¿Hasta dónde puedo entrar en Madrid sin pegatina de la DGT?

de Cristian Pinto

Las nuevas normativas de circulación del 2024 ya en entrado en vigor. Desde el 1 de enero, en aquellas ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, los vehículos sin pegatina de la DGT no podrán circular. En el caso de Madrid, aquellos coches que no cuenten con la etiqueta medioambiental pertinente, no podrán circular por el interior del área de la M-30. Pero, ¿hasta dónde puedo entrar con mi coche sin etiqueta en la ciudad de Madrid? En esta información te explicamos los detalles, así como hasta dónde puedes entrar en Madrid con un etiqueta B o C.

Restricciones en Madrid para coches sin etiqueta

Desde el 1 de enero de 2024, está restringido el acceso a los vehículos sin etiqueta medioambiental de la DGT que quieran entrar a la capital desde todo el término municipal, aunque podrán seguir circulando por el resto de la comunidad.

Aquellos coches sin etiqueta medioambiental, también conocidos como vehículos A, no podrán en toda la ciudad de Madrid. En cambio, sí que podrán circular por el resto de la Comunidad de Madrid.

El límite de acceso a la ciudad de Madrid lo marca la circunvalación M-30. Además de no poder acceder al interior de este perímetro, tampoco se podrá circular en su interior si no tienes etiqueta de la DGT.

Qué coches pueden pasar al interior de la M-30

En cambio, los vehículos que tengan las etiquetas B o C, sí que podrán circular por la M-30, pero no podrán entrar en el Distrito Centro de la ciudad. La única excepción es si entran para estacionar en un parking, ya sea público o privado.

Por lo tanto, solo podrán entrar en este perímetro sin restricción alguna aquellos vehículos que cuenten con el sello ECO o 0. En esta otra información te explicamos cómo convertir tu coche a GLP y tener la etiqueta ECO.

Qué coches pueden entrar en Madrid 360 en 2024

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital se llama Madrid 360. En la página web de Madrid 360, puedes consultar qué coches pueden entrar en este perímetro desde el 1 de enero de 2024, dependiendo de la etiqueta medioambiental de la DGT que tengas, así como las excepciones para los empadronados en la ciudad de Madrid o profesionales de la conducción que trabajen en el interior de Madrid 360.

