Trabajos

Buscar trabajo

Empresas y ofertas de empleo para trabajar de conductor de autobús

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Quieres ser conductor de autobús? Si te gusta la conducción y te manejas a la perfección con transportes de gran tamaño, quizá te interese saber cómo formarse para convertirse en autobusero. Podrás ejercer la profesión tanto en trayectos largos entre provincias o en cortos por ciudades. Si te gusta conducir y quieres ofrecer este servicio a la sociedad, descubre todo lo que necesitas saber para trabajar como conductor de bus: carnets, empresas, formación…

Carnet

¿Y qué carnet necesito para conducir un autobús? Es obligatorio sacarse el permiso D o D1 de conducción.

El permiso D1 puede sacárselo cualquier persona que haya cumplido los 21 años . Se trata de un carnet que te permite conducir autobuses que transporten a un máximo de 17 personas .

puede sacárselo cualquier persona que haya cumplido los . Se trata de un carnet que te permite conducir autobuses que transporten a un . Por otra parte, el permiso de conducción D es el carnet que permite conducir cualquier tipo. Para poder sacarse este carnet necesitas tener al menos 24 años.

Cómo superarlo

Las pruebas para poder sacarse el permiso D o D1 para conducir autobuses son exactamente iguales salvo una diferencia: En los exámenes de permiso D1 el bus que se utiliza en las pruebas prácticas es más pequeño que los que se utilizan en las pruebas del carnet D.

Examen teórico

Tanto para superar el permiso de conducir tipo D o D1 hay que superar primero una prueba escrita tipo test en la que se preguntan por conocimientos específicos de conducción de autobuses.

Algunos de los contenidos del temario son las reglas y normas sobre los tiempos de conducción y descanso, la documentación necesaria del transporte, conocimientos básicos en primeros auxilios, neumáticos, reparaciones básicas y nociones básicas del transporte de viajeros entre otros contenidos.

Si estás en posesión del permiso de conducir D1 y te presentas al permiso de conducir D, no tienes que presentarte a la prueba teórica.

Exámenes prácticos

Son dos las pruebas prácticas que hay que superar para poder sacarse el carnet tipo D o D1.

La única diferencia es que las pruebas para sacarse el carnet D1 se realizan con un autobús más pequeño que en el caso de las pruebas para el examen D. Pero los circuitos y las pruebas son las mismas.

La primera prueba práctica es una prueba en circuito cerrado de conducción con el autobús. Consiste en realizar maniobras en este circuito y suele llevarse a cabo en las pistas de la DGT. En este examen tienes que demostrar que manejas el vehículo y que sabes maniobrar. Tendrás que hacer aparcamientos, giros de 90 grado en L y salidas en rampa cuesta arriba.

El segundo y último para la obtención de los carnets es el examen de conducción en tráfico real.

Requisitos para obtenerlo

Para poder presentarte a los exámenes de los permisos de conducción de autobuses es obligatorio que estés en posesión del permiso B de conducir. Este permiso tiene una validez de cinco años para todas las personas que tengan menos de 65 años y una validez de 3 años en las personas mayores de 65.

Otro requisito básico para poder obtener el permiso tipo D o D1 es superar una revisión médica y evidentemente no estar incapacitado para conducir.

Certificado de Aptitudes Profesionales (CAP)

Al igual que para poder ser camionero, para poder conducir autobuses además de superar las pruebas del carnet es imprescindible obtener el Certificado de Aptitud Profesional, el CAP.

El CAP se obtiene mediante la realización de un curso que se realiza en la autoescuela y tiene una duración de 140 horas que contiene temario teórico y horas prácticas. Para la obtención del certificado tienes que superar un examen teórico tipo test de los contenidos del curso.

Tarjeta tacógrafo

La tarjeta tacógrafo es una tarjeta inteligente emitida por el Ministerio de transporte. La tarjeta tacógrafo de conductor es la que identifica a la persona que lo conduce y permite el almacenamiento de los datos de su actividad en los 28 días previos.

Gracias a este dispositivo queda registrada la velocidad y los tiempos de conducción principalmente del transporte del autobús. De esta forma queda registro de la actividad durante 28 días.

Requisitos para el autobús escolar

Si lo que quieres es dedicarte al transporte escolar, tendrás que añadir algunos requisitos más a los que se han mencionado anteriormente. Por ejemplo, es imprescindible que para poder ejercer esta profesión presentes el certificado que acredite que no tienes antecedentes de delitos sexuales que se solicita en el Ministerio de Justicia. Además, no puedes tener antecedentes en el registro de conductores o infractores.

Aptitudes del conductor

Conducir un autobús y transportar a personas requiere de una serie de aptitudes y habilidades para desarrollar con éxito esta profesión. Algunas de ellas son:

Ser capaz de respetar las normas de tráfico y circulación

Tener buena orientación en la carretera y capacidad resolutiva

Tener habilidades de conducción en situaciones adversas climatológicas

Saber solucionar problemas mecánicos leves

Se trata de un trabajo de cara al público por tanto se necesita don de gentes y saber adaptarse a los diferentes tipos de público.

Además saber salir y paliar situaciones de tensión entre pasajeros.

Paciencia y control del estrés

En algunas ocasiones las empresa para la que trabajas puede exigirte conocimientos de idiomas

Además, también según la empresa de trabajo, solicitará a sus empleados que realicen formaciones continuas para renovarse cada cinco años con cursos de formación por horas. Se trata de actualizaciones de temario y contenidos sobre las normas de seguridad y del sector.

Jornada laboral

Hay infinidad de jornadas laborales en la profesión de conductor de autobús. Depende del tipo de trayecto que recorras, si se trata de una distancia corta, larga o media, y depende del turno, tendrás unos horarios completamente distintos.

Puede que tengas turnos nocturnos y de fines de semana, de lunes a viernes en horario de mañana o de tarde, puede que trabajes los festivos, o que toques todos los turnos por tener horarios rotativos. En función del horario y los trayectos que realices, el sueldo irá en proporción.

Empresas

Algunas de las empresas más grandes y conocidas de buses son las siguientes:

EMT Madrid

Se trata de la empresa municipal de transportes de Madrid. Por tanto si quieres ser conductor de la EMT tus trayectos serán de carácter municipal dentro de la Comunidad de Madrid. En el siguiente enlace puedes acceder a las distintas convocatorias de empleo qeu tiene la empresa activas en ese momento.

Alsa

La empresa de transportes Alsa realiza trayectos de mayor distancia. Los autobuses de Alsa realizan recorridos de nivel nacional, internacional, regional, urbano metropolitano y ferroviario.

Los viajes internacionales son por Europa y el Norte de África. A nivel regional Alsa está presente en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, País Vasco y La Rioja.

En la página del portal de empleo de Alsa puedes encontrar diferentes ofertas de personal de conducción, así como de taller, ventas, de oficina… En el portal de empleo puedes ver las diferentes ofertas que tienen activas de empleo en un momento concreto. En las ofertas de empleo de Alsa para conducir autobuses solicitan tres requisitos básicos: carnet de conducir específico, el CAP y la tarjeta tacógrafo. La experiencia es un valor añadido fundamental para la contratación de estos empleados.

Avanza

En el portal de empleo de Avanza aparecen todas las ofertas de empleo de la empresa disponibles en este momento. Entre los requisitos principales para poder ser conductor de autobús en Avanza está la experiencia profesional, un mínimo de 10 puntos en el carnet además del permiso D, el CAP y la tarjeta tacógrafo.

Avanza bus es una empresa privada de transporte público urbano por carretera e interurbano. Si te gusta más viajar solo y transportar paquetes en lugar de personas, quizá te interese saber cómo conseguir un empleo de repartidor.

Empresas y ofertas de empleo para trabajar de conductor de autobús was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Empresas y ofertas de empleo para trabajar de conductor de autobús, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.