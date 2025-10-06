El mercado inmobiliario enfrenta una paradoja histórica: más compraventas, menos agencias

NOTICIA de de Javi Navarro

Compraventas récord, precios al alza y menos agencias. Esta es la paradoja del mercado inmobiliario en 2025 según el consultor inmobiliario Eduardo Molet. El mercado inmobiliario español está viviendo una situación inusual y compleja: pese a que las compraventas de viviendas están en cifras récord, un creciente número de agencias inmobiliarias se encuentra en el cierre por falta de producto. “Es una paradoja histórica: hay más demanda y más operaciones, pero menos viviendas disponibles y menos agencias activas. Nunca había vivido algo así en mi carrera”, señala Molet, quien cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector.

Evolución del mercado inmobiliario en 2025

Compraventas en aumento

De acuerdo con los datos proporcionados por el Consejo General del Notariado, en junio de 2025 se registraron 68.128 compraventas de viviendas, lo que representa un incremento interanual del 5,88%. Asimismo, en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 667.058 compraventas, mostrando un crecimiento interanual del 16,3%.

Precios en máximos históricos

El precio medio de la vivienda libre alcanzó los 2.093,5 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2025, marcando el nivel más alto en 17 años, y un incremento interanual del 10,4% . En agosto de 2025, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, el precio del metro cuadrado se situó en 2.738 euros, con una subida anual del 17,7%.

¿Por qué falta producto?

Molet identifica varios factores que contribuyen a la escasez de viviendas en venta:

Propietarios que venden por su cuenta: Muchos optan por vender directamente, evitando así la comisión de la agencia.

Muchos optan por vender directamente, evitando así la comisión de la agencia. Falta de obra nueva: La construcción de nuevas viviendas se ha visto paralizada por problemas burocráticos, la lentitud en la concesión de licencias y una fiscalidad que desincentiva la inversión.

La construcción de nuevas viviendas se ha visto paralizada por problemas burocráticos, la lentitud en la concesión de licencias y una fiscalidad que desincentiva la inversión. Legislación restrictiva: Políticas actuales, como los controles de precios y las dificultades para el alquiler, han llevado a que muchos propietarios abandonen el mercado.

“Cuando al propietario se le castiga con normativas que limitan su rentabilidad o dificultan los procesos de desahucio, opta por vender, transformar su vivienda en alquiler turístico o directamente dejarla vacía. Y eso reduce drásticamente la oferta”, puntualiza Molet.

El riesgo de vender sin asesoramiento profesional

El experto advierte que la venta sin ayuda de una agencia inmobiliaria podría dar como resultado una evaluación incorrecta del valor de la vivienda. “Muchos propietarios, por ahorrarse una comisión, no acuden a una agencia y eso puede comportar que vendan por debajo de precio, aunque parezca una paradoja porque los precios no paran de subir”, explica Molet.

La nuda propiedad: una alternativa en auge

Frente a esta situación, el consultor destaca el aumento en las compraventas de nuda propiedad como una opción atractiva tanto para propietarios como para inversores. Este tipo de transacción permite al propietario vender su vivienda y seguir habitándola durante toda su vida, mientras que el comprador adquiere la propiedad a un precio inferior al del mercado. “La nuda propiedad está ganando terreno porque ofrece una solución intermedia: el propietario obtiene liquidez sin perder su hogar, y el comprador accede a una inversión con rentabilidad a largo plazo”, resume Molet.

Según el portal inmobiliario Idealista, la venta de viviendas en nuda propiedad ha crecido un 23,7% en los últimos meses, aunque aún representa solo una pequeña fracción del total de las compraventas.

“El mercado necesita seguridad jurídica, libertad para pactar entre partes y políticas que realmente incentiven la creación de vivienda, no que penalicen al que la pone en el mercado. Sin una reforma profunda, lo peor aún está por llegar”, concluye Eduardo Molet.