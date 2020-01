Ocio - Tecnología Historias de amor inolvidables para un San Valentín de película

Para celebrar el día de San Valentín de una manera original, presentamos a todos los enamorados las historias de amor más famosas de todos los tiempos: El Brasil de Anita y Giuseppe Garibaldi, la Venecia de la tormentosa relación entre María Callas y Aristóteles Onassis, la Roma de Sofía Loren y Carlo Ponti, el Londres de los inseparables Yoko Ono y John Lennon, y Madrid, cuna del amor entre nuestros príncipes Felipe y Letizia. Además de los mejores besos de película de todos los tiempos.

Historias de amor en San Valentín

A continuación te detallamos los lugares con historias de amantes para el recuerdo, lugares donde se han fraguado las historias más románticas de todos los tiempos:

María Callas y Aristóteles Onassis – Venecia

Entre los más famosos affairs del siglo XX, es imposible olvidar el de Maria Callas y Aristóteles Onassis. Una de las mejores representantes de la ópera y el billonario griego, se conocieron en 1957 en Venecia durante una fiesta en el lujoso yate «Cristina». Desde entonces, la unión de los dos personajes fue irrefrenable a la vez que tormentosa.

A pesar de las dificultades – un enlace previo de ambos, la diferencia de edad, celos y la prematura muerte de su único hijo -, su historia duro más de 10 años. Los medios de comunicación describieron su relación como una de las más pasionales y problemáticas del siglo.

Sofia Loren y Carlo Ponti – Roma

La relación entre Sofía Loren y Carlo Ponti fue una de las uniones más sonadas en Italia. La famosa actriz y el productor de cine se conocieron en Roma en 1950, en este año, Ponti fue elegido para hacer de jurado del concurso «Miss Italia» donde Sofía Loren ganó, a la edad de 15 años, el título de Miss Elegancia. Se enamoraron en Roma y al principio su historia de amor no fue nada aceptada por la opinión pública, Sofía era menor de edad y Carlo ya estaba casado.

Después de obtener la separación de su mujer Giuliana, se casaron en 1957, pero al mes siguiente, Ponti fue acusado de bigamia y obligado a anular su matrimonio con la joven actriz. Sólo en 1966, en Francia, pudieron hacer su sueño realidad y construir una familia. Carlo Ponti murió en 2007 y desde entonces, Sofía no ha querido a nadie más a su lado.

John Lennon y Yoko Ono – Londres

En la misma casa de Windsor comenzó la historia de amor entre el líder de los Beatles y Yoko Ono, una joven de clase media alta de Tokyo. Se conocieron en 1966 en la apertura de una exposición de Yoko en Londres. Fue amor a primera vista, pero no pudieron formalizar su relación hasta el siguiente año, tras finalizar sus respectivas relaciones anteriores.

Lennon y Yoko Ono se unieron en una relación laboral y sentimental y gracias a su fuerte pasión por la música, escribieron y grabaron varias canciones juntos. Yoko tenía una personalidad muy fuerte y carismática por lo que ejercía una gran influencia sobre Lennon: John no solo empezó a estudiar japonés, sino que también se cambió el apellido a «Ono».

A pesar de un largo periodo de crisis, la pareja tuvo un hijo, Sean, que creció en Nueva York y al que el líder de los Beatles dedicó todo su tiempo incluso dejando de lado la música. Su amor duró hasta 1980, cuando John murió.

Príncipe Felipe y Letizia Ortiz – Madrid

Muchas mujeres sueñan con casarse con su príncipe azul, pero para Letizia Ortíz, el sueño se hizo realidad. La famosa periodista conoció a Felipe en 2002 en Madrid, durante una cena organizada por Pedro Erquicia, director de Documentos TV.

El anuncio oficial del enlace llegó 14 meses después: Letizia no provenía de la nobleza y además había estado casada durante más de 7 años con un profesor suyo. España, con fuertes raíces católicas no llegó a aceptar del todo la unión entre el Príncipe y la periodista.

Durante meses, Letizia gracias a su belleza y simplicidad se ganó la aprobación de la opinión pública y el 22 de mayo de 2004, en la Catedral de la Almudena, cumplió su sueño de amor con Felipe, convirtiéndose en la Princesa de Asturias. De su unión nacieron dos niñas: La Infanta Leonor y la Infanta Sofía.

Anita y Giuseppe Garibaldi – Laguna, Brasil

Fue en Brasil, y concretamente en Laguna, el lugar donde surgió la historia de amor entre Giuseppe y Anita Garibaldi. El icono del resurgimiento italiano, describió en sus memorias, que cuando llegó a Laguna se quedó impresionado con la belleza de Anita.

Movido por la curiosidad de conocerla más a fondo, cuando llegó, trató de buscarla durante horas hasta que un aldeano le invitó a su casa, donde la encontró. Allí dijo en italiano «Tienes que ser mía». A partir de entonces, Anita le siguió en todos sus proyectos hasta su muerte en 1849.

Los besos más apasionados de San Valentín

¿Cuáles son los besos más apasionados del mundo del cine y la fotografía? El portal de viajes Easyviajar.com propone que despiertes tu lado más romántico visitando los escenarios de los besos más famosos. Porque sentirse Peter Parker en Spiderman o Humphrey Bogart en Casablanca es posible si quieres rememorar in situ los besos más famosos de la historia. Busca a tu pareja y déjate seducir por los momentos más románticos de la historia del cine…

Nueva York, el primer beso entre Peter Parker y Mary Jane Watson

Como no podía ser de otro modo, el primer beso de Peter Parker y Mary Jane fue en lo más alto de un rascacielos de Manhattan. Contra viento y marea, los protagonistas se las apañan para parar un instante durante su ajetreada vida de superhéroes y, con Nueva York como inmejorable telón de fondo, se funden en el beso más sexy del cine actual.

Es difícil tener poderes para trepar por las torres, pero si tú también quieres aprender cómo besar a tu pareja en las calles de la cinematográfica Nueva York, la escapada te está esperando.

La Gran Despedida: Casablanca

El romance más famoso y desgarrador de la historia del cine, el que unió a Ingrid Bergman y a Humphrey Bogart, tuvo como escenario la ciudad de Casablanca. Los mercadillos, el barullo y, por supuesto, los concurridos y pintorescos bares de la ciudad marroquí, fueron testigos de las idas y venidas de los atormentados amantes.

Un excelente destino a menos de dos horas de España, que además suele tener unos precios económicos. Si quieres pasear con tu pareja por Casablanca, poder miraros a los ojos y pronunciar la célebre «Siempre nos quedará París», ya sabes. Hay trayectos de ida y vuelta desde 65 euros.

Titanic, pasión en alta mar

El buque más grande construido por el hombre, que cubría el trayecto Southampton-nueva York, fue testigo del apasionado romance entre Jack Dawson y Rose Dewitt. Las diferencias sociales que existían entre los dos jóvenes no fue impedimento para comenzar una aventura llena de pasión que tuvo principio y fin a bordo del Titanic.

Precisamente en la proa, bajo un romántico atardecer en mitad del Atlántico, Jack y Rose protagonizan uno de los momentos más románticos de la historia del cine.

Un crucero en alta mar puede ser la opción perfecta para pasar unos días románticos con tu pareja e imitar la escena del beso de Titanic a lo Leonardo Di Caprio y Kate Winslet. Existen viajes en crucero por Filipinas desde 687,00 euros.

El beso en la playa con el que todos soñamos

El beso protagonizado por Deborah Kerr y Burt Lancaster en la película De aquí a la eternidad es, probablemente, el beso más famoso de la historia del cine. La paradisíaca playa de Halona Cova en Hawai fue testigo de la pasión de la pareja.

Inolvidable sin duda es el momento en el que, tumbados en la arena, los dos protagonistas se besan mientras las olas les cubren por completo. Y es que las playas del Pacífico, de aguas cristalinas y arena blanca y fina son el marco perfecto para dar rienda suelta a nuestro lado más pasional.

Inmortaliza vuestro amor en París

No hay beso más reproducido que aquel capturado por el fotógrafo Robert Doisneau en las calles parisinas. Entre el tumulto habitual de la frenética capital francesa, una pareja se besa con naturalidad y espontaneidad según cruza la calle.

Tras esta célebre instantánea, cineastas y fotógrafos han viajado a París para convertir la ciudad en escenario de apasionadas historias de amor. ¡Haz realidad el sueño y vive tu propio Último tango en París!

