Cuántas horas de sueño profundo debe dormir una persona

¿Has dormido entre 7 y 8 horas, pero te levantas cansado? Puede que, a pesar de haber dormido las horas suficientes, no hayas desconectado del todo y, por tanto, no hayas podido descansar correctamente. ¿Cómo es posible? Porque cantidad de horas de sueño no equivale a calidad del mismo. Por ello, es fundamental conseguir un descanso de calidad y para conseguirlo, es necesario disfrutar de un sueño profundo y reparador todas las noches.

¿Cuántas horas de sueño profundo son necesarias para descansar?

Una persona que duerme una media de 7 u 8 horas, necesita aproximadamente entre una o dos horas de sueño profundo que le permita descansar y conseguir un sueño reparador. De hecho, según expertos en la materia, para conseguir un descanso de calidad, una persona debe tener, al menos, un 20 % del tiempo que duerme de sueño profundo. Para entender por qué una persona necesita tan poco tiempo de sueño profundo al día, hay que conocer las distintas fases del sueño que existen.

Etapas del sueño

¿Alguna vez te ha sonado el despertador y te has levantado desorientado? ¿Como aturdido e incluso medio mareado? Esto es porque te has despertado en pleno sueño profundo. Cuando una persona concilia el sueño, entra en una fase de movimiento ocular no rápido (NREM) que, a su vez, tiene distintas etapas. Este es el momento en el que una persona tiene un sueño más profundo y, por tanto, es más difícil que se despierte. Durante esta etapa, tanto el ritmo cardíaco, como la frecuencia respiratoria y la presión arterial disminuyen y todo funciona más lento.

La etapa de sueño profundo continúa hasta que empieza la fase REM de sueño ligero, en el que el cerebro de activa. Y así sucesivamente, puesto que la repetición de estas etapas es un ciclo que experimenta una persona cuando duerme. Dependiendo de las horas totales de sueño, este ciclo se repetirá un número determinado de veces. Por este motivo, en total, a medida que se repiten estos ciclos, la suma total de los minutos que una persona experimenta de sueño profundo en cada noche es de entre 80 y 120 minutos. Siempre y cuando duerma una media de entre 7 y 8 horas.

El sueño profundo es una de las etapas del NREM que constituye el momento más importante de todo el descanso. Básicamente, porque es cuando una persona de verdad experimenta un descanso de muy buena calidad. Sin embargo, la cantidad de sueño profundo que una persona experimenta disminuye con el paso de los años, puesto que los bebés duermen más horas que los adultos. De hecho, una investigación de la Universidad de California en Estados Unidos, publicada en la revista Neuron, ha señalado que los adultos más mayores podrían estar perdiendo la capacidad de generar un sueño profundo. Hecho que se detectó en torno a los 30 años, aunque, de media, las mujeres parecen experimentar menos deterioro.

Cuántas horas de sueño son las recomendadas

Las horas de sueño recomendadas varían en función de la edad de cada persona. De manera general, las horas que hay que dormir en función de la edad, según los expertos de Sanitas, son:

Bebés, la media de horas que pueden dormir los recién nacidos puede alcanzar las 17 horas.

Niños. En estas edades pueden dormir entre 10 y 13 horas al día.

Los adolescentes duermen una media de entre 8 y 9 horas diarias.

Adultos, una media de entre 7,5 horas de sueño.

Mayores. Son los que menos duermen, con una media de unas 7 horas diarias, puesto que en esta etapa el sueño se vuelve más profundo.

Cómo conseguir mejorar el sueño profundo

Para conseguir un mejor descanso y aprovechar las horas de sueño profundo, hay algunas recomendaciones que puedes tener en cuenta:

Mantener un hábito y rutina diaria de dormir . Procurar irse siempre a la misma hora a la cama y seguir un mismo ritual antes de hacerlo. De esta manera el cuerpo se acostumbra y asocia que es la hora de dormir. Lo que favorece un mejor descanso.

. Procurar irse siempre a la misma hora a la cama y seguir un mismo ritual antes de hacerlo. De esta manera el cuerpo se acostumbra y asocia que es la hora de dormir. Lo que favorece un mejor descanso. Elegir la cama perfecta para ti que te permita disfrutar de un descanso de calidad.

Evita la cafeína, el alcohol o el azúcar por la noche. Todos estos componentes estimulan el organismo y dificultan la conciliación del sueño.

Cena ligero para que el estómago no sea un impedimento a la hora de ir a dormir.

Si tienes dificultades para conciliar el sueño, siempre puedes probar alguna de estas técnicas para dormir rápido que pueden ayudarte a conseguir adentrarte en el sueño profundo.

Crea un buen ambiente que te ayude a dormir, incluso si te despiertas en medio de la noche.

