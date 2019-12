Ocio - Tecnología Fiestas de Nochevieja: qué hacer si tienes problemas con el aforo, el abrigo o la publicidad falsa

Salas que superan el aforo máximo permitido… o incurren en otras carencias en materia de seguridad… celebración de cotillones ilegales en locales que no cuentan con licencias para actividades propias de discotecas o salas de fiestas… pérdidas de abrigos…

FACUA-consumidores en Acción reclama mayores inspecciones a los ayuntamientos y las comunidades autónomas sobre las fiestas que se celebrarán esta Nochevieja, para evitar que los usuarios sean víctimas de irregularidades como el exceso de aforo o la falta de medidas de seguridad en ciertos establecimientos. Los usuarios deben presentar reclamaciones si sufren el exceso de aforo en los locales, la pérdida o deterioro de sus abrigos o el incumplimiento de los servicios ofertados.

Problemas en las fiestas y celebraciones de Nochevieja

Todos los años se repiten los mismos problemas para los consumidores en Nochevieja en las fiestas de cotillón. Uno de ellos es la habitual existencia de determinadas salas que superan el aforo máximo permitido o incurren en otras carencias en materia de seguridad, además de la celebración de cotillones ilegales, en locales que no cuentan con licencias para actividades propias de discotecas o salas de fiestas.

La asociación indica que la falta de controles puede traducirse en cualquier momento en accidentes que, por la gran afluencia de público, pueden llegar a revestir una seria gravedad.

Para celebrar este tipo de eventos, los locales no dedicados a la hostelería y los establecimientos hosteleros que no cuenten con licencias para la organización de este tipo de actividades están obligados a solicitar a sus ayuntamientos o comunidades autónomas licencias para organizar los cotillones. Sin embargo, en numerosos los casos los organizadores se saltan dicho trámite celebrando estas fiestas de forma ilegal.

En muchos casos, los organizadores de los cotillones no cumplen lo prometido en su publicidad. Así, el guardarropa vigilado supuestamente incluido en el precio de la entrada supone finalmente un coste añadido o carece de una auténtica vigilancia, las bebidas se acaban a las pocas horas del inicio de la fiesta, los canapés o el desayuno sólo son accesibles para unos pocos o se venden muchas más entradas de lo pactado, con lo que se alcanza una masificación insufrible.

Cómo reclamar por una Nochevieja desastrosa

FACUA recuerda que ante estas irregularidades, los usuarios pueden exigir la devolución de la totalidad o una parte del precio de sus entradas.

La asociación recomienda a los usuarios que se aseguren de que los locales cuentan con salidas de emergencia suficientes y utilizables, extintores, aseos en buenas condiciones y acordes al aforo anunciado, entre otros requisitos.

Asimismo, los consumidores deben conservar la entrada y si es posible hacerse con una copia de la publicidad de la fiesta para, en caso de incumplirse el aforo o cualquier otro aspecto anunciado, poder reclamar la devolución de la totalidad o parte de su dinero.

FACUA advierte que las administraciones deberían realizar un control previo sobre las fiestas ilegales, para proceder a su prohibición.

Asimismo, es necesario que inspeccionen durante la noche de fin de año los establecimientos en los que se celebren estos eventos para clausurar los clandestinos y garantizar que los legales cumplen con todos los requisitos de salubridad y seguridad, muy especialmente en lo que se refiere al aforo y las medidas de seguridad en caso de accidentes.

Macrofiestas de Navidad: recomendaciones para no llevarse sorpresas

Las Fiestas de Nochevieja y Reyes son fechas especiales y muchas personas acuden a macrofiestas durante esas noches. Es por ello que resulta importante seguir una serie de pautas para reforzar la seguridad y los intereses económicos de los consumidores que acudan a este tipo de eventos. Muchos establecimientos organizan fiestas y espectáculos públicos para celebrar la Nochevieja y la Noche de Reyes, pero no siempre están del todo claras las condiciones a la hora de adquirir las entradas para estas macrofiestas, por lo que la Asociación General de Consumidores, ASGECO Confederación, quiere aportar algunas recomendaciones:

– adquirir las entradas en sitios oficiales y no de reventa, para asegurar la autenticidad de las mismas y no tener problemas a la hora de entrar.

– comprobar que en el exterior del local en el que se va a celebrar se exhiben las autorizaciones obligatorias, entre las cuales deberá constar el aforo limitado y las condiciones para el derecho de admisión.

– la publicidad deberá contener los siguientes datos: nombre de la fiesta, fecha y horario, precios, servicios incluidos en el mismo y los datos de la entidad organizadora. La publicidad es vinculante, por lo que se recomienda guardarla junto con la entrada, de cara a posibles reclamaciones.

ASGECO Confederación recuerda que para las fiestas privadas organizadas en lugares no destinados habitualmente a este tipo de actividades (como por ejemplo naves industriales) y que se acondicionan exclusivamente para estos eventos, se necesita un permiso especial de apertura para poder organizarlas, el cual deberá pedirse en el Ayuntamiento correspondiente. En estos casos se recuerda a los consumidores que:o La organización estará obligada a tener hojas de reclamaciones a disposición del público.

o Todos los establecimientos deberán tener contratado un seguro en vigor.

o El establecimiento deberá cumplir las garantías de seguridad tales como la posesión de extintores y las salidas de seguridad.

o Recordar que está terminantemente prohibido la venta de alcohol a los menores de 18 años, así como el consumo de tabaco en el interior del local.

Finalmente, los responsables de una fiesta privada organizada en un domicilio privado son los propietarios de dicho domicilio. Así, los problemas que se puedan ocasionar a otros vecinos, como los relacionados con el ruido excesivo, o cualquier otro inconveniente que pueda surgir durante el evento, correrá a cargo de los propietarios del inmueble.

¿La discoteca a la que vas en Nochevieja reúne todos los requisitos de salud y seguridad?

La Unión de Consumidores ha recogido una serie de recomendaciones para todos los usuarios que acudan a fiestas de Fin de Año en discotecas, bares y locales que ofrecen cotillón, así como de los derechos que pueden reclamar en caso de incumplimiento o incidencias de organización.

La UCE recuerda a los Ayuntamientos que deben revisar las licencias de apertura de estos establecimientos así como las correspondientes autorizaciones para la realización de fiestas de Nochevieja. Por otra parte, también requiere a las administraciones autonómicas que no lo han hecho todavía que en este 2009 regulen la actividad de los porteros de discoteca de forma que se establezca unos requisitos mínimos de formación y cualificación para esta figura profesional.

El usuario debe asegurarse de que la fiesta a la que va a acudir posee la autorización municipal correspondiente para lo que pueden llamar a la oficina de información de su Ayuntamiento; en caso contrario, además de poner en riesgo su seguridad, la fiesta podría ser suspendida, incluso después de haber empezado. También debe comprobar que el local cuenta con todas las medidas de seguridad exigidas según su aforo. Otras recomendaciones son:

– La entrada debe especificar el precio, el aforo del local, y la garantía de que el lugar cumple las medidas de seguridad.

– El usuario debe conocer, mediante una indicación, si existe o no barra libre, la hora de comienzo y finalización de la fiesta, así como el menú completo en caso de que se ofrezca cena de Fin de Año. También debe especificarse si la fiesta estará amenizada por una orquesta.

– La organización debe informar con antelación a los asistentes de la existencia o no de autobuses para llegar al lugar de la fiesta. En caso de que haya, debe especificarse el horario de salida y de regreso, así como las distintas paradas que realizará.

– El local debe contar con servicios higiénicos suficientes, guardarropa, personal de seguridad y equipo sanitario.

– Sería aconsejable que la organización tuviera concertada una póliza de seguros para poder responder en caso de pérdida o robo de los objetos depositados en el guardarropa.

– Las hojas de reclamaciones son obligatorias en todos los locales donde se celebren este tipo de fiestas. Si tras solicitar las hojas de reclamaciones los responsables de la fiesta no las tuvieran o no quisieran facilitarlas, UCE recomienda avisar a la policía municipal que está obligada a acudir y levantar atestado del hecho.

– El usuario debe tener en cuenta que la publicidad de los cotillones es vinculante, por lo que conviene guardar la invitación o el folleto explicativo para poder reclamar. También debe conservarse el ticket o entrada.

UCE quiere recordar que el hecho de no observar estas mínimas y fundamentales precauciones expone al usuario a un servicio deficiente y de mala calidad, pero sobre todo puede suponer un peligro para su seguridad.

Más controles que nunca y consejos para que disfrutes al máximo de tu celebración

La Federación de Usuarios-consumidores Independientes, FUCI, ha hecho un llamamiento a las distintas administraciones para que intensifiquen los controles sobre las fiestas de Nochevieja e impedir así que se celebren eventos sin licencia, se superen los aforos permitidos o se cometan abusos que puedan ocasionar cualquier tipo de problemas a las personas que acuden a estas celebraciones, como la reciente tragedia del Madrid Arena.

El presidente de FUCI, Gustavo Samayoa, advierte que «sucesos trágicos como los del Madrid Arena marcan un antes y un después en las fiestas de Nochevieja por lo que es mejor prevenir que curar. En ese sentido exigimos a los ayuntamientos y comunidades autónomas que ante la más mínima duda de que una irregularidad pueda suponer cualquier riesgo para la salud o integridad de las personas se deniegue la licencia».

Samayoa quiere dejar claro que «no se trata de alertar innecesariamente a la población, sino de extremar todas las precauciones para que no ocurra ningún accidente. Por eso es necesario que se establezcan los controles pertinentes antes y durante la celebración de la fiesta. Al fin y al cabo se trata de que los jóvenes disfruten con seguridad, para lo cual es exigible que las administraciones publicas y la empresa gestora cumplan, la primera con su deber de autorizar dentro de la legalidad y control del evento en todo momento, y la empresa organizadora con cumplir sus obligaciones legales tales como tener licencia, seguro de responsabilidad civil, suficiente personal de seguridad y/o vigilantes, no superar el aforo permitido…

Respecto a la seguridad, especialmente en las llamadas macrofiestas, «es la administración autorizante la obligada a comprobar la misma durante la admisión de los jóvenes y durante la celebración de la fiesta, así como cuando esta termine para la evacuación ordenada de los asistentes».

Asímismo, Samayoa pide a la administraciones correspondiente «que publiciten a través de la red o de cualquier otro medio, el listado de las fiestas autorizadas para que los interesados conozcan si el evento al que desean acudir tiene o no la licencia preceptiva».

Respecto a los consumidores, Samayoa pide «que sean precavidos y que disfruten de la última noche del año sin renunciar a sus derechos, para lo cual deben cerciorarse de cuáles son los servicios incluidos en el precio de la entrada (barra libre, cotillón, cantidad de copas, guardarropa y exigir ante cualquier incidencia las hojas de reclamaciones para dejar constancia de su reclamación».

Por último, sobre el Derecho de Admisión, hay que recordar que su regulación es autonómica, por lo que es recomendable conocer la normativa local. No obstante todas las regulaciones coinciden en que este derecho no puede encubrir discriminaciones, por lo que las condiciones de acceso tienen que ser públicas y visibles.

Transparencia en las inspecciones

FACUA-consumidores en Acción también pide a las administraciones controles exhaustivos de las fiestas de Nochevieja y aconsejan a los usuarios que reclamen si sufren incidencias como exceso de aforo, pérdida o deterioro de abrigos o incumplimiento de servicios.

La asociación viene advirtiendo año tras año sobre la habitual existencia de determinadas salas que superan el aforo máximo permitido o incurren en otras carencias en materia de seguridad, y de la celebración de cotillones ilegales en locales que no cuentan con licencias para actividades propias de discotecas o salas de fiestas.

Lamentablemente, señala FACUA, la tónica dominante es que ningún inspector de la administración ni agente de la autoridad acuda a este tipo de eventos para evaluar si se respeta el aforo máximo autorizado o el mero hecho de si los locales cuentan con la correspondiente licencia para celebrar la actividad en cuestión.

FACUA reclama a ayuntamientos y comunidades autónomas que realicen un control previo sobre las fiestas ilegales, para proceder a su prohibición. Asimismo, es necesario que inspeccionen durante la noche de fin de año los establecimientos en los que se celebren estos eventos para clausurar los clandestinos y garantizar que los legales cumplen con todos los requisitos de salubridad y seguridad.

Tras la tragedia de Madrid Arena, FACUA espera que las administraciones hayan tomado conciencia de la importancia de realizar estas inspecciones y exige que se de cuenta de sus actuaciones con transparencia una vez pasadas las fiestas en enero.

Recomendaciones para los asistentes a fiestas de Nochevieja

Con el fin de evitar incidentes, FACUA recomienda a los usuarios que se aseguren de que los locales cuentan con salidas de emergencia suficientes y utilizables, extintores, y aseos en buenas condiciones y acordes al aforo anunciado, entre otros requisitos.

La asociación recuerda que, ante estas irregularidades, los usuarios pueden exigir la devolución de la totalidad o una parte del precio de sus entradas, o presentar reclamaciones si sufren incidencias como exceso de aforo, pérdida o deterioro de abrigos o incumplimiento de servicios.

FACUA aconseja a los consumidores que conserven la entrada y, si es posible, una copia de la publicidad de la fiesta para que en caso de que se incumpla el aforo o cualquier otro aspecto anunciado, puedan reclamar la devolución de la totalidad o parte de su dinero.

Obligaciones de los locales

FACUA señala que, para celebrar este tipo de eventos, los locales no dedicados a la hostelería y los establecimientos hosteleros que no cuenten con autorización para la organización de este tipo de actividades están obligados a solicitar a sus ayuntamientos o comunidades autónomas licencias para organizar los cotillones.

Sin embargo, la asociación alerta de que en numerosos los casos los responsables se saltan dicho trámite celebrando estas fiestas de forma ilegal. En otros muchos casos, los organizadores de los cotillones no cumplen lo prometido en su publicidad, advierte FACUA.

