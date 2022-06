Trabajos

Cuáles son los horarios para renovar la demanda de empleo en las oficinas

Renovar la demanda de empleo es un trámite obligatorio que tiene que hacerse cada tres meses para evitar sanciones. Existen varias vías para llevarlo a cabo, desde renovar la tarjeta del paro por internet, hasta hacerlo por teléfono en algunas comunidades o de manera presencial. Si no tienes identificación digital y necesitas sellar el paro para que no se te pase el plazo, aquí puedes consultar cómo hacerlo y cuáles son los horarios para renovar la demanda de empleo en las oficinas de empleo.

Horarios para renovar la demanda de empleo

La renovación de la demanda de empleo es una gestión que recae en las Comunidades Autónomas, por lo que puede haber pequeñas variaciones en los horarios para tramitar esta renovación. De hecho, en algunas comunidades el horario de sellado de la demanda está restringido a unas horas específicas por la mañana. Aunque no en todas.

En Cantabria el horario para renovar la demanda de empleo es entre las 09:00 y las 11:00 de la mañana.

En Andalucía y Aragón esta renovación puede hacerse a lo largo de toda la mañana, entre las 09:00 y las 14:00 horas.

En el resto de comunidades, no aparece detallado el horario específico habilitado para renovar la demanda de empleo. En estos casos, para saber a qué hora puedes acudir a renovar la demanda, lo mejor es que pidas cita previa en el portal de empleo de tu comunidad. De esta manera, puedes comprobar el horario específico de la oficina a la que vas a ir a sellar el paro.

Ten en cuenta que este trámite suele realizarse en las oficinas de empleo que están junto al edificio del SEPE de cada comunidad. Si quieres solicitar cita previa en cualquier oficina de España, aquí te dejamos los enlaces directos a la solicitud de cada una de ellas:

Andalucía – Servicio Andaluz de Empleo



Illes Balears – Servei d'Ocupació de les Illes Balears



Cataluña – Servei d'Ocupació de Catalunya



Extremadura – Servicio Extremeño Público de Empleo



Comunidad de Madrid – Servicio Regional de Empleo



País Vasco – Servicio Vasco de Empleo



Aragón – Instituto Aragonés de Empleo



Canarias – Servicio Canario de Empleo



Castilla – La Mancha – Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha



Galicia – Servizo Público de Emprego



Región de Murcia – Servicio Regional de Empleo y Formación



Comunitat Valenciana – LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació



Principado de Asturias – Servicio Público Empleo del Principado de Asturias



Cantabria – Servicio Cantabro de Empleo



Castilla y León – Servicio Público de Empleo de Castilla y León



La Rioja – Servicio Riojano de Empleo



Comunidad Foral de Navarra – Servicio Navarro de Empleo

No te olvides de pedir cita en tu oficina dentro del plazo para renovar la tarjeta. Si eres un poco despistado, puedes ponerte una alarma en el teléfono o apuntarlo en el calendario de casa. Toda precaución es poca para que no se te pase. De lo contrario, pueden imponerte sanciones por no sellar el paro.

