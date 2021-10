Trabajos

¿Cuánto cobra un camionero? Requisitos y ofertas de empleo

¿Te gusta conducir? ¿Trabajarías como camionero? Si te apasiona la carretera y te gusta pasarte horas conduciendo, los camiones te están esperando. Se trata de una profesión muy específica que no todo el mundo está dispuesto a desempeñar. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para poder ser camionero: requisitos, carnets, empleos…

Carnet

El principal requisito para poder ser camionero es tener el carnet específico que te autorice a conducir este tipo de transporte. Existen dos tipos de carnet y cuatro modalidades para poder llevar un camión: C, C+E, C1 y C1+E.

El permiso de conducir tipo C es el que permite manejar camiones que tengan un MMA (Masa Máxima Autorizada) de más de 3.500 kilos. Dentro del carnet de tipo C existen diferentes categorías:

C : Permite la conducción de un vehículo de más de 3.500 kilos sin límite de tonelaje. Permite llevar a 9 pasajeros incluido el conductor.

: Permite la conducción de un vehículo de más de 3.500 kilos sin límite de tonelaje. Permite llevar a 9 pasajeros incluido el conductor. C1 : Permite conducir vehículos de MMA entre 3.500 y 7.500 kilos. Permite llevar también a 9 pasajeros incluido el conductor.

: Permite conducir vehículos de MMA entre 3.500 y 7.500 kilos. Permite llevar también a 9 pasajeros incluido el conductor. C1+E : A lo establecido en el carnet C1 se permite añadir un remolque no ligero que tenga un MMA de 750 kilos.

: A lo establecido en el carnet C1 se permite añadir un remolque no ligero que tenga un MMA de 750 kilos. C+E: Permite además de lo establecido en el carnet C un remolque no ligero sin límite de MMA.

Requisitos

Para obtener el permiso C de conducir camiones, es necesario cumplir los siguientes requisitos:

Tener 21 años cumplidos

Tener el permiso B de conducir

El examen tipo C son dos exámenes prácticos y uno teórico. Si ya tienes el C1 no tendrás que hacer la prueba teórica.

El carnet C1 puede obtenerse a los 18 años siempre que tengas el carnet permiso B previamente y superes las pruebas prácticas y teóricas.

Cómo superarlo

Para conseguir el carnet de tipo C es necesario superar un test psicotécnico. Después, hay que superar una prueba teórica que consta de 20 preguntas tipo test que hay que hacer en un máximo de 20 minutos. Sólo permiten un 10% de fallos.

Tras la parte teórica, los futuros camioneros tendrán que superar dos exámenes prácticos.

La primera prueba tipo práctica es un examen de circuito en el que deberás mostrar el manejo del camión en un circuito cerrado .

. La segunda prueba práctica es salir a la carretera a circular con el camión en un escenario real con tráfico.

Certificado de Aptitud Profesional (CAP)

Una vez hayas obtenido el carnet tipo C de camiones, hay que conseguir el certificado de aptitud profesional, el CAP. Sin este certificado no puedes ejercer la profesión.

Para obtener el certificado es necesario realizar un curso que tiene una duración de 140 horas. Del total de horas, 130 son teóricas y 10 horas son prácticas. Una vez finalizas el curso, tienes que superar un examen teórico para obtener el certificado que se compone de 100 preguntas tipo test. Para superar el examen tendrás que conseguir 50 puntos como mínimo. Cada pregunta vale un punto y cada fallo resta 0,5.

Este certificado permite desempeñar la labor de conductor de camiones por toda Europa. Ésta es un de las profesiones que puedes elegir si lo que quieres es trabajar en Europa, aunque debes saber que hay muchas más.

Requisitos

El requisito primordial para encontrar trabajo como camionero es tener la licencia o permiso para conducir camiones. Aunque en casos en los que el contenido del transporte sea peligroso se pueden solicitar permisos más específicos.

En el caso de transportar mercancías peligrosas los camioneros deberán tener el ADR (Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera) que es un convenio que tienen los Estados miembros de la Unión Europea y que regula este transporte de mercancías peligrosas. En función del tipo de material que se transporte, hay distintos ADR: Desde los básicos, transporte de cisternas, explosivos, radiactivos…

Otros de los requisitos para ser chófer pasan por la disponibilidad y flexibilidad horaria. La jornada laboral de un camionero no se parece en nada a lo que se entiende por horario de trabajo.

Es fundamental ser puntual, llegar a tiempo a las entregas y recogidas del contenido del transporte.

Es imprescindible tener un certificado médico reciente.

Tener buena capacidad de orientación.

La experiencia es un valor añadido muy importante en este tipo de empleos.

Debes ser una persona capaz de afrontar largas jornadas de trabajo en solitario.

Y un aspecto fundamental es el respeto de las normas de seguridad vial así como las pausas establecidas por ley y la protección de la seguridad respetando los pesos máximos que se pueden llevar en los camiones.

Tacógrafo

El tacógrafo es un dispositivo fundamental para poder conducirlos. Se trata de una tarjeta inteligente que emite el Ministerio de transportes para poder llevar un control de la actividad de los conductores. En ella queda registrado la identificación del conductor así como la velocidad a la que ha circulado y si ha respetado los tiempos de descanso de los últimos 28 días.

Responsabilidades

Entre las principales responsabilidades se encuentra que la mercancía llegue en buen estado y en los plazos determinados.

Mantenimiento del vehículo en condiciones óptimas

en condiciones óptimas Respetar los tiempos y momentos de descaso.

Límites de carga y el tipo de carga así como la seguridad en la mercancía.

y el tipo de carga así como la seguridad en la mercancía. Planificar las rutas con antelación para tener en cuenta posibles adversidades por tiempo obras, tráfico…

Tener la documentación en regla y encargarse de facturas y albaranes de la mercancía que transportan.

Tipos de empleo

Una vez has conseguido superar las pruebas y estás en posesión del carnet pertinente para conducir el camión y del CAP, ya puedes ponerte a buscar trabajo de forma activa.

Existen dos grandes formas opciones para trabajar como camionero:

Por un lado, puedes darte de alta como autónomo y ser conductor. Aunque en estas situaciones tienes que hacerte cargo de la compra del camión, que puede resultar de interés saber cómo comprar un camión de segunda mano y establecer relaciones contractuales con las empresas. El camión es tu responsabilidad.

Por otra parte, puedes incorporarte a alguna empresa grande que cuente con flota de camiones. De esta forma, no tendrás que darte de alta como autónomo ni comprar ningún camión puesto que el transporte te lo da la empresa para la que trabajas.

Ofertas de empleo

Si prefieres no ser autónomo y trabajar para alguna de las empresas de transporte que cuenta con su propia flota de camiones, te dejamos algunas de las empresas para ser de camionero más conocidas:

Transfrigo

Abanti Empleo

Transvaliente

New Frío

Carrión

Acotral

Primafrio

Transmediterránea

Disfrimur

Boyaca

Descubre las mejores ofertas de empleo vigentes en la actualidad de camionero.

España necesita a 15.000 conductores profesionales

Sí, has leído bien. La profesión de conductor profesional está muy demandada y falta personal. En concreto, se necesitan a 15.000 conductores de vehículos profesionales para trabajar en el sector de la logística y dar servicio tanto a empresas como consumidores.

Para acceder a la bolsa de trabajo de estas ofertas, que tienen una incorporación inmediata en el mercado laboral, todos los interesados necesitan una formación previa para conseguir los certificados.

Tanto si tienes que reciclarte laboralmente o iniciar tus conocimientos en el sector de la conducción profesional, puedes realizar una parte de la formación online a través de los cursos específicos de Formaster, la Asociación de Empresas Formadoras en Transporte, Logística y Seguridad Vial. Las clases virtuales se dirigen a obtener el Certificado de Aptitud Profesional, tanto para conductores de vehículos de transporte de viajeros como mercancías por carretera.

Camionero o transportista

¿Quieres ser camionero? ¿O te gusta conducir y te da igual el transporte? Hay muchas ofertas de empleo en las que no hace falta tener los permisos correspondientes específicos para ser camioneros porque lo que solicitan son chóferes, que puedan conducir furgonetas u otro tipo de vehículos.

En este caso puedes consultar qué necesitas saber para ser repartidor o transportista y poder dedicarte a lo que más te gusta sin tener que enfrentarte a todas las pruebas obligatorias para conducir camiones.

Piensa bien si lo que más te apetece es conducir un camión con grúa, un tráiler o una camioneta. De esta decisión dependerá la cantidad de carnets y permisos que tienes que sacarte. Si te gusta ponerte delante del volante pero no estar tantas horas solo y hacer trayectos tan largos, quizá te interese saber cómo ser conductor de autobuses.

