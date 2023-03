Coches

Consejos para ponerte al volante después de llevar mucho tiempo sin conducir

NOTICIA de Jessica Pascual

Llevar mucho tiempo sin conducir y tener que ponerse de nuevo al volante no es fácil. Los nervios y el cosquilleo en el estómago vuelven a aparecer, como cuando te sacaste el carnet de conducir por primera vez.

Sin embargo, coger confianza como conductor después de meses o años sin conducir es posible, aunque te adelantamos que no es un proceso rápido y la clave del éxito está en la constancia y en las ganas de superarse a sí mismo. Así que ya sea por necesidad o por gusto, a continuación puedes consultar cuáles son los mejores consejos para ponerte al volante después de llevar mucho tiempo sin conducir.

Por otra parte, en el caso de que no te atrevas a ponerte de nuevo al volante, desde esta otra información puedes consultar cuáles son los mejores trucos para no tener miedo a conducir y superar la amaxofobia.

¿Se te puede olvidar conducir?

La experiencia es un grado en todos los sentidos. Y cuanto más se practica una actividad, más fácil resulta. Con la conducción sucede algo parecido.

Cuanto más tiempo lleve una persona sin conducir, probablemente más difícil va a resultarle ponerse al volante. Sobre todo, teniendo en cuenta la evolución de los coches que incorporan un montón de funciones que probablemente los conductores que lleven años sin coger un coche desconozcan. Desde la retención del coche en una cuesta para que no se vaya hacia detrás, las cámaras delanteras o traseras o los avisos mediante sonido para aparcar. Por no hablar de los vehículos eléctricos o híbridos.

Sin embargo, todo es acostumbrarse. Por ello, a la pregunta sobre si se te puede olvidar conducir, no hay una única respuesta. De manera general, es difícil que una persona se olvide por completo de cómo hay que conducir un vehículo, aunque sí es probable que haya que refrescar la memoria en muchos de los aspectos de circulación y manejo de los vehículos.

Consejos para volver a conducir después de mucho tiempo

A continuación repasamos algunos de los consejos que puedes tener en cuenta si te enfrentas al reto de ponerte de nuevo al volante tras meses o años sin conducir.

1. Primero hay que ganar confianza y seguridad

Una de las primeras cuestiones a tener en cuenta para ponerse de nuevo al volante y que no se convierta en una frustración es creer en ti mismo y ganar seguridad y confianza. Por tanto, antes de ni siquiera plantear la posibilidad de coger las llaves del coche para hacer un primer recorrido, antes hay que dedicarse unos días o el tiempo que sea necesario a reflexionar.

Subirse a un coche como conductor supone una gran responsabilidad, pero si respetas las normas de seguridad y sigues al pie de la letra las recomendaciones viales no tienes por qué tener ningún problema.

De manera adicional, no te agobies pensando demasiado. Proponte retos y metas cortos. Moverte por tu ciudad, barrio o pueblo, dar una vuelta a la manzana para ir a comprar el pan o cualquier otro pequeño recorrido que te permita conducir tranquilo y durante un periodo breve de tiempo.

2. Siempre puedes repasar los conocimientos teóricos

En el caso de que lleves muchos años sin conducir y no sepas identificar bien las señales e indicaciones de la vía, te recomendamos que eches un vistazo y repases los conocimientos teóricos clave del Reglamento General de Circulación. Puedes encontrar esta información en internet, preguntar a amigos y familiares o, directamente, buscar algún libro de autoescuela que puedan dejarte prestado para echar un vistazo a los conceptos clave.

3. Haz tus primeras salidas con un copiloto de confianza

Otro de los consejos clave que puede ayudarte a salir de nuevo a la carretera es hacer los primeros viajes con acompañante y en entornos que conozcas. Si crees que solo puedes ponerte muy nervioso, prueba a hacer trayectos cortos y fáciles con un acompañante. Así, en situaciones de estrés o de agobio, siempre podrá echarte una mano.

Aunque esta es una recomendación que puedes aplicar las primeras veces, no es bueno acostumbrarse a ir siempre acompañado porque puede generar una dependencia a que todo salga bien siempre que haya alguien contigo en el coche. Esta es una fórmula que puede servir para romper el hielo de las primeras veces, pero que poco a poco tienes que ir dejando para hacer salidas por tu cuenta.

4. Haz un periodo de prueba en entornos urbanos y conocidos

No salgas en el primer viaje a la carretera o te metas en vías de cinco carriles del centro de Madrid. Puede parecer obvio, pero circular por una calle de barrio o de pueblo en la que, de manera ocasional, puedes encontrarte con algún vehículo a hacerlo en una gran ciudad marca una gran diferencia.

Por ello, lo ideal es que las primeras veces circules por calles que conozcas y que no sean ni muy transitadas ni muy difíciles. Es decir, que no haya un stop justo en la parte más alta de una cuesta o que no sean calles muy estrechas en las que tengas que maniobrar para pasar. De manera progresiva y, a medida que ganes confianza, podrás empezar a salir de estos entornos para disfrutar de una mayor libertad de movimiento como conductor.

5. Prueba y vuelve a tomar el control del coche

Al igual que en las clases de autoescuela, ve con un copiloto a practicar aquellas marchas o movimientos que más difíciles te resulten. Si te da miedo que se te cale el coche, no poder subir una cuesta por una falta de control de los pedales, pasar por determinadas calles o meterte en una zona concreta, puedes practicarlo poco a poco. Para ganar seguridad y confianza.

5. Vuelve a clase si es necesario

Si crees que estás muy desconectado de la conducción y normas de seguridad vial, puedes contratar clases de reciclaje de conducir para recordar y hacer hincapié en aquellos conceptos básicos y poder conducir de nuevo como si el tiempo no hubiera pasado.

