Cómo pedir el certificado de situación de cotización de la Seguridad Social

¿Quieres saber si estás al corriente de pagos con la Seguridad Social? Puedes averiguarlo con el ‘Informe de estar al corriente de las obligaciones en la Seguridad Social’. Este certificado de la situación de cotización se puede consultar por Internet y descargarse para demostrar que se está al corriente con las obligaciones con la Seguridad Social. O no.

Quién puede pedirlo

Todas las personas que tengan una relación con la Seguridad Social, es decir, que tengan un número asignado de Afiliación a la Seguridad Social, pueden consultar y obtener este informe. No importa a cuál de los regímenes de la Seguridad Social pertenezca el solicitante.

Qué información contiene el certificado

Este documento contiene la información detallada de las deudas que una persona tiene pendientes con la Seguridad Social. En caso de no tener deudas, sólo aparecerán detallados tus datos personales así como tu NAF.

Y si tienes algún pago pendiente, recibirás un segundo informe en el que aparecerán detallados los documentos de la deuda, los periodos y los importes. Este documento puede imprimirse y descargarse en formato PDF.

Solicitar el certificado de situación

El certificado de situación puede solicitarse por Internet a través de cuatro vías diferentes. Elegir una u otra depende de si tienes identificación digital. Puedes iniciar la solicitud por cualquiera de las cuatro vías a través de la sede electrónica de la Seguridad Social.

Por mensaje de texto

Con certificado electrónico

Con usuario y contraseña

Con Cl@ve

Si quieres solicitar el certificado por SMS, tienes seleccionar la opción y completar los huecos con tus datos personales: tu DNI, número de teléfono y la fecha de nacimiento, como puedes ver en la siguiente imagen.

Tras introducir estos datos, la Seguridad Social va a enviarte un código por SMS a tu teléfono. Tienes que introducir este código en la nueva pantalla del ordenador y, si es correcto, podrás ver tu informe de situación de cotizaciones de la Seguridad Social.

Ventajas

El objetivo principal de la nueva funcionalidad es facilitar a los ciudadanos sus relaciones con la Administración ya que permitirá obtener este tipo de certificados en cualquier momento y sin tener que desplazarse a las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). El informe emitido es absolutamente efectivo al estar validado por la Administración.

Ésta es una de las primeras medidas cumplidas de las que se propusieron por parte del Ministerio y en especial por la Seguridad Social, contenidas en el Informe sobre la Reforma de las Administraciones Públicas, aprobado e impulsado por el Gobierno.

