Empleo en Adif: Cómo presentarse a las oposiciones y hacer la solicitud

Adif ha publicado 1.688 ofertas de empleo público en junio de 2021 para cubrir puestos de trabajo de diferentes grupos profesionales. Así que si quieres formar parte de la plantilla de esta empresa ferroviaria y conseguir un empleo fijo, sigue leyendo. Te explicamos cómo presentarte a las oposiciones de Adif para conseguir un empleo público: requisitos, pago de tasas y solicitud.

Oferta de empleo Adif junio 2021

La oferta de empleo público que ha publicado Adif en junio de 2021 es para cubrir puestos de cuatro categorías profesionales:

Técnico de la Estructura de Apoyo (76 plazas)

Mando Intermedio y Cuadro (50 plazas)

Personal Operativo (1.465 plazas)

Personas con discapacidad en la categoría de Factor de Entrada y Oficial Administrativo de Entrada (97 plazas)

Todas las personas interesadas tienen de plazo hasta el 7 de julio de 2021 para presentar su solicitud e inscribirse a las oposiciones.

Requisitos para presentarse a las oposiciones

Todas las personas que quieran presentarse a unas oposiciones para trabajare en Adif tienen que ajustarse a los siguientes requisitos:

Tener nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea. También pueden participar en la convocatoria las personas de países con los que haya una libre circulación de trabajadores siempre y cuando esté ratificado por la Unión Europea.

o de un Estado miembro de la Unión Europea. También pueden participar en la convocatoria las personas de países con los que haya una libre circulación de trabajadores siempre y cuando esté ratificado por la Unión Europea. Personas que vivan en España de forma legal aunque no pertenezcan a los grupos anteriores.

aunque no pertenezcan a los grupos anteriores. Tener 16 años y no exceder la edad máxima establecida en el convenio colectivo por reunir las condiciones de jubilación. Para algunos puestos de empleo la edad mínima es 18 años.

y no exceder la edad máxima establecida en el convenio colectivo por reunir las condiciones de jubilación. Para algunos puestos de empleo la edad mínima es 18 años. Estar en posesión del título solicitado en cada caso o cumplir las condiciones necesarias para obtenerlo antes de que finalice el plazo de las solicitudes. En el interior de cada una de las convocatorias aparece detallado qué títulos son obligatorios para cada puesto de empleo. Por otra parte, si un candidato ha obtenido el título en el extranjero tiene que convalidarlo.

en cada caso o cumplir las condiciones necesarias para obtenerlo antes de que finalice el plazo de las solicitudes. En el interior de cada una de las convocatorias aparece detallado qué títulos son obligatorios para cada puesto de empleo. Por otra parte, si un candidato ha obtenido el título en el extranjero tiene que convalidarlo. Tener la capacidad psicofísica para desempeñar las funciones del puesto de trabajo que quiere conseguir. Todos los candidatos tienen que superar un examen médico laboral antes de conseguir el empleo.

del puesto de trabajo que quiere conseguir. Todos los candidatos tienen que superar un examen médico laboral antes de conseguir el empleo. Los candidatos no pueden haber finalizado una relación laboral con RENFE, GIF, FEVE, ADIF O ADIF-AV o sus entidades dependientes por alguna de las siguientes causas:

Participar de forma voluntaria en un ERE o despido colectivo Por mutuo acuerdo de las partes si ha habido percepción económica de por medio Despido disciplinario Haber sido despedido por causas objetivas Haber cesado en alguno de estos organismos por una declaración de incapacidad permanente

Los candidatos no pueden haber sido separados por expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública, Organismos Constitucionales o Estatuarios de las comunidades autónomas ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos.

También pueden participar en las convocatorias las personas con discapacidad que tengan un grado reconocido igual o superior al 33% siempre y cuando se ajusten a todos los requisitos detallados en este apartado.

Presentar la solicitud

Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos tienen que cumplimentar el modelo de solicitud de participación y abonar el pago de las tasas de derecho de examen. Un aspirante puede presentar tantas solicitudes como perfiles de trabajo a los que quiera optar.

Todas las solicitudes tienen que presentarse por vía telemática a través del a web oficial de Adif. Para completar esta solicitud no es necesario tener certificado electrónico. Puedes iniciar el trámite desde la sección de oferta de empleo público de la compañía.

Una vez en esta página, hay que seleccionar la pestaña ‘Plazo de solicitud abierto‘ (en caso de que lo haya) y acceder a la convocatoria en la que quieras participar según el puesto de empleo que quieras conseguir.

En el interior de cada una de las convocatorias hay un enlace directo tanto al inicio de la solicitud telemática así como a los temarios necesarios para superar el examen.

Si tienes que adjuntar documentación complementaria, puedes incluirla de forma escaneada en PDF durante el proceso. Tras cumplimentar el formulario, recibirás un documento de ‘Solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración Pública y liquidación de tasas de derecho de examen’. Es importante que guardes este resguardo.

Después de completar la solicitud, tienes que hacer el pago de tasas. Este abono puede realizarse de forma online o presencialmente en las oficinas y cajeros de la entidad financiera colaboradora con la compañía. Los candidatos que no paguen las tasas, serán excluidos del proceso.

Pasadas 48 horas desde el abono de las tasas, puedes consultar el estado de la participación.

Plazos

El plazo para presentar las solicitudes así como el justificante de haber abonado las tasas del examen y toda la documentación requerida es de quince días hábiles desde la publicación oficial de la convocatoria.

Pago de tasas

Las personas que quieran optar a una oferta de empleo público en Adif tienen que abonar el pago de las tasas durante el proceso de solicitud, antes de que finalice el plazo.

La cantidad que hay que pagar por las tasas para poder presentarse a un examen depende de la categoría de trabajo.

Para presentarse a las oposiciones para trabajar como Técnico en Adif las tasas ascienden a 30,79 euros .

. Para optar a un puesto de trabajo del grupo profesional de Mando Intermedio y Cuadro, las tasas ascienden a 23,10 euros .

. Las tasas de examen para trabajar en puestos de personal operativo ascienden a 15,42 euros.

Quién no tiene que pagar las tasas

Adif detalla en las bases de las convocatorias de empleo público los colectivos que están exentos de pagar las tasas de examen:

Personas con un grado de discapacidad superior o igual al 33%. Personas demandantes de empleo durante al menos un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Siempre que en ese plazo no hubieran rechazado alguna oferta de empleo. Familias numerosas. Las de categoría especial no tiene que abonar nada de las tasas y las familias numerosas de categoría general tienen que abonar el 50% de las tasas. Víctimas de terrorismo.

Documentación

Junto con el modelo oficial de solicitud y el justificante del pago de las tasas, el solicitante debe presentar la siguiente documentación:

En caso de no tener que pagar las tasas, el documento que le acredite la condición.

Documento que acredite el grado de discapacidad

Documentación relativa al cumplimiento de los requisitos detallados en el primer apartado.

Proceso selectivo y fases de la oposición

Todos los candidatos que presenten la solicitud cumplimentada de forma correcta y abonen el pago de tasas, quedan incluidos en el proceso selectivo y tendrán que superar dos fases para conseguir un empleo:

Fase 1º de oposición

Esta primera fase tiene carácter eliminatorio. Se trata de una primera prueba compuesta de tres exámenes:

Un test psicométrico para evaluar la inteligencia y razonamiento de los aspirantes

para evaluar la inteligencia y razonamiento de los aspirantes Un test de conocimiento del inglés, correspondiente al título B2

del inglés, correspondiente al título B2 Un test de conocimientos de temario

Estas tres pruebas de califican de forma conjunta y la puntuación máxima posible es de 200 puntos. Para pasar a la siguiente fase se exige un mínimo del 50% de la puntuación máxima, pero condicionado a que el aspirante saque como mínimo un 40% de la nota en cada examen.

Fase 2º de Concurso

Esta segunda fase consiste en una baremación de méritos. Dependiendo de la categoría profesional, también pueden incluir en esta fase la realización de entrevistas profesionales y de competencias a los candidatos. La puntuación máxima que pueden conseguir es de 100 puntos.

Resolución de candidatos

Los aspirantes que superen las dos fases y sean preseleccionados, tienen que someterse a un reconocimiento médico que les considerará aptos o no aptos. Los aspirantes que superen la prueba, obtendrán una plaza con residencia provisional.

