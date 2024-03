Ocio - Tecnología

Entretenimiento

Dónde ver las películas ganadoras de los Oscar 2024

NOTICIA de de Cristian Pinto

La gala de los Oscar 2024 ha estado marcada por el triunfo de Oppenheimer. La pasada madrugada del 10 al 11 de marzo se celebró esta gala, en la que algunas películas como ‘Oppenheimer’, ‘Barbie’ o ‘Pobres Criaturas’ han salido vencedoras con varios premios. Si quieres saber dónde ver estas películas y otras de las ganadoras en los Oscar 2024, en esta información te contamos por dónde ver cada una de ellas.

Ten en cuenta que la mayoría de estos títulos aún están en cartelera o, en su defecto, en plataformas de streaming de pago. Si quieres ver películas gratis online, en esta otra información puedes consultar dónde hacerlo.

Y, ¿cuánto dinero se llevan los ganadores de un Oscar? En esta otra información te detallamos cuál es el premio que se llevan los ganadores de los Oscar 2024.

‘Oppenheimer’

La película dirigida por el prestigioso director Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy y Robert Downey Jr estaba llamada a arrasar en los premios con hasta hasta 13 nominaciones. En total, se ha llevado 7 estatuillas: Mejor película, Mejor director (Christopher Nolan), Mejor actor (Cillian Murphy), Mejor actor de reparto (Robert Downey Jr), Mejor Fotografía, Mejor Banda Sonora Original, Mejor dirección de fotografía y Mejor montaje.

Puedes ver la película en el cine, alquilarla en Rakuten TV, Filmin y MovistarPlus+ o comprarla en Apple TV y Amazon Prime Video.

‘Pobres Criaturas’

Con un total de 11 nominaciones, ‘Pobres criaturas’ ha logrado llevarse un total de 4 premios en los Oscar 2024 en las siguientes categorías: Mejor actriz (Emma Stone), Mejor maquillaje y peluquería, Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción. Está dirigida por Yorgos Lanthimos y protagonizada por Emma Stone.

Actualmente solo la puedes ver en salas de cine.

‘Los que se quedan’

Este título contaba con hasta 5 nominaciones y finalmente ha logrado el Oscar a Mejor Actriz gracias al papel de Da’Vine Joy Randolph.

Por el momento, ‘Los que se quedan’ o ‘The Holdovers’ en su título original, solo se puede ver en cines.

‘Barbie’

Hasta 8 nominaciones tenía ‘Barbie’, la película de la clásica muñeca de juguete. Finalmente, solo ha podido ganar en la categoría de Mejor Canción Original por What was I made for?, de Billie Eilish.

En esta otra información puedes consultar por dónde ver Barbie, hasta 9 plataformas de streaming cuentan con este título.

‘La Zona de Interés’

La película británica La zona de interés se ha impuesto a La sociedad de la nieve en la categoría a Mejor Película Extranjera. Además, también se ha llevado el premio Oscar a Mejor Sonido.

Si estás interesado en ver ‘La Zona de Interés’, tienes varias opciones: en algunas salas de cine, bajo suscripción a Disney+ a partir del 14 de marzo. Ojo, en esta otra información puedes consultar cómo conseguir la mejor oferta de Disney+ por tiempo limitado.

Si quieres leer más noticias como Dónde ver las películas ganadoras de los Oscar 2024, te recomendamos que entres en la categoría de Entretenimiento.