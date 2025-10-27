Consumo evalúa poner una multa millonaria a Alquiler Seguro por irregularidades en alquileres

NOTICIA de de Javi Navarro

La empresa de cobro de alquiler a inquilinos Alquiler Seguro está en la mira: se enfrenta a multas por varios millones tras la denuncia de FACUA sobre presuntos cobros indebidos a los arrendatarios. Así, la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una multa de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro, tras abrir un expediente sancionador en marzo de este año.

Esta decisión se produce como resultado de la denuncia presentada por FACUA-Consumidores en Acción, que alertó sobre cobros irregulares a inquilinos —una irregularidad que incluye la imposición de diversos cargos en los contratos de alquiler— con la ley actual.

La propuesta de sanción está ahora en fase de revisión por parte del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, quien evaluará las alegaciones de las partes involucradas en los próximos meses.

Irregularidades detectadas en los contratos de alquiler

La resolución de Consumo especifica un total de siete infracciones relacionadas con la normativa de protección de los derechos del consumidor, especialmente en lo que respecta a los contratos que firma Alquiler Seguro con los arrendatarios. Entre las principales irregularidades se encuentran:

Servicio de Atención al Inquilino (SAI): Alquiler Seguro obligaba a los inquilinos a abonar una *«mensualidad de renta más IVA»* por este servicio, que en su mayoría beneficia al propietario.

Alquiler Seguro obligaba a los inquilinos a abonar una *«mensualidad de renta más IVA»* por este servicio, que en su mayoría beneficia al propietario. Imposición de un seguro de hogar: La inmobiliaria requería a los inquilinos contratar un seguro que sólo debería ser asumido por el propietario del inmueble, contraviniendo así las normativas pertinentes.

La inmobiliaria requería a los inquilinos contratar un seguro que sólo debería ser asumido por el propietario del inmueble, contraviniendo así las normativas pertinentes. Cargos abusivos: Se imponían sanciones a los inquilinos por posiciones deudoras y gastos judiciales, independientemente de la causa del impago.

Se imponían sanciones a los inquilinos por posiciones deudoras y gastos judiciales, independientemente de la causa del impago. Renuncia al derecho de desistimiento: Alquiler Seguro condicionaba a los inquilinos a renunciar a su derecho de desistimiento al momento de la firma del contrato.

Alquiler Seguro condicionaba a los inquilinos a renunciar a su derecho de desistimiento al momento de la firma del contrato. Estudio de solvencia económica: Los arrendatarios debían pagar un estudio de solvencia que sólo beneficiaba al propietario.

“La imposición de este servicio a los inquilinos constituye un fraude de ley”, ha afirmado Consumo, enfatizando que los gastos de gestión y formalización del contrato deben ser asumidos por el arrendador según la legislación vigente.

Multas asignadas por infracciones

La multa se desglosa como sigue:

1.000.000 euros por la imposición del SAI.

por la imposición del SAI. 990.900 euros por la imposición de un seguro de hogar.

por la imposición de un seguro de hogar. Además, 1.500.000 euros por tres infracciones relacionadas con los cargos abusivos.

por tres infracciones relacionadas con los cargos abusivos. 100.001 euros por la renuncia al derecho de desistimiento.

por la renuncia al derecho de desistimiento. 10.001 euros por la obligación del estudio de solvencia económica.

La propuesta de sanción ha sido comunicada a FACUA, que, como denunciante en este proceso, es parte interesada en el procedimiento y ha estado monitoreando de cerca la situación.

“Alquiler Seguro no puede ampararse en la supuesta voluntariedad de sus cargos para eludir su responsabilidad legal”, concluye la resolución, que valida la postura de FACUA en la denuncia realizada en noviembre de 2023.