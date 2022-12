Sabías Que...

Cuándo dar una copia de las llaves de casa a un hijo

¿A qué edad darle una copia de las llaves de casa a un niño? Llega un día en el que miras a tus hijos y te das cuenta de que ya no son tan pequeños y que disfrutan de una mayor autonomía personal. Ya están preparados para quedarse solos en casa, son capaces de prepararse alguna comida sencilla y hasta de asumir ciertas responsabilidades. ¿Pero, cuándo hay que darles una copia de las llaves de casa? Si buscas una respuesta rápida, el momento dependerá de la madurez, evolución personal y capacidad de cada niño.

El grado de madurez, la clave de la decisión

La entrega de esta llave es otro paso más en el crecimiento y desarrollo personal de los niños. Tener una llave de casa les proporciona gran autonomía y, sobre todo, cierto grado de responsabilidad, dado que saben que tienen que estar pendientes de ella para no perderla.

Por ello, uno de los aspectos a tener en cuenta para saber si están preparados o no es comprobar su grado de madurez y responsabilidad. Es decir, que sean conscientes de que las consecuencias que puede tener la pérdida de las llaves de casa o las implicaciones por dejárselas tiradas en cualquier sitio, como por ejemplo, la de no poder entrar en casa.

Es fundamental ver su reacción y comportamiento al explicarles las consecuencias que tendría la pérdida de las llaves, como la elección de un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta y evitar que entren a robar en casa. Más allá de los trámites burocráticos, es importante hacerles ver el desembolso de dinero que ello supone.

Tras tener una conversación al respecto sobre este tema con el o los hijos, debes valorar si las respuestas y reacciones que te han dado son maduras y responsables como para darle una llave.

Pregúntale si quiere una copia de la llave

La conversación anterior no tendría ningún sentido si al preguntarle si quiere una copia de las llaves de casa para no depender de llamar al telefonillo, te dice que no quiere esa responsabilidad. En este caso pueden darse dos situaciones, que quieras darle una copia de las llaves de casa para que gane autonomía, aunque realmente no las necesite. O que quieras hacerle una copia porque hay momentos en los que vas a estar fuera de casa y necesita las llaves para entrar al domicilio.

En el primer caso, si te dice que no quiere porque no se siente preparado, no pasa nada. La evolución y desarrollo de cada niño es un mundo y hay que respetar las diferentes etapas de madurez. En el segundo caso, si no quiere esa responsabilidad o no le hace gracia quedarse solo en casa, la opción es intentar dejarle con alguien mientras no estés, al igual que donde dejas a tus hijos cuando acaba el colegio.

Hacerlo de forma progresiva

Como en todos los comienzos, los inicios deben ser progresivos y por etapas. Lo ideal es que le des la llave un día y cuando vuelva a casa se la pidas para dejarla junto con el resto de llaves de la casa. Así puede acostumbrarse a dejar las llaves siempre con el resto de copias en el recibidor o caja de llaves de la vivienda. De esta manera, al dejarle la llave por periodos cortos y bajo supervisión, lo que le proporcionará gran tranquilidad y, a la vez, responsabilidad.

