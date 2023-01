Coches

Cuál es la multa por no llevar la pegatina de la DGT en el coche

¿Te pueden multar por no llevar puesta la pegatina medioambiental de la DGT en el coche? Depende de la localidad o zona de bajas emisiones a la que quieras acceder con tu vehículo.

La Dirección General de Tráfico señala que no es obligatorio que un coche tenga instalado el distintivo medioambiental y, por tanto, no fija ningún tipo de multa o sanción por ello. Por el contrario, este organismo aclara que las pegatinas son voluntarias porque este tipo de clasificación de los vehículos persigue una discriminación positiva de los que menos contaminan.

Sin embargo, y a pesar de la normativa, algunos ayuntamientos han decidido sancionar a aquellos vehículos que accedan a las zonas de bajas emisiones de sus localidades sin tener esta pegatina colocada en la luna del coche. Independientemente de la clasificación medioambiental que tenga.

Multas por no llevar la pegatina de la DGT

Aunque determinados ayuntamientos han decidido imponer y regular las sanciones por no llevar un distintivo medioambiental a los vehículos que accedan a las zonas de bajas emisiones, la DGT no contempla esta infracción en su normativa. Por el contrario, señala que es una acción voluntaria y que solo los conductores que lo deseen podrán comprarla y colocarla en sus vehículos.

Por tanto, como se trata de una regulación local, para evitar cualquier multa asociada con la pegatina de la DGT, lo ideal es que antes de entrar a cualquier zona de bajas emisiones, consultes cómo saber si puedes entrar a las zonas de bajas emisiones de Madrid y Barcelona.

Por el momento, hay tres grandes localidades que sí han regulado las multas por no llevar la pegatina de la DGT y son Madrid, Barcelona y Gijón.

Cuantía de la multa

La cuantía de la multa por no tener la pegatina de la DGT pegada en la luna del coche va a depender de cómo esté regulada en las Ordenanzas Municipales de cada localidad que contempla esta acción como una infracción.

Por ejemplo, no llevar la pegatina de la DGT está catalogada en la ordenanza municipal de Madrid como una sanción leve. Por tanto, esto quiere decir que los agentes pueden multar a los conductores con una sanción de entre 90 y 100 euros, aunque el Ayuntamiento de la capital decidió fijar el precio de la multa en 15 euros por no llevar el distintivo. En el caso de Gijón, en Asturias, esta multa sí se mantiene como una falta leve y está castigada con una sanción económica de entre 90 y 100 euros.

No hay que confundir la multa por no llevar la pegatina de la DGT con la sanción por entrar con un vehículo muy contaminante a las zonas de bajas emisiones de las distintas localidades. En este caso la sanción es mayor y, por ejemplo, en el caso de Barcelona, las multas ascienden a 200 euros por acceder con un vehículo que no se ajusta a los requisitos a estas zonas.

¿Qué sucede si no tengo pegatina?

Los coches sin pegatina pueden ver limitada su circulación en determinadas zonas. Ejemplo de ello son determinadas calles y áreas de Madrid —por ejemplo si quieres ir al rastro y aparcar— o de Barcelona, que restringen el acceso a los vehículos más contaminantes. En el caso de Madrid, la capital no permite el estacionamiento en zonas de aparcamiento regulado a estos vehículos. Aunque sí puedes acceder a un parking.

En resumen, si tu coche es de bajas emisiones (etiqueta Cero) y no tienes pegatina, aunque según la norma sí podrías entrar y aparcar en Madrid Central, no podrías beneficiarte de esta ventaja si no la tienes. No solo eso, sino que además, tal y como hemos señalado, podrías exponerte a una multa por parte de los agentes de tráfico.

En el caso de que tengas que entrar alguna de estas zonas, te recomendamos que consultes cómo conseguir la etiqueta medioambiental de la DGT de una forma rápida y sencilla para poder circular tranquilo.

Dónde debe colocarse la pegatina

La DGT indica que la pegatina tiene que colocarse en la esquina inferior derecha de la luna delantera. En caso de tratarse de una motocicleta, tiene que colocarse en cualquier lugar que sea visible.

