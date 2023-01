Vivienda

Hogar y Consumidores

Devolver los regalos de Navidad en rebajas, una práctica habitual entre los españoles

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Te han regalado algo que no te gusta y no sabes qué hacer con él? No siempre es fácil acertar con los regalos de Navidad. Ropa que no combina con tu estilo, objetos que no vas a usar o colonias que no te gustan, entre otros.

Son muchos los regalos navideños que no terminan de convencer y que acaban de nuevo en las tiendas. Y dada la proximidad de la campaña de rebajas, qué mejor que aprovechar la ocasión para poder comprar algo más caro o incluso más cosas por el mismo precio. Esta es una práctica conocida como regifting o qué hacer con los regalos que no te gusten.

Más de la mitad de los españoles devuelve regalos en rebajas

La devolución de los regalos de Navidad en la campaña de rebajas de invierno es una práctica habitual entre los españoles. Las cifras avalan esta afirmación, puesto que según una encuesta realizada por CM.com, empresa especializada en comercio conversacional, el 53 % de los españoles va a devolver o cambiar algún regalo recibido en navidades aprovechando las rebajas de enero.

Pablo de Mier Prieto, Country Manager de CM.com, señala que las rebajas de enero suponen una prolongación de la campaña Navideña, dado que en estas fechas es cuando se espera que se produzca una gran cantidad de cambios y devoluciones de artículos. Además de las compras habituales de periodos de rebajas. En concreto, la compañía ha elaborado un estudio tomando una muestra de más de 1.000 españoles mayores de edad distribuidos por diferentes puntos del país.

La compra de las rebajas se hace principalmente por internet

Además de aprovechar este periodo promocional de descuentos para cambiar o devolver los artículos, la encuesta señala que los españoles tienen pensado gastarse más dinero en sus compras. En concreto, el 57,8 % de los ciudadanos piensa gastarse más de 100 euros en esta campaña de rebajas de invierno. Y que, además, las compras van a realizarse principalmente por internet, siendo un 73 % las personas que han afirmado que van a prescindir de trasladarse a las tiendas para comprar artículos con descuento.

Los periodos de rebajas, cuando más se compra

Independientemente de cambiar los regalos que no gustan, la gran mayoría de los españoles, el 80,60 % afirma que suele esperarse a fechas y periodos de rebajas para comprar más barato en las distintas temporadas del año.

