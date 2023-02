Ocio - Tecnología

Cómo celebrar San Valentín con estas 6 ideas

¿Buscas un plan original o regalo diferente para celebrar San Valentín? Escapadas románticas de un día, viajes a lo grande por los lugares más románticos del mundo, salir a comer o disfrutar de un plan con ambientación romántica en casa son algunas opciones. A continuación puedes consultar un total de 6 grandes ideas para celebrar San Valentín con tu pareja de una manera divertida y original.

1. Con un regalo especial

Si no sabes qué regalar, puedes coger algunas ideas de regalos de San Valentín para él o para ella. Y si tienes claro que acertarás con un anillo, collar o cualquier otro elemento de joyería, no dejes de visitar esta otra información de las mejores joyas para regalar en San Valentín.

2. Una escapada romántica

Si quieres sorprender a tu pareja con un viaje especial, en esta otra información puedes consultar una selección de planes de escapada romántica para San Valentín. Son propuestas que se encuentran a menos de una hora de la capital y con las que podéis disfrutar de un fin de semana de desconexión en pareja. A nivel nacional, las propuestas para viajar en San Valentín son infinitas. Para hacerte una idea, puedes consultar los mejores hoteles de San Valentín distribuidos por distintos puntos de España.

Aunque si buscas una experiencia más a lo grande fuera de España, puedes consultar algunas ideas de viajes para San Valentín por países europeos y de otros continentes que seguro sorprenderán a tu pareja. Para vivir una auténtica escapada llena de romanticismo y de amor, no dejes de visitar los lugares más románticos de Europa. El balcón de Julieta en Verona o el Lago del amor en Brujas encabezan la lista.

3. Disfrutar de un comida o cena romántica

¿Os gusta salir a comer? Si disfrutar de la gastronomía típica de los pueblos y localidades cercanas al domicilio es un plan ideal en vuestra pareja, a continuación puedes consultar un listado de algunos de los mejores sitios donde comer en los alrededores de la capital y la Comunidad de Madrid:

Por otra parte, si lo que os gusta es probar comida y gastronomía de otras culturas, puedes consultar desde estas otras informaciones los mejores restaurantes chinos donde comer en Madrid y los mejores restaurantes árabes de Madrid.

4. Sesión de cine

Un planazo para un día de San Valentín en un mes de febrero tan frío como el de 2023 es coger una manta y echarse al sofá a ver alguna película o serie. Para celebrar este día tan especial de pareja, puedes escoger el título para ver entre la selección de las mejores películas de comedia romántica. Todas ellas son contenidos en los que el humor prevalece a lo largo de toda la trama, pero en las que la historia de amor con final feliz es la gran protagonista.

5. Planes en casa con ambientación romántica

Puede que os apetezca hacer más un plan en casa que una escapada o cualquier otra actividad. Para ello, de fondo, puedes poner una lista de reproducción de las más populares y mejores canciones románticas para San Valentín. I will always for you, Pretty woman, Burbujas de amor o Someone like you son algunas de ellas.

6. Hacer manualidades personalizadas

Es un regalo especial, que requiere una mayor dedicación, tiempo y esfuerzo. Y seguro que tu pareja lo agradecerá. Preparar una manualidad personalizada y que esté relacionada con esa persona o con la relación de pareja es un acierto seguro. Si no sabes qué hacer, puedes coger alguna idea con las tarjetas de felicitación románticas en 3D que puedes hacer desde casa y de una forma muy fácil y sencilla.

