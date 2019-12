Trabajos

Entrevistas de trabajo Estrategias para conseguir un ascenso o un aumento de sueldo

Los empleados españoles utilizan distintas tácticas y estrategias a la hora de influir en sus superiores con el objetivo de lograr beneficios salariales, profesionales o personales que permitan obtener un rendimiento a corto plazo. El ‘autobombo’, saltarse al jefe y buscar ‘aliados estratégicos’ son algunas de las argucias más utilizadas, según un estudio elaborado por la escuela de negocios internacional ESCP-EAP.

En segundo lugar y, a diferencia de sus homólogos europeos, los empleados españoles echan mano del marketing personal – el conocido «autobombo»- con el fin de conseguir mejoras salariales o escalar puestos en la compañía. Con este objetivo, el empleado tiende a destacar las acciones de éxito logradas en la empresa, la fidelidad mostrada, su experiencia o el conocimiento global del negocio.

Según el informe, otras de las argucias más utilizadas por los españoles son la búsqueda de «aliados estratégicos» dentro de la empresa -contar con un grupo de seguidores- que secunden sus peticiones, así como recurrir directamente a los mandos más altos de la organización, saltándose al jefe inmediato, planteándole sus quejas o peticiones sin mediadores.

Finalmente, el estudio revela que la demanda directa y persuasiva es una de las últimas tácticas empleadas por los subordinados para influir en sus jefes, seguida del intercambio de favores o «trueque» jefe-empleado. En este caso, el trabajador suele negociar con su superior una serie de ventajas (vacaciones, horas extras) a cambio de asumir más tareas.

Estrategias más utilizadas por los españoles y los europeos para influir en sus jefes

España Europa 1. Argumentos de peso/ lógica 1. Argumentos de peso/ lógica 2. Marketing personal («autobombo») 2. Coalición / búsqueda de aliados 3. Coalición / búsqueda de aliados 3. Marketing personal («autobombo») 4. Acudir al mando superior a su jefe directo/ «Salto» 4. Demanda directa (Asertividad) 5. Demanda directa (Asertividad) 5. Acudir al mando superior a su jefe directo/ «Salto» 6. Intercambio de favores 6. Intercambio de favores

Fuente: Estudio realizado por Haavard Oerbech, para ESCP-EAP

Los españoles prefieren ejecutar antes que decidir

Por otra parte, el estudio de ESCP-EAP destaca que los empleados españoles prefieren recibir órdenes y ejecutar antes que involucrarse en la toma de decisiones como ocurre en otros países de Europa. De esta forma, los equipos españoles responden a un perfil «cómodo» que evita plantear sugerencias e ideas nuevas. La consigna «que decida el jefe, yo no me responsabilizo» es común en las compañías españolas, situación que contrasta de lleno con aquellas organizaciones del norte de Europa.

Por último, el informe señala que, al contrario que en otros países europeos, los españoles confían ciegamente en sus relaciones personales con amigos, familiares o conocidos a la hora de cerrar tratos u operaciones importantes para la empresa, sin necesidad de justificar de manera objetiva estas decisiones. Según ESCP-EAP, en España el «amiguismo» es una práctica muy habitual que choca a la hora de hacer negocios en otras partes del mundo.

Trucos para negociar el sueldo con el jefe

¿Cómo negocio mi sueldo en tiempos de crisis? Cómo y cuándo negociar nuestro sueldo en una entrevista de trabajo es un tema complicado para cualquiera, y mucho más en esta coyuntura económica. Saber cuándo es el momento apropiado para negociar la cantidad de dinero que el empleado está dispuesto a recibir es difícil, puesto que es uno de los puntos críticos de la entrevista, donde la negociación puede llegar a buen puerto o romperse definitivamente.

«Si te preparas antes de la entrevista con antelación, eres realista y creíble, si mantienes un buen control sobre tus emociones, si eres flexible y, además, encaras el proceso de la negociación con espíritu positivo, entonces será más fácil cerrar satisfactoriamente su contrato en lo que respecta a tu salario», señala Javier Caparrós, director general de Trabajando.es.

A continuación recogemos una serie de consejos que pueden servirte en el momento en que tengas que pedir un aumento de sueldo.

Investiga cómo están los salarios en tu sector

Lee los últimos estudios de sueldos, habla con otras personas que trabajan en tu área, entra en contacto con otras empresas o con asociaciones profesionales para saber cuánto están pagando.

Cuando te pregunten sobre el tema, responde de forma positiva, pero sin indicar cantidades específicas

«Me gustaría ganar suficiente para poder financiar tal o cual máster, curso, pagar…» Retrasa las negociaciones de salario hasta que te hayan ofrecido un trabajo concreto.

Deja hablar al entrevistador

Puesto que es difícil ganar si eres el primero en dar un número. Haz lo que puedas para que el empleador sea el primero en dar una cifra.

Cuando escuches la oferta, repite el valor mayor que escuchaste

Luego guarda silencio. El resultado más probable de guardar silencio es un aumento, el silencio te da tiempo para pensar a la vez que pone presión en el empleador.

Haz una contraoferta basada en lo que sabes acerca de ti, del mercado y de la compañía

Es importante que hagas previamente una investigación, de modo que manejes una expectativa razonable de un rango de salario para la posición.

Prepárate para responder a cuestiones sobre tu salario anterior

Durante la entrevista evita mencionar cantidades específicas.

Cierra el trato negociando un poco más

El último paso en las negociaciones de salario es cerrar la oferta, luego negociar algunos beneficios adicionales (vacaciones, movilización, seguros, etc.).

Flexibilidad

Es muy probable que al negociar tu salario no obtengas la cantidad exacta de dinero que deseas. Normalmente conseguirás un compromiso de la empresa. El truco está en tener claro cuánto estás dispuesto a ganar y que harás si no te ofrecen un sueldo que consideres aceptable.

Estrategias para conseguir un ascenso o un aumento de sueldo was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Estrategias para conseguir un ascenso o un aumento de sueldo, te recomendamos que entres en la categoría de Entrevistas de trabajo.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES