes y una diurna a la Alcazaba, el Generalife y los jardines.

Adultos: 14,85€

Menores de 12 años: gratis

Horarios

Una vez que tengas tus entradas adquiridas, tendrás asignada una hora y día para tu visita. En todo caso, es importante que llegues a las instalaciones con antelación para poder realizar el tour sin problema. Además, en caso de que tengas que imprimirlas en la taquilla, te aconsejamos llegar con un mínimo de una hora, ya que las colas pueden ser muy largas. Con esta simple pauta garantizarás que tu visita irá sobre ruedas y la experiencia será satisfactoria. A partir de aquí, lo único que te queda es disfrutar de la maravillosa Granada.

