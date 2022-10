Cuándo se puede adelantar por la derecha

Coches

¿Alguna vez has visto a un vehículo adelantar por la derecha? Esta práctica, que a priori puede parecer una temeridad y una infracción, está permitida siempre que se den unas circunstancias concretas. Si quieres saber cuáles son, en esta guía puedes consultar cuándo es legal adelantar por la derecha en carretera y quién puede hacerlo.

En qué casos está permitido adelantar por la derecha

El adelantamiento en carretera por la derecha es una práctica que no está permitida. De hecho, tal y como señala el Reglamento General de Circulación, el adelantamiento debe efectuarse por la izquierda del vehículo al que se quiere sobrepasar en todas las carreteras. A pesar de ello, es una práctica habitual que puede verse fácilmente en las carreteras, dado que esta es precisamente una de las multas más comunes que ponen a los motoristas.

Sin embargo, en la misma normativa también se especifican algunas excepciones a esta generalidad. Y contempla en qué casos está permitido hacer un adelantamiento a otro vehículo por la derecha de este. Son situaciones excepcionales y muy concretas en las que un vehículo puede adelantar a otro por la derecha de manera legal y sin exponerse a una multa:

Cuando el vehículo al que quieres adelantar, indica con las señales y pilotos de los intermitentes del coche que va a detenerse o pararse o que va a cambiarse hacia el carril izquierdo. En aquellas carreteras urbanas de doble sentido en las que el carril central está reservado para tranvías, es posible adelantar por la derecha si este circula en el lado izquierdo. En las vías urbanas con más de un carril para el mismo sentido de circulación, siempre que estén delimitados por líneas, puedes adelantar por la derecha.

De manera adicional a estos tres supuestos, hay que tener en cuenta que para no cometer una infracción ni imprudencia al volante, solamente es posible adelantar a un vehículo (ya sea por la derecha o por la izquierda), siempre que haya suficiente espacio para hacerlo y no se ponga en peligro la seguridad del resto de vehículos.

Multa por adelantar por la derecha

Cualquier vehículo que realice un adelantamiento por la derecha y no sea en alguna de las tres situaciones concretas detalladas en el apartado anterior, está cometiendo una infracción y se enfrenta a una multa por ello. En concreto, la normativa general de circulación señala que las multas por esta práctica ilegal ascienden a 200 euros por infracción grave.

Qué hacer si no tengo hueco para adelantar por la izquierda

La norma general señala que no está permitido adelantar por la derecha porque lo correcto es que el carril izquierdo siempre esté libre y se dedique a este fin. Sin embargo, es habitual ver cómo el carril izquierdo en muchas ocasiones está prácticamente colapsado y el derecho vacío o con apenas tres coches.

En estos casos, aunque los conductores que obstruyen el carril izquierdo no permiten a otros vehículos a hacer un adelantamiento de manera correcta, no está permitido adelantar por la derecha. De hecho, en estas situaciones los dos tipos de conductores se enfrentarían a dos sanciones diferentes. Por un lado, a una multa de 200 euros en concepto de infracción grave por circular por la izquierda entorpeciendo el tráfico al estar libre el carril derecho. Y, por otro, si ante estos casos un conductor adelanta por la derecha, aunque el resto de vehículos no estén actuando como deberían, el adelantamiento no está justificado ni permitido. Y supone una multa de hasta 200 euros.

