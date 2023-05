Ocio - Tecnología

Viajes

Cuánto cuesta comer en StreetXO de Dabiz Muñoz: Precios y platos de la carta

NOTICIA de de Jessica Pascual

StreetXO es uno de los restaurantes más famosos y divertidos del reconocido chef Dabiz Muñoz. Un establecimiento, ubicado en la última planta de El Corte Inglés de Serrano 47, que mezcla los ingredientes más originales y exóticos para ofrecer al comensal una experiencia única e inolvidable. Esencia e inspiración coreana, japonesa y vietnamita, mezclada con diferentes técnicas e ingredientes clásicos de la gastronomía española.

¿Pero, cuánto cuesta comer en StreetXO Madrid de Dabiz Muñoz? El precio medio depende de los platos de la carta que pida cada cliente, aunque la media de los platos es de aproximadamente 25 euros. Si te gustaría vivir la experiencia más loca en StreetXO, a continuación puedes consultar cuáles son los precios de cada plato de la carta, así como los horarios de apertura y qué hay que tener en cuenta para ir a comer a este local.

Cómo es el StreetXO de Madrid

StreetXO es uno de los sitios más informales del chef Dabiz Muñoz. Un local caracterizado con colores muy vivos, barra de bar, cocina a la vista y platos terminados en la mesa, delante de los clientes y con música alta.

No es el típico restaurante tranquilo donde ir a comer en el que reine la calma, sino que es un ambiente animado, casi de juerga y con mucho movimiento.

Cuál es el horario de StreetXO Madrid y cuándo cierra

El horario de apertura para ir a comer a StreetXO empieza a la 13:00 del mediodía y se extiende hasta las 16:00 horas de la tarde. Mientras que el servicio de cenas se sirve desde las 20:00 horas y hasta las 23:30 horas de la noche.

El horario para ir a tomar un cóctel se extiende desde las 12:00 del mediodía hasta las 00:00 horas la noche de manera ininterrumpida.

En cuanto a los días de cierre, no hay ninguno fijado en el calendario de la web, sino que la compañía cierra en jornadas puntuales por eventos privados o circunstancias especiales.

Platos de la carta del StreetXO de Dabiz Muñoz

A diferencia de otros restaurantes, en StreetXO no hay una sección específica de primeros, entrantes o para compartir. Por el contrario, la carta es todo un bloque en el que hay diferentes opciones que los comensales pueden pedir libremente y en el orden que prefieran. En concreto, los platos que es posible encontrar en la carta de StreetXO de Madrid son los siguientes:

2 unidades de Vieira asada por 16 euros. Una elaboración preparada al josper con mantequilla tostada, emulsión de coco y yuzu, gazpacho de jalapeños y lima kaffir.

Dumpling Pekinés con tres unidades por 15 euros. Los extras se cobran por separado y el coste es de 5 euros. Un plato preparado con oreja crujiente, hoisin de fresas, alioli y pepinillo.

2 unidades de sandwich club por 14 euros. Por cada extra el precio aumenta en 7 euros el plato. Se trata de una elaboración preparada al vapor con queso ricota, huevo frito de codorniz y sichimi-togarashi.

Lasaña koreana por 19 euros . Un plato preparado con una pasta de Wonton y vaca vieja gallega con shiitakes, tomates escabechados picantes y bechamel de cardamomo.

. Un plato preparado con una pasta de Wonton y vaca vieja gallega con shiitakes, tomates escabechados picantes y bechamel de cardamomo. RamenXO por 22 euros. Una elaboración compuesta de ramen de foie gras y jabugo, con alitas de pollo asadas, barbacoa con chiles encurtidos, trompetas de la muerte y yema de huevo de corral al vapor.

Txipirón wok, arroz y calamansi por 19 euros . Un plato de tintas al lemongrass, chili tomato jam, arroz de sushi frito y caldillo de perro de calamansi, chile ancho tatemado.

. Un plato de tintas al lemongrass, chili tomato jam, arroz de sushi frito y caldillo de perro de calamansi, chile ancho tatemado. Wonton frito de txistorra de Arbizu por 18 euros. Un plato con chili dulce hecho en casa de ají limo y txakoli, torreznos de maíz, crema agria y piparras encurtidas.

Bacalao negro por 32 euros . Un corte de pescado adobado en pimientas del mundo con una velouté espumosa de vino Shaoxing al jengibre, oreja de Judas, aceituna negra y mini berenjena de Almagro encurtidas.

. Un corte de pescado adobado en pimientas del mundo con una velouté espumosa de vino Shaoxing al jengibre, oreja de Judas, aceituna negra y mini berenjena de Almagro encurtidas. 3 unidades de ssam de panceta por 22 euros. Los extras cuestan 7 euros adicionales. Se trata de un plato preparado a la brasa, con condimento de mejillones escabechados, salsa sriracha y tártaraXO.

Una unidad de carabinero singapore por 28 euros y por cada extra 14 euros más. Es un plato que se prepara a la llama de robata, vermicelli de arroz, brotes de soja caramelizada y tortilla de camarones.

y por cada extra 14 euros más. Es un plato que se prepara a la llama de robata, vermicelli de arroz, brotes de soja caramelizada y tortilla de camarones. Las croquetas de La Pedroche por 19 euros. Piezas compuestas por kimchi, leche de oveja, sashimi de atún y té lapsang souchoung.

Rollito vietnamita por 21 euros. Un plato preparado y compuesto por pato y sashimi tibio de gambas, salsa agridulce de finas hierbas, yuzu y alioli.

Recuerdos de Oaxaka: Jarrete, por 22 euros . Un plato de corte de carne glaseado en su jugo, aliñado con limones verdes y chile morita. Gnoccis de maíz, tamarindo, pico de gallo de maíz asado. Y con una quesadilla de stracciatella de búfala para rebañar.

. Un plato de corte de carne glaseado en su jugo, aliñado con limones verdes y chile morita. Gnoccis de maíz, tamarindo, pico de gallo de maíz asado. Y con una quesadilla de stracciatella de búfala para rebañar. Robata Pichón tandoori por 23,50 euros. Con puré de colinabo, garam masala jugo de pichón, papadums y tamarindo.

Tako de pulpo por 12 euros. Un plato que se presenta con un taco de maíz azul con pulpo gallego a la brasa, mole amarillo de chile morita y mantequilla, emulsión de tomatillo de árbol, zanahorias encurtidas y pipas de calabaza.

Curry japonés por 20 euros. Elaborado con carrillera de vaca melosa al Oporto y nata de leche de soja fresca, arroz al vapor crujiente con especias de Tokyo.

Vaca rubia a la brasa con ensalada Vasco-Vietnamita por 28 euros. Una elaboración compuesta de snsalada de brotes y lechugas de agua, niboshi frito con mojos viajeros: mojo canario-nikkei y mojo 2tigre que llora.

Sashimi de pe limón peruano-madrileño por 22 euros. Con aliño de maracuya y ají mirasol, mojo de hierbas andinas. Aceite de pimentón y sichimi japonés. Acompañado con patatas chip extrafinas al balsámico.

Chili bogavante por 50 euros. Un plato que presenta un bogavante a la parrilla, con salsa de tomates picantes, oloroso, chipotle y churros con tomate.

La sección de dulces y postres se completa con las siguientes elaboraciones:

3 piezas de Brioche Singapore por 6 euros.

Maíz y caramelo por 11 euros. Espuma de maíz y leche, helado de caramelo salado, agridulce de mandarinas y chile, chocolate cremoso y Cookie Dough de cacahuete.

Cheesecake helado por 11 euros . Helado de vainilla de tahiti, espuma de queso fresco cremoso, galleta de mantequilla con cremosos de guayaba-calamansi y palomitas caramelizadas.

. Helado de vainilla de tahiti, espuma de queso fresco cremoso, galleta de mantequilla con cremosos de guayaba-calamansi y palomitas caramelizadas. Brioche de la Pedroche por 11 euros (plato que hay que pedir al inicio de la comanda). Bollitos calientes y fundentes de leche y mantequilla con crema de vainilla Madagascar y Ras el Hanout.

Precios de los cócteles y bebidas de StreetXO

Además de los platos de la carta, la experiencia se completa con alguno de los cócteles y bebidas especiales que componen la sección de líquidos de StreetXO. Las versiones sin alcohol tienen un precio medio de 10 euros y las bebidas que contienen graduación alcohólica ascienden a los 14 y 15 euros de media.

Huevo de la Pedroche por 14,50 euros. La versión sin alcohol es más barata y cuesta 10 euros. Es una bebida elaborada con Cachaça, chutney de mango, coco, mandarina, yuzu y chocolate blanco.

DiverXO líquido MadriZZZZZZ 100 % por 14,50 euros. Sin alcohol el precio es de 9 euros. Es una mezcla de jazmín, vinagre de coco, lima, jenjibre y néctar de caramelo de violetas.

Kioto Matcha Gin Tonic por 14 euros. Un Gin Tonic japonés con té atcha, jengibre, lima y ginebra japonesa servido con una ceremonia del té.

DiverXO Líquido XO por 14 euros. El precio sin alcohol es de 9 euros. Una bebida compuesta de Ginebra, sirope casero de jengibre, bitter de 3 cítricos y lima.

Smoker USA, Ahumados lentos y profundos por 14 euros. Ron añejo con cola sin cola y barbacoa de bacon, chocolates, chipotles, pimienta de Jamaica, arándanos y mil especias.

Apple Matcha ‘tiradito’ por 14 euros . Una bebida de mezcal, calvados, manzana, té matcha, cilantro, jalapeño y sal de gusano. Sin alcohol cuesta 9 euros.

. Una bebida de mezcal, calvados, manzana, té matcha, cilantro, jalapeño y sal de gusano. Sin alcohol cuesta 9 euros. Asados Haba Tonka por 14,50 euros y un precio de 10 sin alcohol. Piña asada lentamente con especias, ron añejo de solera con lima e Infusión de haba tonka.

Acidulados secos por 14 euros. Una bebida que se prepara con escabeche de vodka, arándanos y aceto balsámico y petazetas rojos.

Nube de Goa por 14 euros o por 9 en la versión sin alcohol. Ginebra infusionada en nubes de golosina, sirope de nubes, kalamansi, mandarinas, cardamomo y algodón de azúcar.

o por 9 en la versión sin alcohol. Ginebra infusionada en nubes de golosina, sirope de nubes, kalamansi, mandarinas, cardamomo y algodón de azúcar. Japo-Jerez por 14 euros. Sashimi de gamba blanca de huelva a la llama y soda de té ahumado Lapsang Souchoung, sisho, miso, yuzu, sake y palo cortado.

Ceviche Sour por 14 euros. Ceviche líquido, tequila, mezcal fino y vermouth con un cordial de cebolla roja y cilantro, zumo de pomelo y miel de agave.

Margarita picante por 14 euros o la versión sin alcohol por 9 euros. Mezcal triple seco, lima y chiles ahumados al josper.

Tom Kha Kai por 14,50 euros o la versión sin alcohol por 10 euros. Tequila, coco, galanga, agave de mango picante y soda lemongrass.

o la versión sin alcohol por 10 euros. Tequila, coco, galanga, agave de mango picante y soda lemongrass. Nam Phrik por 14,50 euros. Bourbon cherry y whisky ahumado, mermelada de cerezas y mandarina, soda de Namprik de hibiscus y thai basil.

Italiano por 14,50 euros. Gin de trufa, campari de parmesano, vermut de Bergamota y aire de parmesano.

Saté por 14 euros. Vodka de coco, lima kaffir, cacauhete, jengibre y ketjap manis con ceniza de coco.

Ramen por 14 euros. Sake de shiitakes, cordial de cilantro, vermut picante y Yuzu.

Blood XO por 14 euros con alcohol o por 9 euros sin alcohol. Nuestra sangre XO: ron añejo, falernum de lima limón, cordial de granada y sandía, galanga y almendras amargas.

o por 9 euros sin alcohol. Nuestra sangre XO: ron añejo, falernum de lima limón, cordial de granada y sandía, galanga y almendras amargas. Fruta de la pasión, bebida por 14 euros o cóctel sin alcohol por 10 euros. Vodka, fruta de la pasión, mandarina, lima, jengibre y soda.

Cola sin alcohol por 9 euros. Nuestra versión de la Coca-Cola, con zumo de Arándanos, Mandarina, Jengibre y Té de Chocolate especiado y Jengibre.

Cuánto cuesta comer en StreetXO

De media, si quieres saber cuánto podría costarte comer en StreetXO, es posible hacer un cálculo grosso modo. En el caso de acudir dos personas y pedir un total de 3 platos para compartir por 18 euros cada uno y un postre, de unos 11 euros aproximadamente, el precio asciende a 65 euros. Entre dos personas, la media sin bebida se sitúa en los 32 euros por cabeza.

Si a este precio se suma la bebida, de un par de cócteles, con una media de 15 euros cada uno, el precio asciende a 95 euros en total. Entre dos personas, el precio medio de comer en StreetXO en este ejemplo con un total de tres platos, un postre y dos cócteles es de 47 euros. Puedes consultar todos y cada uno de los platos de la carta desde aquí.

Cómo reservar para comer en StreetXO

Una de las particularidades de este restaurante es que no se puede reservar. Es decir, que para disfrutar de esta experiencia hay que hacer cola y no hay excepciones porque no hay otra vía para entrar. Lo recomendable es acudir con cierto margen de tiempo porque una vez se complete el aforo, no podrás comer allí. Por ello, si vas a comer con la hora justa y, por ejemplo, llegas en torno a las 14:00 de la tarde, probablemente no tendrás hueco.

Si quieres leer más noticias como Cuánto cuesta comer en StreetXO de Dabiz Muñoz: Precios y platos de la carta, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.