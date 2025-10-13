Fotocasa lanza un innovador filtro para facilitar la búsqueda de viviendas con ayudas públicas

NOTICIA de de Javi Navarro

El portal inmobiliario Fotocasa ha implementado una nueva herramienta que permitirá a los usuarios identificar fácilmente las viviendas que pueden beneficiarse de ayudas públicas. Este filtrado es especialmente relevante en un contexto donde el 60% de las propiedades listadas en la plataforma son elegibles para subsidios gubernamentales—una opción que resulta crucial ante la falta de conocimiento sobre estas iniciativas, ya que un 55% de los españoles ignora su existencia.

Esta funcionalidad innovadora busca mejorar la experiencia del usuario al proporcionar información clara y filtrada sobre el acceso a programas institucionales de apoyo a la compra de vivienda. Pensada en particular para jóvenes y familias, esta herramienta permitirá a los usuarios encontrar inmuebles que cumplan con los requisitos necesarios para solicitar ayudas.

Un contexto de desconocimiento sobre programas de apoyo

La implementación de este filtro llega en un momento crítico, dado que más de la mitad de la población —un 55%— no está al tanto de las ayudas públicas disponibles para la compra de vivienda, según datos de Fotocasa Research. Este porcentaje disminuye al 36% entre los compradores o potenciales compradores, aunque sigue siendo preocupante, especialmente entre jóvenes menores de 35 años, donde un 24% admite no tener información suficiente sobre los programas de apoyo.

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, afirma: «Desde Fotocasa, trabajamos continuamente para dar respuesta a los grandes retos del mercado de la vivienda. En un momento en el que la vivienda es el principal problema para el 25,5% de los españoles, hemos querido facilitar el acceso a la compra con esta herramienta pionera, que permite a los ciudadanos identificar fácilmente viviendas que pueden contar con apoyo público».

Un alto porcentaje de viviendas elegibles

Según los datos disponibles en Fotocasa, actualmente el 60% de las viviendas ofertadas cumplen con los requisitos para solicitar alguna forma de asistencia pública. En comunidades autónomas como Andalucía y Cataluña, esta cifra supera el 60%. En Sevilla, por ejemplo, cerca del 90% de las viviendas publicadas son susceptibles de recibir ayuda pública.

Cómo funciona el nuevo filtro “Ayudas Públicas”

Para activar el filtro, los usuarios deben dirigirse a la sección de búsqueda de Fotocasa y seleccionar “Con ayuda pública” en el apartado de filtros. Este sistema permite visualizar las propiedades que cumplen con las exigencias de las diferentes administraciones. Entre las ayudas se incluyen programas como el Aval ICO del Gobierno de España, iniciativas autonómicas como “Mi primera vivienda” en Madrid y “Garantía Vivienda Joven” en Andalucía, o en La Rioja, así como subvenciones específicas a nivel municipal.

“Esta funcionalidad supone un paso adelante para que jóvenes y familias puedan ahorrar tiempo en sus búsquedas y maximizar sus opciones reales de compra, al acceder directamente a viviendas con financiación más accesible gracias a la cobertura parcial del pago inicial o a mejores condiciones hipotecarias”, concluye María Matos.