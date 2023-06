Ocio - Tecnología

Viajes

Dónde dormir en campings durante San Fermín

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Quieres ir a visitar Pamplona en Sanfermines y no sabes dónde hospedarte? Encontrar una habitación en Pamplona durante la primera quincena de julio es misión imposible. Las reservas de hoteles, hostales y apartamentos siempre están completas para la semana de San Fermín, además de tener unos precios muy elevados. Si no haces la reserva con suficiente antelación, no te quedará más remedio que buscar en las afueras de Pamplona o en pueblos cercanos.

Una solución por la que muchas personas acaban optando es ir a un camping. Es la opción más barata para vivir unos Sanfermines lowcost. Además, hay autobuses que te trasladan hasta Pamplona. Pero ojo, no lo dejes para el último momento porque las reservas vuelan. Si has pensado en acampar en algún parque de Pamplona, debes saber que está prohibido hacerlo. Aunque sí existen zonas específicas para caravanas y campers dónde podrás pernoctar.

En esta información puedes consultar un listado con los 5 mejores campings de Navarra y más cercanos a Pamplona para que puedas tener un lugar donde dormir en las fiestas de San Fermín

Camping Ezkaba

Este camping es el más cercano a la ciudad de Pamplona, a tan solo 7 kilómetros del centro. Es el más demandado por los turistas y para reservar hay que hacerlo con suficiente tiempo de antelación. Se encuentra ubicado junto al río Ulzama y en una zona montañosa. En la página web del Camping Ezcaba podrás encontrar más información sobre las tarifas del camping, instalaciones y actividades para los niños.

Camping Olite

Está situado a 20 minutos en coche de la ciudad de Pamplona. Es una buena opción para dormir aquí y transportarte hasta el centro en autobús. En la página web del Camping Olite puedes encontrar más información sobre los tipos de alojamientos disponibles, sus tarifas y las instalaciones para todas las edades.

Camping El Molino

El Camping El Molino está situado en Mendigorría, a 25 kilómetros de Pamplona. Está rodeado por un enclave natural en el que destaca la presencia del río Arga. El camping cuenta con bungalows, piscinas, spa y sauna. En su página web puedes consultar la disponibilidad de las fechas para San Fermín.

Camping Iturbero

Está situado en Lumbier, una localidad en plena Sierra de Leire, a orillas del río Salazar y a 40 kilómetros de Pamplona. El Camping Iturbero cuenta con bar, restaurante, zona deportiva, parque infantil y barbacoa pública. En su página web puedes consultar más información sobre las instalaciones y sus tarifas.

Camping Lizarra

Está situado en la ciudad de Estella, a 40 kilómetros de Pamplona y con una buena conexión con la ciudad por autobús. El camping cuenta con una zona para tiendas de campaña, albergue para grupos y bungalows. En la página web del Camping Lizarra puedes ver las tarifas y la disponibilidad para las fechas de San Fermín.

¿Se puede dormir en la calle?

Esta pregunta junto con la de si se puede vivir en un camping es una de las más frecuentes por los turistas que llegan a Pamplona desde todas las partes del mundo. Dormir en un parque de Pamplona es algo muy habitual por los turistas que van a las fiestas de San Fermín. Pese a ser gratis, tiene varios inconvenientes. El primero y el más importante es que acampar está prohibido, así que no saques la tienda de campaña si no quieres tener ninguna multa. Además, al dormir en la calle estás expuesto a la lluvia y a tener un dolor de huesos por todo el cuerpo a la mañana siguiente.

Si quieres leer más noticias como Dónde dormir en campings durante San Fermín, te recomendamos que entres en la categoría de Viajes.