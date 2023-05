Ocio - Tecnología

Viajes

Cuánto cuesta comer en el restaurante de Jordi de MasterChef: Precio del menú degustación

NOTICIA de de Jessica Pascual

El hotel restaurante ABaC, del reconocido chef catalán Jordi Cruz de MasterChef, es un establecimiento moderno y vanguardista que presenta al comensal una experiencia única de la gastronomía española y catalana a través de una selección de platos diseñados por el chef. Todo ello en un entorno excepcional, en la avenida de Tibidabo de Barcelona.

¿Pero, cuánto cuesta comer en el restaurante de Jordi de MasterChef? El precio cerrado del menú degustación es de 295 euros por comensal, cantidad que asciende en 140 euros más en el caso de querer el maridaje de la casa. Si te gustaría visitar el restaurante de Jordi de MasterChef y disfrutar de platos únicos de un chef reconocido por la Guía Michelín, a continuación puedes consultar todos los detalles.

Cómo es el restaurante de Jordi Cruz de MasterChef

El hotel restaurante ABaC es un establecimiento galardonado con 3 estrellas por la Guía Michelin. Sus instalaciones tienen capacidad para servir a un total de 56 comensales en distintos comedores, tanto en el interior, como en el exterior. Hay una zona específica reservada para eventos privados y banquetes, junto con un salón pequeño y el comedor principal.

Su emplazamiento se encuentra en un enclave único. Ubicado en la avenida del famoso pico Tibidabo, el edificio cuenta con dos zonas diferenciadas, la interior y exterior, que están conectadas a través de grandes ventanales que dejan paso a una gran cantidad de luz natural en uno de los comedores interiores.

En cuanto a la esencia y estilo, todos los salones y espacios están decorados a conciencia y siguiendo una esencia en todos ellos, con suelos de tarima de roble, mesas ovaladas y lámparas de luz cenital y perimetral para que los platos sean los grandes protagonistas de las miradas.

Cuál es el horario del restaurante de Jordi de MasterChef

El restaurante ABaC sirve comidas y cenas todos los días de la semana, de lunes a domingo, en tres pases diferentes.

En concreto, los horarios de cada uno de los servicios son los siguientes, que se mantienen durante todos los días de la semana:

El horario del servicio de comidas se sirve en tres pases diferentes: A la 13:00, a las 13:30 horas y a las 14:00 horas del mediodía .

. Las cenas se sirven igualmente en tres pases diferentes: A las 20:00 de la tarde, a las 20:30 y a las 21:00 horas.

Menú degustación de Jordi de MasterChef: precio y platos

Los comensales que quieran probar las elaboraciones de este famoso chef catalán, pueden hacerlo a través del menú degustación que ofrece en el ABaC. Se trata de un servicio a mesa completa que tiene una estructura y platos fijos, pero que pueden variar a petición y decisión de Jordi Cruz porque se trabaja con productos de temporada.

El precio del menú degustación del ABaC es de 295 euros por comensal. Un precio en el que no se incluye la bebida y, en el caso de que los clientes quieran acompañar el servicio con el maridaje de la casa, hay que añadir un total de 140 euros más. Es decir, que el precio del menú degustación completo con maridaje es de 435 euros.

En cuanto a las elaboraciones, el menú degustación realiza un recorrido por los siguientes platos preparados y diseñados por uno de los miembros del jurado más famosos de MasterChef.

Bloody Mary on the rocks

Cánula de picos con ensaladilla cremosa, caviar y ventresca de atún curada

La gilda en esferas con escabeche de algas y ostras

La caja china: brioche, anguila, wasabi y alioli de lemon gras

Mantequilla avellana montada con finas cortezas de pan y caviar

Piña colada asada y criofiltrada a modo de ramen

Aguas concentradas y carnes de calamar , parmesano y chalotas entre romana y milanese

, parmesano y chalotas entre romana y milanese Tomate de colgar pasificado con pan de hierbas y texturas de parmesano, gazpacho de ensalada de tomate verde y germen de ensalada Caprese

Raíces, semillas y cortezas calcinadas , raíz de perifollo helada al bourbon, escamorza ahumada y trufas conservadas

, raíz de perifollo helada al bourbon, escamorza ahumada y trufas conservadas Gazpachuelo de cebolletas a modo de ceviche con bogavante y mejillones

Agua de cebollas concentradas, huevo de pollita ahumado, clara satay y hojaldre de cebolla al brie trufado

Merluza con pil pil de sus proteínas con romana vegetal, salsa verde y berberechos tigre

La vela de parrilla al pan negro

Pilota Tsukune de ternera marinada en koji y sake con escudella de colmenillas y pan de sésamo negro

El agua de las conciencias humanas

Je Reviens

El Pedo Celestial o meteoro bombón al licor

Globo de piruletas de fresas, con begonias

Dulces en calabaza

Se trata de un menú único que se actualiza en las distintas temporadas y que, tal y como explican en la web oficial, la esencia de los platos preparados por Jordi Cruz que presenta a los comensales es una mezcla de los siguientes ingredientes, tal y como explican en la página oficial de ABaC:

Un 50 % de tradición

Un 50 % de vanguardia

Un 100 % de producto

¿Se puede comer de platos de la carta en el ABaC de Jordi?

No. El restaurante ABaC solamente ofrece un servicio de menú degustación que se sirve a mesa completa, es decir, que el comensal no puede elegir los platos de la carta que desea probar y desechar los que no.

Cómo reservar una mesa en el restaurante

Si te gustaría probar el menú degustación preparado por Jordi de MasterChef en su restaurante ABaC, es imprescindible formalizar una reserva. Es un trámite que puede hacerse por internet, a través de la sección específica del restaurante habilitada para las reservas de las mesas a la que puedes acceder desde aquí.

En esta misma página se informa al cliente que además de seleccionar el número de personas que quieren acudir, el tipo de servicio, la fecha y la hora, debe facilitar los datos de contacto y realizar un prepago de 100 euros por comensal.

Si quieres leer más noticias como Cuánto cuesta comer en el restaurante de Jordi de MasterChef: Precio del menú degustación, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.