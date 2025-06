Vivienda

Fotocasa advierte que prohibir el alquiler turístico no resolverá la carencia de vivienda en España

NOTICIA de de Javi Navarro

La prohibición del alquiler turístico no basta para aliviar la demanda de compra o alquiler residencial. Solo el 1 % del parque de viviendas en España es vacacional, según Fotocasa, por lo que limitar o poner trabas al alquiler turístico no solucionará el déficit habitacional que hay actualmente en el mercado de la vivienda ante una demanda sostenida que no se ve correspondida por la oferta existente de inmuebles en el mercado. Fotocasa no es la primera voz en clamar contra las nuevas medidas del Gobierno para enderezar la Ley de Vivienda, que ya analizaron otros expertos como los Técnicos de Hacienda de Gestha o la empresa Alquiler Seguro.

Según una encuesta de Fotocasa Research realizada en febrero de 2025, la mayor parte del stock de inmuebles se emplea como residencia habitual, mientras que otras tipologías apenas suponen un porcentaje significativo del mercado.

Uso del parque de vivienda por finalidad

78 % como residencia habitual de sus propietarios.

como residencia habitual de sus propietarios. 10 % como segundas residencias.

como segundas residencias. 8 % alquiladas a terceros como vivienda habitual.

alquiladas a terceros como vivienda habitual. 3 % sin uso o vacías.

sin uso o vacías. <1 % alquiladas por cortos periodos (coliving, estancias de corta duración).

alquiladas por cortos periodos (coliving, estancias de corta duración). <1 % específicamente dedicadas al alquiler vacacional.

Intención de los compradores

En febrero de 2025, solo un 3 % de los compradores planea invertir en un inmueble para uso turístico —la mitad que en 2023, cuando esta tasa alcanzó el 6 %—. Por el contrario, crece el interés por la vivienda habitual: el 81 % adquiere para vivir, tres puntos más que en 2024 y nueve más que en 2023. El destino a segunda residencia se mantiene en el 10 %, mientras que la inversión puramente financiera (incluyendo el vacacional) representa el 8 % del total.

Oferta: ¿quién vende inmuebles vacacionales?

El porcentaje de vendedores que antes destinaban su vivienda al alquiler de corta estancia y ahora la ponen en venta no supera el 2 %, y sigue descendiendo año tras año. Entre quienes venden:

35 % la utilizaban como vivienda habitual.

la utilizaban como vivienda habitual. 23 % la recibieron en herencia.

la recibieron en herencia. 15 % la tenían como segunda residencia.

la tenían como segunda residencia. 17 % la alquilaban a largo plazo.

la alquilaban a largo plazo. 6 % la mantenían vacía.

la mantenían vacía. 3 % otros usos.

Perfil y motivaciones del inversor vacacional

Quién participa

59 % hombres, con edad media de 49 años.

hombres, con edad media de 49 años. Clases media-alta y alta, mayoritariamente casados —el 78 % vive en pareja (43 % con hijos).

83 % posee ya otra vivienda.

Por qué invierten

54 % lo hacen por la rentabilidad económica .

lo hacen por la . Distribución geográfica: 25 % Andalucía, 17 % Madrid, 14 % Cataluña, 6 % Comunidad Valenciana y 38 % resto de España.

Opinión del experto

“Las cifras constatan que el volumen de alquiler turístico es muy reducido, por lo que el verdadero problema del mercado no está en la prohibición del alquiler turístico, sino en la falta de vivienda disponible para dar respuesta a una demanda creciente y sostenida, especialmente en grandes ciudades y zonas turísticas con alta presión de demanda. No obstante, sí es necesario establecer una regulación adecuada del alquiler vacacional para garantizar un equilibrio razonable entre la convivencia vecinal y la actividad turística”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.