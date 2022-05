Sabías Que...

Qué cama elegir y cuál es el tamaño perfecto para mi

¿Alguna vez has pensado en cómo debe ser la cama ideal para ti? Las medidas, los materiales, el colchón, el diseño o el tipo de cama son algunos de los factores que hay que tener en cuenta antes de tomar una decisión. ¿Por qué es tan importante? Porque dormir mal es el factor desencadenante que puede estropear un día por completo. Para evitarlo y hacer una buena inversión en tu compra, en esta guía te explicamos qué cama elegir y cuál es el tamaño perfecto para ti.

¿Cuáles son las medidas de las camas?

Tipo de cama Ancho (centímetros) Largo (centímetros) Individual 80 / 90 / 100 cm 180 / 190 / 200 cm Matrimonio 120 / 135 / 150 / 160 cm 180 / 190 / 200 cm King Size 180 / 200 cm 180 / 190 / 200 cm

Las camas tienen muchas medidas. Más allá de las camas de 80 centímetros y de las de matrimonio, existe un amplio catálogo de camas con distintas medidas de largo y ancho, así como espesor. De esta manera, puedes elegir la que mejor se ajuste a tu cuerpo y tus hábitos a la hora de dormir.

Las dimensiones de las camas suelen ser estándar en la gran mayoría de tiendas, pero puede haber ligeras variaciones. Por ello, es fundamental que siempre preguntes y te asegures de los centímetros que mide la cama con exactitud antes de comprarla. Las medidas estándar de las camas son:

Cama individual : Son las que miden 80 o 90 centímetros de ancho. Incluso las hay hasta de un metro de ancho. En cuanto al largo, las hay de 180, 190 y 200 centímetros. Es decir, que dentro de las camas individuales hay un total de nueve medidas diferentes.

: Son las que miden 80 o 90 centímetros de ancho. Incluso las hay hasta de un metro de ancho. En cuanto al largo, las hay de 180, 190 y 200 centímetros. Es decir, que dentro de las camas individuales hay un total de nueve medidas diferentes. Cama de matrimonio : Las camas dobles o de matrimonio son las que ofrecen un mayor espacio a lo ancho porque están diseñadas para dos personas. Es posible encontrar camas de matrimonio de 120, 135, 150 y 160 centímetros de ancho. En cuanto al largo, las hay de 180, 190 y 200 centímetros. En total, hay 12 tipos de medidas de camas dobles o de matrimonio entre las que puedes elegir.

: Las camas dobles o de matrimonio son las que ofrecen un mayor espacio a lo ancho porque están diseñadas para dos personas. Es posible encontrar camas de matrimonio de 120, 135, 150 y 160 centímetros de ancho. En cuanto al largo, las hay de 180, 190 y 200 centímetros. En total, hay 12 tipos de medidas de camas dobles o de matrimonio entre las que puedes elegir. Cama King Size: Son las más grandes en cuanto al ancho. En concreto, estas camas alcanzan los 180 o 200 centímetros de anchura. El alto está disponible en 180, 190 y 200 centímetros. Como resultado, hay un total de seis camas tamaño King Size entre las que puedes elegir.

Cómo elegir el largo de la cama

Uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta para elegir la cama perfecta para ti es el tamaño, tanto el largo como el ancho. En concreto, la elección del largo de la cama es algo más sencillo de determinar, puesto que siempre debe tener algunos centímetros más que la altura de la persona que va a dormir en esa cama.

Si, por ejemplo, mides 1,70 metros, con una cama de 1,80 metros, que son las más pequeñas de largo, será suficiente, puesto que de esta manera evitas que puedan quedarte los pies colgando por uno de los laterales de la cama. Esta medida se aplica a todas las alturas. Si una persona mide 1,80, necesitará, como mínimo, una cama de 1,90 de largo.

Este margen de 10 centímetros va a permitirte disfrutar de un descanso total. Podrás estirarte todo lo que quieras en la cama o dormir haciéndote un ovillo, pero independientemente de lo que prefieras, nunca va a faltarte espacio de largo.

Por el contrario, las personas que son más bajas y miden en torno a 1,50 o 1,60, no tienen por qué guiarse por este espacio de los 10 centímetros. En estos casos la elección es sencilla, puesto que con una cama de 1,80 es más que suficiente.

Hay un aspecto decisivo a tener en cuenta a la hora de elegir el largo de la cama y es la edad de la persona. No es lo mismo comprar una cama para alguien de 25 o 30 años que ya no va a crecer más, que hacerlo para una de 10 o 15 años. Para los niños o adolescentes, siempre es mejor comprar una cama algo más grande de largo para evitar que se quede pequeña. Sobre todo, si los padres u otros antecedentes familiares apuntan a que va a ser un chico o chica bastante alto.

En definitiva, no importa que compres una cama de matrimonio, individual o de las de tipo King Size, todas las camas tienen un amplio catálogo de medidas de altura para adaptarse a todo tipo de personas. Las hay, desde las más pequeñas, de 180 centímetros, hasta las más grandes, de 200 centímetros.

Cómo elegir el ancho de la cama

Esta decisión es más compleja que la anterior, porque intervienen otros muchos factores. ¿Te mueves mucho al dormir? ¿Sueles extender los brazos en mitad del sueño y ocupar todo el ancho de la cama? ¿Duermes solo o acompañado? De estas y otras cuestiones depende la elección de un ancho u otro de la cama.

Las dimensiones del ancho de las camas son muy dispares, puesto que puedes encontrar aquellas de 80 centímetros, que son las más pequeñas, hasta otras que alcanzan los 200 metros de ancho y que son las más grandes que hay en el mercado. Con los datos sobre la mesa, es momento de plantearse algunas cuestiones. Una cama es un espacio de confort y relajación que en ningún caso puede quedarse pequeña.

Tanto si duermes solo como acompañado, hay que dejar un margen o cierta distancia para no molestaros al dormir ni estar pegados el uno con el otro. Puede que en invierno sea cómodo, pero en verano acabará siendo un sufrimiento.

En la elección del tamaño influye mucho la sensación y gusto personal. Puede que si duermes solo sea suficiente con una individual, pero quieras comprarte una de matrimonio porque te gusta tirarte en la cama y que te sobre espacio por todos los lados.

En este sentido, también influye el tamaño de una persona y no solo la altura. Las personas que sean más grandes necesitan más espacio que aquellas que son más delgadas. Y este es un factor que hay que tener en consideración para no sufrir después problemas de espacio. Por tanto, aunque no siempre más grande es mejor, es recomendable comprar una cama de un tamaño algo mayor que lo que necesitas. En cualquier caso, que te sobre espacio en la cama no tiene por qué ser un problema.

De manera orientativa, para los niños o adolescentes, una cama individual es suficiente. Para los más pequeños puedes comprar una de 80 cm de ancho, mientras que si son más mayores puedes optar por una de 90 cm. Sin embargo, las camas individuales no son solo para niños. Una persona adulta que viva en un piso no muy grande, tendrá que optar por este tipo de cama por falta de espacio. En este caso, basta con elegir las medidas adecuadas y decantarse por una opción que te aporte comodidad.

Las personas que duermen acompañadas o que tienen el suficiente espacio en su habitación, pueden decantarse por una cama de matrimonio o las de tipo King Size. En cuanto a la elección, influyen factores como la complexión física de las personas que van a dormir ahí o las posturas y hábitos de sueño de cada uno. Si una persona tiende a moverse mucho por las noches, es mejor comprar una cama con suficiente espacio para que la otra persona también pueda descansar. Solo con una buena cama, es posible conseguir un sueño profundo y reparador todas las noches.

Por otra parte, más allá de las necesidades, la elección final depende de los gustos o preferencias y posibilidades. Si tienes espacio suficiente y te apetece dormir en una cama doble para mayor comodidad, aunque solo vayas a dormir tú, bien elegido está.

Para elegir la mejor opción, lo más recomendable es que puedas acudir a una tienda especializada y probar los distintos tamaños de las camas. Y, en cualquier caso, nunca quedarse corto. Una cama es una inversión muy a largo plazo que tiene que durarte muchos años y que debe ofrecerte el descanso y comodidad necesaria durante toda su vida útil.

Otros aspectos que debes tener en cuenta

Además de las medidas, la elección de una buena cama depende de otros aspectos:

Presupuesto que quieres destinar a la compra . Lo ideal es no escatimar en esta compra si es posible. Una cama es una inversión que debe durarte muchos años y para asegurar un buen descanso es fundamental que sea la mejor.

. Lo ideal es no escatimar en esta compra si es posible. Una cama es una inversión que debe durarte muchos años y para asegurar un buen descanso es fundamental que sea la mejor. La cama es uno de los elementos que más espacio va a ocupar en la habitación y, aunque que estés cómodo es fundamental, también lo es que la cama que compres quepa en tu cuarto. Por ello, antes de decidirte por una, mide bien el espacio y asegúrate de que la cama no va a ocuparte el 80 % de toda la habitación.

y, aunque que estés cómodo es fundamental, también lo es que la cama que compres quepa en tu cuarto. Por ello, antes de decidirte por una, mide bien el espacio y asegúrate de que la cama no va a ocuparte el 80 % de toda la habitación. Ten en cuenta que primero se elige el colchón y después la estructura sobre la que se coloca este. Quizá este sea uno de los componentes más importantes a la hora de elegir la cama, puesto que de la firmeza y materiales depende directamente la comodidad y descanso que puede ofrecer la cama. Si no sabes por dónde empezar a buscar, aquí te dejamos una comparativa de los mejores colchones, así como los tipos, medidas y características para que compres el mejor para ti.

sobre la que se coloca este. Quizá este sea uno de los componentes más importantes a la hora de elegir la cama, puesto que de la firmeza y materiales depende directamente la comodidad y descanso que puede ofrecer la cama. Si no sabes por dónde empezar a buscar, aquí te dejamos una comparativa de los mejores colchones, así como los tipos, medidas y características para que compres el mejor para ti. Junto con el colchón, no hay que olvidar otros accesorios como el sobrecolchón o topper para las camas para conseguir alargar la vida de estos y disfrutar del confort un par de años más.

Almohada . Un colchón en mal estado puede provocar dolores de espalda, pero una almohada no adecuada provoca dolor de cuello. No hay que minimizar la importancia que tiene este elemento en el descanso y, en cualquier caso, si sufres dolencias en esta zona, lo mejor es que optes por alguna de las mejores almohadas cervicales que hay en el mercado.

. Un colchón en mal estado puede provocar dolores de espalda, pero una almohada no adecuada provoca dolor de cuello. No hay que minimizar la importancia que tiene este elemento en el descanso y, en cualquier caso, si sufres dolencias en esta zona, lo mejor es que optes por alguna de las mejores almohadas cervicales que hay en el mercado. Tipo de cama y estructura . Existen muchos tipos de cama, desde las que se ponen directamente en el suelo, las que vienen con somier y patas, las que incluyen con canapé o las literas o las camas tipo nido, entre otros. Lo que diferencia a todos estos modelos es el diseño, materiales y forma de la estructura de la cama. Motivo por el que la decisión va a depender solamente del espacio que tengas y del diseño que más te guste.

. Existen muchos tipos de cama, desde las que se ponen directamente en el suelo, las que vienen con somier y patas, las que incluyen con canapé o las literas o las camas tipo nido, entre otros. Lo que diferencia a todos estos modelos es el diseño, materiales y forma de la estructura de la cama. Motivo por el que la decisión va a depender solamente del espacio que tengas y del diseño que más te guste. Por último, si tras comparar, has echado el ojo a algunas camas, pero no sabes por cuál decidirte, siempre puedes probarlo en la tienda. Túmbate durante unos minutos en la posición que adoptas para conciliar el sueño.

