El falso mito de la vida de las moscas: No se mueren en un día

Jessica Pascual

¿Cuánto viven las moscas? Circula un rumor que asegura que estos insectos no viven más allá de 24 horas. Pero nada más lejos de la realidad. Una mosca que se meta en tu casa no tiene una esperanza de vida de 24 horas, tal y como afirma la falsa creencia. A no ser que decidas ponerte manos a la obra y acabar con las moscas en casa a través de trucos efectivos, como las trampas para matar moscas.

Aunque si decides hacer caso omiso y abrir las ventanas o puertas para que se vaya o usar alguno de los remedios naturales para ahuyentar a las moscas y no matarlas, la media de vida que puede durar es de aproximadamente un mes. Un periodo que está marcado por las diferentes etapas del ciclo de vida de los insectos, así como de las condiciones climáticas del ambiente donde vivan.

Ciclo de vida de las moscas

Las diferentes etapas por las que pasan las moscas a lo largo de su vida son las que marcan la cantidad de días que pueden llegar a vivir. Para ello, lo primero que hay que tener en cuenta es que estos insectos pasan por un total de cuatro etapas.

La primera de ellas es la etapa del huevo, que se produce tras la puesta por parte de un ejemplar en tandas de aproximadamente 500 huevos. Porque una de las particularidades de las moscas es precisamente esta, que tienen una tasa de reproducción bastante elevada.

Tras el huevo, se produce la eclosión de este en cuestión de horas. Y, seguidamente, la larva sale del cascarón y se produce lo que se conoce como etapa de la pupa o la crisálida, que es una cápsula con forma cilíndrica que se produce aproximadamente en torno a una semana tras la salida del huevo y dura algo menos de una semana, en torno a 5 días de media.

Por último, el ejemplar alcanza la edad adulta, donde puede vivir fácilmente unos 20 días. En total, la suma de todos estos periodos permite decir que la vida de una mosca puede alargarse entre 20 y 30 días, es decir, en torno a un mes.

Cuánto tiempo puede vivir una mosca

Las declaraciones de Luis Saavedra del Río, entomólogo del Colegio de Biólogos de Madrid, a Newtral son esclarecedoras en este tema. El experto señala que la vida de una mosca es de aproximadamente 30 días, aunque matiza que la cantidad exacta de días que puede vivir depende directamente del ambiente donde se mueva y de sus condiciones.

De tal manera, que en las mejores condiciones, el ciclo se acelera y en periodos estivales, como en los meses de julio y agosto, la vida adulta de la mosca llega antes que en otras épocas y puede extenderse hasta las cuatro semanas antes de morir.

