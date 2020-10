EURES, la red de ofertas de empleo para trabajar en Europa

Trabajos

¿Quieres trabajar en algún país de Europa? Sí, es posible. Gracias a la red europea EURES puedes buscar empleo en los diferentes países europeos y ganar experiencia internacional en el trabajo.

Si quieres saber dónde encontrar las mejores ofertas europeas para conocer mundo al mismo tiempo que ganas experiencia internacional para seguir formándote, sigue leyendo. El programa EURES ofrece la posibilidad de encontrar ofertas de empleo en cualquier país de Europa.

Qué es EURES

EURES es una red europea gratuita en la que los usuarios registrados pueden acceder a distintas ofertas que se publican en todos los países europeos.

Este programa da la oportunidad de conocer mundo y conseguir empleos cualificados en cualquier parte de Europa. Ponen a disposición de los jóvenes diferentes ofertas de empleo y les ofrecen asesoramiento de calidad de vida y de la situación del mercado laboral del país concreto.

Desde EURES existe la posibilidad de buscar un empleo en Europa, de conseguir prácticas y formación en alguno de los países europeos o conseguir un empleo temporal para cubrir el verano en alguno de estos países estados miembros de la Unión Europea además de Islandia o Noruega.

Si quieres saber cómo conseguir un empleo en Europa, sigue leyendo. Lo primero que hay que hacer para poder formar parte del programa EURES es darte de alta en su plataforma.

Cómo darse de alta en EURES

Para darte de alta en EURES tienes que hacerlo a través de su portal de empleo. Si buscas diferentes ofertas de trabajo tendrás que registrarte en esta dirección como solicitante de empleo.

Una vez estés dado de alta, podrás acceder a todas las ofertas de empleo de los distintos países de europa. Cuando estés registrado tendrás acceso a la base de datos que contiene todas las ofertas de empleo activas en ese momento.

En este portal también se incluye información sobre las condiciones de vida del país en el que se oferta el puesto de empleo, las condiciones de trabajo, la situación del mercado laboral y de la libre circulación.

La información que puedes encontrar en el portal de EURES pasa por:

Convocatorias gestionadas por esta plataforma así como los procesos de selección que se realizan en España y las distintas ofertas de empleo de toda Europa.

así como los procesos de selección que se realizan en España y las distintas ofertas de empleo de toda Europa. Modelos de currículums y cartas de presentación de los diferentes países europeos.

y cartas de presentación de los diferentes países europeos. Guía práctica con información de búsqueda de empleo en otros países además de enlaces de información.

en otros países además de enlaces de información. Información específica sobre trabajo temporal y de verano por si lo que buscas es un verano diferente en otro país pudiendo mantenerte.

y de verano por si lo que buscas es un verano diferente en otro país pudiendo mantenerte. Puedes encontrar además información relativa a las ayudas económicas a la movilidad.

Hacer currículum EURES

De la misma forma que en el resto de ofertas de empleo, hay que elaborar un currículum. En este caso debes hacerlo online y puedes presentarlo en una o en varias lenguas. El currículum que subas al portal será visible para todas las empresas que formen parte del programa.

El currículum hay que hacerlo en formato Europass. Descubre cómo hacer un currículum en formato Europass.

Dentro del portal de empleo EURES hay diferentes subcategorías en función de la formación específica de cada persona. Por ejemplo los titulados universitario tienen acceso a una serie de ofertas de empleo e información específica frente a aquellas personas que no tengan el título de carrera universitaria.

Si no sabes en qué país iniciar tu aventura, desde el portal de EURES puedes acceder a las distintas páginas web de los Servicios Públicos de Empleo de los distintos países europeos.

Consejeros EURES

Existe además un chat en el que puedes mantener conversaciones con consejeros y consejeras de EURES europeos.

Son los que se encargan de recibir las diferentes ofertas de empleo de cada provincia a través de las diferentes vías. Cuando reciben las ofertas las registran en la base de datos común a los servicios públicos de empleo europeos.

El asesoramiento de los consejeros pasa porque ayudan a los candidatos a definir el perfil profesional y orientación sobre el país de destino al que va a desplazarse.

Tu primer trabajo EURES

Tu primer trabajo EURES es una iniciativa dentro de la red europea dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, con nacionalidad y residencia legal en un estado miembro de la Unión Europea o Islandia o Noruega y que quiera irse a trabajar a alguno de estos países mencionados con una beca de formación, empleo fijo o periodo de aprendizaje.

Los contratos deben tener una duración mínima de seis meses en caso de ser contrato de empleo y de tres meses en caso de prácticas.

Está dirigido a todos los candidatos con diferentes niveles formativos y sin necesidad de experiencia.

Ayudas a la movilidad

Las subvenciones y ayudas que puedes solicitar si formas parte de la red EURES como demandante de empleo son las ayudas a la movilidad.

Los requisitos para solicitar las ayudas a la movilidad son:

Tener 18 años.

Tener residencia y ciudadanía legal en cualquier estado miembro de Europa, Islandia o Noruega.

Que quieran trabajar en alguno de los países europeos.

Además el puesto de empleo al que quiera optar debe cumplir lo siguiente:

Ser empleo o práctica laboral.

El puesto debe ser en un estado miembro, distinto de su residencia, o Noruega o Islandia.

Jornada laboral del 50% como mínimo.

Contrato de seis meses o tres en caso de prácticas.

¿En qué consiste la ayuda?

Se trata de una ayuda económica que da apoyo financiero a:

Desplazamiento en caso de entrevista.

Instalación en el nuevo destino.

Curso de idioma.

Desplazamiento de familias.

Reconocimiento de cualificación profesional.

Dietas.

Formación preparatoria.

Apoyo mediante tutorías.

Servicio de bienvenida al país.

Ofertas empleo por países

Descubre las diferentes ofertas de empleo de todos los países europeos a través de los siguientes enlaces:

Alemania

Austria

Bélgica

Bulgaria

Chipre

Croacia

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Irlanda

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino Unido

República Checa

Rumanía

Suecia

Suiza

A tener en cuenta antes de trabajar en Europa

Irse a vivir al extranjero o querer trabajar en Europa es una decisión valiente y toda una aventura. Pero antes de tomar esta decisión hay una serie de aspectos claves que debes tener en consideración:

¿Qué estás buscando?

Buscar trabajo ya sea en España o en Europa no es una tarea sencilla. Por eso es primordial que tengas en cuenta la cualificación y experiencia como los pilares de un resultado exitoso.

Es mejor formarte primero y después probar suerte a buscar trabajo de cualquier cosa.

La formación académica es lo más importante para poder encontrar un buen puesto de trabajo en Europa.

Idiomas

Si quieres trabajar en Alemania pero no sabes alemán, empezamos mal.

Es imprescindible que tengas un dominio del idioma del país al que quieres ir a trabajar.

En caso de no dominar el idioma o no conocerlo, plantéate hacer un curso intensivo para aprenderlo y probar suerte después.

Experiencia y cualificación

Analiza de forma detallada la descripción del puesto de empleo. A lo mejor tienes los conocimientos suficientes para desempeñar un puesto de empleo en España pero estas competencias no son suficientes para trabajar de lo mismo en Alemania por ejemplo.

Estudia la descripción del puesto y asegúrate tener todos los conocimientos o certificados necesarios.

Cuidado con los títulos académicos

Las cualificaciones académicas no están reconocidas en Europa.

Por tanto puede darse la situación que una empresa de Europa no quiera contratar a un trabajador porque no sepa cuál es su nivel exacto de cualificación.

Qué me tengo que llevar para trabajar en Europa

DNI o el pasaporte en vigor.

Trámites para vivir en el nuevo país. Puedes consultar la información específica en EURES.

Títulos y certificados traducidos y con validez legal.

Currículum traducido y carta de presentación adaptada a los modelos del país de destino.

Tarjeta sanitaria europea.

Formularios facilitados por el SEPE: U1 de experiencia en España y U2 de prestaciones.

Fotocopia de partida de nacimiento y libro de familia.

Fotografías de tamaño carnet.

