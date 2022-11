Sabías Que...

Cuándo es legal dejar a un niño solo en casa

Los cambios en las jornadas de trabajo, los imprevistos o cualquier evento social provocan un desequilibrio en la rutina de muchas familias con hijos pequeños. ¿Qué hacer si tienes que salir de casa, pero no tienes a nadie que se quede de canguro con los niños? ¿Hay algún límite legal de edad para dejar a un niño solo en casa?

Si alguna vez te has encontrado en alguna situación similar, en esta guía te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cuándo es legal dejar a un niño solo en casa y las consecuencias por incumplir la norma.

Cuál es la edad legal para dejar a un niño solo en casa

La conciliación laboral y familiar no siempre es fácil de conseguir y, por ello, puede pasar que un día tengas que salir de casa, pero no tengas a nadie que se quede cuidando de tus pequeños. Ante estas situaciones, puede que te plantees dejarlos solos en casa, ¿pero, hay alguna norma al respecto?

En España, la legislación no establece un límite de edad específico a partir del cual un menor pueda quedarse solo en casa sin supervisión de algún adulto. Por el contrario, es algo complejo de definir porque cada niño es un mundo y la edad no es la que tiene que marcar si pueden quedarse solos o no en casa, sino su nivel de madurez y responsabilidad para hacerlo y que no corran ningún peligro.

Por tanto, si lo que te preguntas es si puedes dejar a tu hijo de 11, 12, 13 o 14 años solo en casa, la respuesta es que depende. De su nivel de madurez, de la capacidad de autonomía, del tiempo que tengas que dejarle solo y de su responsabilidad.

Consecuencias legales de dejar a un niño solo en casa

Aunque la ley no marca ninguna edad límite, los padres y tutores legales que dejen a sus hijos solos en casa sin que estos estén preparados, pueden incurrir en un delito de desamparo del menor, tal y como recoge el Código Civil. Esta es la norma encargada de regular la guarda de los menores y, sobre esta situación, el artículo 172 establece que deben ser las entidades encargadas de la protección al menor de cada localidad las que deben constatar si un menor se encuentra en situación de desamparo o no. Y, por tanto, son estos organismos los que deben adoptar las medidas necesarias para garantizar su cuidado.

La norma entiende que un menor está en situación de desamparo al quedarse solo en casa cuando este se quede privado de la necesaria asistencia moral o material y no tenga la protección necesaria. Es decir, que la posibilidad de dejar a los niños solos en casa depende de cada caso particular y serán los expertos los encargados de dictaminar si los padres han incurrido en el desamparo a dejarlos solos sin supervisión.

En el caso de que las entidades competentes confirmen que un menor está en situación de desamparo, los padres pueden perder la patria potestad o la tutela de los niños. E incluso, si este desamparo es continuado porque se queda solo de manera recurrente y habitual, las entidades sociales pueden denunciar a los responsables legales del menor por abandono, hecho castigado con penas de prisión de entre 18 meses y 3 años.

