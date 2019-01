Ocio - Tecnología Anillos, pulseras, collares y consolas de videojuegos, regalos estrella de San Valentín

Según eBay, en esta época del año en la que se acerca del 14 de febrero, se vende una joya cada cuatro minutos y una consola de videojuegos cada minuto. Además cada minuto y medio se vende un producto relacionado con la belleza y la salud, y aumentan las ventas de ropa en general, destacando la lencería.

Ideas para San Valentín

¿Estás buscando regalos para tu mujer, novio, pareja o amiga especial? No te preocupes, aquí te vamos a mostrar varias decenas de ideas originales para San Valentón, porque en estas fechas todos tenemos que ser más románticos y demostrar nuestro amor sea como sea, con una idea original o con un pequeño detalle romanticón. Para los más detallistas una tarjeta de San Valentín puede ser muy especial o, si te lo propones y planeas con tiempo también puede ser una gran sorpresa un viaje para San Valentín. O también un hotel para San Valentín…

Pero existen cientos de opciones e ideas para regalar en San Valentín, aquí te dejamos con muchos regalos tan especiales para tu pareja como darle el mejor de los besos y decirle ¡TE QUIERO!

Regalos San Valentín

En las fechas cercanas a San Valentín, las cifras de ventas en eBay, el mayor portal de comercio electrónico del mundo, son en ocasiones, reflejo de las costumbres sociales. Así, las compras estrella son los anillos, pulseras o collares. En concreto, cada 4 minutos se vende una joya en el portal.

Pero los regalos más tradicionales y románticos van dejando paso a la tecnología dado que se vende una consola de videojuegos al minuto en estas fechas tan especiales. Quizás no sea lo más original pero está claro que garantiza el éxito y no solo entre los hombres sino también entre las mujeres. Todo lo relacionado con el mundo audiovisual triunfa en estas fechas. Así, el año pasado se vendieron 3.907 artículos relacionados con esta categoría, lo que significa que cada minuto y medio se vendía uno de estos artículos.

Además de joyas, videojuegos, música y televisión los españoles también compran por San Valentín artículos para el hogar: cada 1,35 minutos se vende algún producto relacionado con la casa, el jardín o el bricolaje.

Un San Valentín con las mejores galas

Los hombres compran y las mujeres se autoregalan Ropa, Zapatos y Complementos en estas fechas. En eBay se observa que este tipo de artículos aumentan sus ventas destacando la lencería y los productos relacionados con la belleza y la salud. En el caso de estos últimos, cada minuto y medio se vende un artículo en el portal.

Según Ana Díaz, directora de comunicación de eBay España, “es bonito pensar que seguimos siendo tradicionales dado que a los hombres les gusta regalar ropa y las mujeres se compran lencería para celebrar este día, pero la tecnología claramente se cuela en todas las ocasiones especiales como ya ocurrió en Navidad y como sucede en San Valentín. Los españoles acuden a Internet para adquirir los últimos smartphones, las consolas de videojuegos y los productos audiovisuales que se encuentran a un precio más asequible en el portal y que, sin duda, llevarán un lazo rojo el día de los enamorados”.

Un trozo de la Luna o un curso de espías para regalar en San Valentín

Por 60 euros, el que lo desee puede sorprender realmente a su pareja el 14 de Febrero haciendo real la famosa frase de “te regalaría la luna”. La Vida es Bella propone sesenta ideas originales para regalar y sorprender este día, entre las que se encuentra la denominada “Un trozo de luna”. El regalo incluye un certificado personalizado de propiedad, una fotografía por satélite del lugar, información geográfica para poder localizarlo y otra documentación exclusiva. Todas ellas se pueden consultar en su web.

Entre las ideas que la empresa propone para él se encuentra "Curso en una academia de

espías", que se realiza en Inglaterra y donde, durante medio día y por 220€ el que lo reciba, aprenderá las más variadas técnicas de espionaje, manejo de armas, lucha cuerpo a cuerpo y conducción evasiva para escapar durante las persecuciones.

La Vida es Bella, para esta fecha tan especial, ha realizado una selección de las más de 1.300 experiencias de las que dispone eligiendo aquellas con un contenido más romántico y con precios que oscilan entre 30€ y 250€. Así, ha creado tres categorías: Para él, para ella y para los dos.

En la primera categoría, además del curso de espías propone regalar otras experiencias como: "Un curso de iniciación a la coctelería", "un bautismo de submarinismo", "la búsqueda del tesoro", "un simulador de caída libre" o "un curso de conducción sobre nieve", entre otras.

Para ella propone "un taller de maquillaje", "un mensaje en chocolate", "una fragancia personalizada", "un desayuno a domicilio", "un taller de velas e incienso" o "un paseo nocturno en velero".

Algunas ideas para ambos:

"un almuerzo en coche antiguo", "un análisis del rostro de ambos para conocer la compatibilidad", "un almuerzo en helicóptero" o "visitar París desde un 2cv".

A la caza del regalo original en la Red por San Valentín

La inminente llegada del Día de los Enamorados ha duplicado las visitas a los portales de envíos de centros de plantas y flores en la semana previa al día 14 de febrero, según los últimos datos recogidos por la compañía de medición en internet Nielsen Online. Sin embargo, las flores no serán los únicos regalos de San Valentín ya que la oferta online de artículos y curiosidades parece multiplicarse en estos días. Si bien es cierto que son varios los estudios que revelan que este año la crisis afectará al bolsillo de Cupido provocando que un 58% de los españoles no celebre esta festividad, el número de internautas que se lanzará a la red para reservar una cena romántica o encontrar regalos menos tradicionales se incrementará en un 50%, comparado con un fin de semana normal.

En este sentido, aquellos internautas más atrevidos apostarán por “paquetes” de actividades para realizar en pareja tales como escapadas de fin de semana a hoteles con encanto, sesiones de spa o rutas de aventura por España. Así, páginas como La Vida es Bella, Smartbox, Golden Moments o Emocionday se convierten en fuente de inspiración para regalar en San Valentín.

Regalos económicos

Por otro lado, Nielsen Online señala que para aquellos enamorados con bajos presupuestos, la red también se revelará como una solución fácil a la hora de realizar declaraciones “low cost”. Redes sociales como Facebook ya disponen de aplicaciones para el envío de tarjetas virtuales gratuitas aunque tampoco olvida a los internautas más reacios a las flechas de Cúpido. El grupo “¿San Valentín? No gracias, yo celebro San Ballantine’s” ya cuenta con más de 23.300 seguidores…

Según el director de Marketing de Nielsen Online, Henk van Riesen, “los internautas han descubierto en la red un filón a la hora de encontrar regalos que hasta ahora nunca se habían planteado. Hacer un viaje en globo o dar un paseo en limousine y saber desde dónde se puede realizar, consultar su precio e incluso reservarlo online, son algunas de las ventajas de la red, además de la facilidad para detectar sugerencias más sencillas pero entrañables, como el simple envío de una tarjeta virtual más personalizada”.

¿Sin ideas para regalar? Tira de tarjetas regalo

Uno de los problemas cotidianos a los que se enfrenta cualquier persona a lo largo del año son las tan señaladas fechas en las que es costumbre regalar algo a algún familiar: San Valentín, el día del Padre, el día de la Madre, Navidad, cumpleaños, etc. Esto, que debería ser una celebración se convierte, en muchos casos, en un auténtico quebradero de cabeza. Gracias a Dios, y a la imaginación de algunas empresas, ya hay productos capaces de resolvernos la papeleta sin sufrir demasiado.

Hace pocos días la red social por antonomasia, Facebook, sorprendía a los medios al incluir entre su oferta de productos sus propias tarjetas de regalo en formato físico, lo que daba opción a realizar compras en tiendas de diversas marcas: Tarjet, LVMH Moet Hennessy Loui Vuitton, Jamba Juice, etc. Lo que pone de relieve la expansión de estas tarjetas como medio de regalo.

Prácticamente todas las grandes superficies y franquicias de renombre tienen algún producto de este tipo: Uno puede adquirirlas y usarlas en la mayoría de tiendas de moda (Springfield, H&M, Zara, etc.) u otros famosos comercios, como Mediamarkt, Saturn, Fnac o la todopoderosa Apple (iTunes, Apple Store). Todos cuentan con dispositivos similares. En algunos casos, además, con la posibilidad de decidir nosotros mismos la cantidad de dinero que queremos regalar.

También es posible encontrar opciones de este tipo en el entorno online. Además de la citada Apple, otras empresas, como Amazón o Spotify ofrecen estos servicios, al igual que muchos otros portales de descarga, que permiten el uso de códigos de invitación y cuentas Premium. Mención aparte para los juegos, especialmente los de azar online, pues éste es uno de los medios más comunes entre los seguidores de la Ruleta online o el Bingo online para animar a amigos, familiares o conocidos a adentrarse en este mundillo. Entrar en un portal como Botemanía, aprovechar alguna de las promociones de que disponen estas páginas y terminar compartiendo mesa en la Ruleta online con algún amigo es todo uno.

Más de uno lo verá como un regalo poco trabajado, y es posible que tenga razón, no obstante, en estos tiempos de estrés con tantos horarios por cumplir y agendas apretadas, no deja de ser un a buena idea, útil, rápida y sumamente agradable para el receptor: Ya no hay que poner la famosísima cara de falso “me encanta”, porque prácticamente escoges lo que quieres. Además, podemos usarlo bien como regalo principal o como un complemento. Así que gracias a Internet ya no hay excusa para no tener, como mínimo, un bonito detalle con nuestra pareja o familiares para las próximas fechas.

La mitad de españoles no va a regalar nada por San Valentín

La Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI, ha realizado una encuesta para conocer qué regalarán, cuanto van a gastar y si la crisis ha modificado sus hábitos respecto a años anteriores. Para ello se ha tomado una muestra de 1.000 personas, mayores de edad, de todo el territorio nacional. La principal conclusión que se extrae del sondeo realizado es que la crisis económica se deja notar en el bolsillo de los consumidores, ya que el 48% de los encuestados asegura que no comprará nada por San Valentín.

La presidenta de FUCI, Agustina Laguna, afirma que “el hecho de que cada vez sean menos los consumidores que regalan a sus parejas en efemérides como esta es consecuencia directa de la crisis económica, del aumento del desempleo y del incremento del precio de los carburantes y de servicios básicos como la luz o el gas que están reduciendo a la mínima expresión su poder adquisitivo”.

Respecto a la mitad de encuestados que aseguran que si van a hacer un regalo a su pareja, el 51% regalará flores, el 33% bombones, un 2% joyas, un 9% ropa y/o complementos y un 5% otro tipo de obsequios.

Por sexos apenas hay diferencias, salvo en el hecho de que los hombres se decantan mayoritariamente por regalar flores y/o bombones, mientras que las mujeres optan más por regalar ropa y/o complementos.

Respecto al gasto que tienen previsto realizar para el regalo de San Valentín, la mayoría de los encuestados (75%) piensa gastar menos de 30 euros, un 16% entre 30 y 60 euros y el resto (9%) destinará más de 50 euros.

Por último, preguntados por si van a modificar sus gastos debido a la crisis económica, el 72% reconocen que si afirmando que reducirán el presupuesto respecto a años anteriores. Por el contrario el 26% afirma que no le afecta la coyuntura económica y un 2% no sabe no contesta.

85 libros para regalar en San Valentín

Ya está aquí San Valentín. Seguramente no están los tiempos para hacer una escapada romántica con tu pareja, tal vez ni siquiera para una cena a la luz de las velas y puede que el frasco de perfume esté un poco visto… Pero siempre queda la opción de regalar un buen libro, incluso uno regular. Aquí te mostramos una amplia selección de algunas de las mejores editoriales, entre las que seguro encuentras el adecuado. Y si quieres más información o buscar otras propuestas por tu cuenta, pincha en el nombre de la editorial y llegarás a su página web, donde hay muchas más sugerencias. ¡Feliz día de los enamorados y feliz lectura!

El Imperio eres tú. Javier Moro

Convertido en emperador de Brasil a los veintitrés años, Pedro I marcó con su huella la historia de dos continentes. Desmedido y contradictorio, las mujeres fueron su salvación y su perdición: mientras su esposa, la virtuosa Leopoldina de Austria, lo llevó a la cumbre, su amante, la ardiente Domitila de Castro, lo arrastró a la decadencia. Cuando el inmenso Brasil se le hizo pequeño y el poder dejó de interesarle, puso su vida en juego por aquello que creía justo. Y alcanzó la gloria. Con la belleza exuberante del trópico como telón de fondo, Javier Moro narra con pasión por el detalle la prodigiosa epopeya del nacimiento del mayor país de Sudamérica.

El Códice del Peregrino. José Luis Corral

Diego y Patricia, una pareja de traficantes internacionales de obras de arte, son contratados por un millonario francés para realizar un trabajo «especial»: robar el Códice Calixtino, un manuscrito del siglo XII custodiado en la catedral de Santiago de Compostela. El Códice es mucho más que una guía para el peregrino. En sus páginas, oculto mediante una técnica medieval, se esconde un evangelio desconocido, donde se revelan datos inquietantes sobre la historia encubierta de la familia de Jesucristo, sus asombrosas relaciones de parentesco, los conflictivos orígenes del cristianismo, el sepulcro del apóstol Santiago y el culto a sus presuntas reliquias, que propició el desarrollo del Camino. Una trama apasionante cuajada de sorpresas, intrigas y conspiraciones en torno al descubrimiento de la genealogía de Jesús.

Las tres heridas. Paloma Sánchez-garnica

Ernesto, un escritor siempre a la búsqueda de su gran obra, encuentra una antigua caja de latón que contiene la fotografía de una joven pareja, Mercedes y Andrés, junto con unas cartas de amor. Comenzará a indagar en la historia de la pareja a través de los datos que obtiene de las cartas. La intrigante imagen, tomada el día que empezaba la guerra civil, y el posible destino de sus dos protagonistas le ayudarán a escribir su gran novela mientras se convierte en testigo de las heridas del amor, de la muerte y de la vida. Las tres heridas es una novela de reconciliación, de sentimientos, de amores y de ausencias que nos descubre las únicas razones por las que es importante vivir y morir.

Últimas pasiones del caballero Almafiera. Juan Eslava Galán

Año 1212. Almafiera, un caballero de oscuro pasado, regresa de las cruzadas para reclamar el feudo que le han confi scado. En España se enamora de doña Eliabel, la esposa de su mayor enemigo. Enrolados en la expedición contra los moros, que culmina en la batalla de las Navas de Tolosa, Almafiera y doña Eliabel vivirán una ardorosa historia de amor y sensualidad entre reyes y arzobispos, trovadores y pícaros, ballesteros y mesnadas. Juan Eslava nos ofrece una épica novela de aventuras magníficamente ambientada en la que la recreación de la barbarie deja, sin embargo, un amplio espacio al humor.

El Prisionero del Cielo. Carlos Ruiz Zafón

Barcelona, 1957. Daniel Sempere y su amigo Fermín, los héroes de La Sombra del Viento, regresan de nuevo a la aventura para afrontar el mayor desafío de sus vidas. Justo cuando todo empezaba a sonreírles, un inquietante personaje visita la librería de Sempere y amenaza con desvelar un terrible secreto que lleva enterrado dos décadas en la oscura memoria de la ciudad. Al conocer la verdad, Daniel comprenderá que su destino le arrastra inexorablemente a enfrentarse con la mayor de las sombras: la que está creciendo en su interior. Rebosante de intriga y emoción, El Prisionero del Cielo es una novela magistral donde los hilos de La Sombra del Viento y El Juego del Ángel convergen a través del embrujo de la literatura y nos conduce hacia el enigma que se oculta en el corazón del Cementerio de los Libros Olvidados.

La muerte no es un juego de niños. Alan Bradley

Inglaterra, 1950. Flavia de Luce tiene once años y tres pasiones: los venenos, molestar a sus hermanas mayores y resolver misterios. Hace un tiempo ayudó a la policía con un asesinato, pero desde entonces su único consuelo son los experimentos que realiza en su laboratorio, ubicado en un ala deshabitada de la mansión en la que vive con su excéntrica familia. Así pues, cuando aparece una furgoneta anunciando un espectáculo de títeres, Flavia es la primera en meter la nariz en el asunto. El día de la función, aunque el lleno total hace prever un gran éxito, un trágico accidente lo enturbia todo. Aunque… ¿Seguro que se trata de un accidente? Sin perder un segundo, Flavia se monta en Gladys, su fiel bicicleta, y pedalea a la caza de las pistas que le permitan resolver este nuevo enigma. ¿Podrá una niña enfrentarse sola a los peligros que le acechan en el camino hacia la verdad?

Grandes episodios de la Historia. Joseph Cummins

La llegada de Colón a América, la Inquisición española, la toma de la Bastilla, la Revolución de Octubre, el desembarco de Normandía, el asesinato del presidente Kennedy, la caída del Muro de Berlín… Desde la Edad Media hasta el 11-s pasando por la Edad Moderna, el prestigioso historiador Joseph Cummins nos presenta en este libro los acontecimientos más famosos de la Historia que todos deberíamos conocer. Con esta obra, Cummins nos redescubre personajes inolvidables, momentos irrepetibles y cambios que propiciaron un nuevo mundo. Un volumen único en el que se han logrado sintetizar de manera exquisita más de diez siglos de Historia.

El enigma del esclavo. Juan Ivars

En la segunda mitad del siglo I d. J.C., el esclavo Onésimo escapa de Colosas, pequeña ciudad de la provincia romana de Asia y llega hasta Roma. Algún tiempo después volverá para enfrentarse a su amo sin más armas que una carta. ¿Qué puede empujar a un esclavo de los tiempos del Imperio romano a jugarse la vida en busca de la libertad? ¿La rebeldía? ¿Una gran pasión? ¿Y qué le lleva, años más tarde, a regresar a la casa de su amo aun a riesgo de exponerse a las represalias? Onésimo, el esclavo de Filemón, nos descubre con su odisea el itinerario del que busca apasionadamente. A lo largo del camino va desvelando al lector algunos hitos de la expansión de los primeros cristianos por las riberas del Mediterráneo desde la visión del que soporta el estigma de la esclavitud y el peso del destino. El laurel que coronará esta audaz aventura de un esclavo será también nuestro premio: la carta de san Pablo a Filemón, un documento que trasciende el tiempo, un tesoro que ilumina las relaciones entre los hombres, que también hoy se agitan agobiados por innumerables dependencias o penosos desarraigos.

Tiempo de arena. Inma Chacón

En el lecho de muerte, María Francisca, miembro de una noble familia de Toledo, clama desesperadamente por sus hijos. La tensión es enorme: nadie de los presentes conocía que la joven hubiera tenido descendencia. Su madre niega sus palabras, pero sus tías no dejarán de preguntarse qué hayde verdad en ellas. Comienza así una apasionante inmersión en la historia de las mujeres Camp de la Cruz, Mariana, Munday Alejandra, herederas de un hacendado español, y de sus irreconciliables diferencias vitales en la búsquedade la felicidad. La masonería femenina, la lucha porla igualdad y la tradición frente a la modernidad a finales del siglo xix y principios del xx son algunos de los temas que jalonan este relato apasionante que no dejará indiferente a ningún lector.

Una historia patriótica de España

Este ensayo recorre la historia de España desde los fenicios hasta hoy sin obviar nada y recuperando la fi gura del español cívico. Marco entiende que el ciudadano es alguien respetuoso con sus contradicciones y con las de sus compatriotas, alguien que ama y aspira a mejorar el patrimonio común, que no enarbola bandera alguna contra sus conciudadanos y respeta a todos sus antepasados ya que sabe que España no es un concepto ajeno a la historia, sino, muy al contrario, forma parte de ésta, con todas y cada una de sus contradicciones. Y está convencido de que si logramos asumir esto, el problema de la identidad estará solucionado y permaneceremosen proceso; es decir,seguiremos haciendo historia.la identidad estará solucionado y permaneceremosen proceso; es decir,seguiremos haciendo historia.

Contigo aprendí. Silvia Grijalba

Cuando José volvió a España, buscando la mujer más bella de la comarca, nadie tuvo dudas: la elegida sería María Luisa. Y cuando Fernando, su verdadero amor, después de años de promesas incumplidas se desposoó con otra, de nuevo nadie tuvo dudas: María Luisa aceptaría a José, y a una nueva vida con él en Cuba. Allí, María Luisa se contagió de la sensualidad y la libertad de la isla, y José se entregó a su esposa. Sus vidas dieron entonces un vuelco inesperado: el reencuentro con Fernando en Nueva York, el embrujo de las fiestas, la moda y la alta sociedad neoyorkina con personajes como Fred Astaire y Dorothy Parker cambiaron para siempre su destino. Ésta es una historia excepcional de amores cruzados, de pasiones incontrolables, de engaños y de una mujer valiente que supo reinventarse a sí misma.

Las tres estaciones. Martin Cruz Smith

Un tren de pasajeros cruza la noche a sacudidas. Una solitaria madre adolescente se dirige a Moscú buscando una nueva vida. Un soldado de corazón endurecido la observa furtivamente, pensando en sexo. Cuando el tren llega a destino, un bebé ha desaparecido sin dejar rastro. Y Renko deberá resolver el enigma. Martin Cruz Smith es uno de los maestros indiscutibles del thriller internacional, avalado por la crítica más prestigiosa. Sus tramas, magistralmente ambientadas en Rusia, han seducido a los lectores más exigentes de novela negra. ‘Las tres estaciones’ está protagonizado, al igual que ‘Parque Gorki’, por el célebre detective Arkady Renko y ambientada en la turbulenta Moscú de nuestros días.

Goliat. Steve Alten

El autor de ‘El testamento maya’ aborda ahora el fin de los mares. En 1996, Steve Alten logró vender los derechos de Meg, su primera novela, a una veintena de países durante la Feria del libro de Fráncfort. Desde entonces, el aclamado autor de la Trilogía Maya, inolvidable best seller que destapó los antiguos secretos sobre la historia y el futuro de la humanidad, es un presencia habitual en las listas de más vendidos de medio …

Los Muertos no Hablan. Nicci French

El marido de Ellie ha muerto en un accidente de coche. Junto a él viajaba una misteriosa mujer. Sacudida por el dolor, la sospecha y los celos, Ellie investiga la identidad de la desconocida en un intento de averiguar si la muerte de su marido ha sido en verdad accidental… y descubre que, a veces, cuando alguien muere es mejor no preguntar.

El diamante de los Tudor. Will Whitaker

Carlos V aprovecha la guerra que reina en Europa para extender su imperio, mientras pacta una alianza con el Papa en Italia. Tan sólo Inglaterra puede hacerle frente. A sus treinta y seis años, Enrique VIII preside una opulenta corte, y encarga a Richard Dansey, un joven y ambicioso orfebre, la difícil misión de encontrar la joya perfecta para Ana Bolena, su última conquista. Dicho periplo lleva a Richard de Venecia a Roma, y por toda Europa, mientras se ve envuelto en las arteras intrigas de la corte de los Tudor.

La informacionista. Taylor Stevens

Vanessa Munroe comercia con la información de empresas, jefes de Estado, clientes privados y quien pueda pagar su insólito trabajo. Nacida en el centro de África, Munroe se formó con un traficante de armas, hasta que algo la obligó a huir y empezar una nueva vida sin mirar atrás. Hasta ahora. De repente, un magnate del petróleo la contrata para encontrar a su hija, que lleva cuatro años desaparecida en África. Aunque no es su línea de trabajo, Munroe no puede resistirse al reto y vuelve al paisaje de su infancia. Sin embargo, para escapar de la selva y de los demonios que la persiguen, deberá enfrentarse a su propio pasado.

Calor helado. M. J. McGrath

Calor helado es el impresionante thriller ambientado en el Ártico canadiense y la desconocida cultura de los inuit, donde se respira el espíritu de los antepasados y los cuerpos jamás se descomponen. Una novela llena de suspense que cautivará a los fans de Henning Mankell, tras convencer a la crítica y los lectores en lengua inglesa. En la remota isla de Craig, un vasto territorio helado, dos turistas cazan patos. Los acompaña Edie Kiglatuk, de origen inuit, una de los mejores guías del Ártico. Pero cuando uno de ellos es asesinado en medio de la tundra, sin nadie en las inmediaciones, el consejo de ancianos de la comunidad niega que se trate de un accidente. Paralelamente, Edie vive una tragedia impensable. Y ese giro la decide a intentar descubrir qué está ocurriendo en los confines de la tundra.

Isabel I. Margaret George

Isabel I de Inglaterra, imponente en su papel de soberana, desplegó una acción política sin precedentes en la Europa del siglo XVI. La reina protestante se enfrentó a católicos y calvinistas en su país y en buena parte de los estados vecinos; se midió con María Estuardo y Felipe II, a quienes se impuso con inteligencia y valentía, al tiempo que desbarataba un complot contra su persona y armaba un gran ejército. En su lecho de muerte repasa las gestas por las que fue temida y reverenciada, pero entre sus recuerdos también hay lugar para sus seres queridos, como su fiel servidor Walsingham o su amante, Robert Dudley, caído en la batalla contra la Armada Invencible. Mucho tiempo después, Lettice, la esposa legítima de Dudley, cuenta a sus nietos, conmovida y sin rencor, la historia de la gran reina. Conocida como la Reina Virgen por su negativa a contraer matrimonio, Isabel I ha pasado a la historia como una gobernante implacable. Margaret George, en este relato a dos voces, desmonta el mito de Isabel I como mujer fría y desapasionada al descubrirnos el perfil más íntimo y, hasta cierto punto, desconocido de quien sería la última Tudor.

Editorial Bóveda

La cruz de la perdición. Andrea H. Japp

1209 Arnaud Amalric durante la cruzada cátara toma Bérziers y extermina a sus habitantes acusados de herejía. La cruzada cátara o cruzada albigense fue un conflicto armado que tuvo lugar entre los años 1209 y 1244, por iniciativa del papa Inocencio III con el fin de reducir por la fuerza el catarismo, un movimiento religioso calificado como herejía por la Iglesia católica. Cien años más tarde nos encontramos a Arnaud con su joven enamorada Jeanne de Signulles. Un año después, durante una fuerte tormenta de nieve, en los bosques que rodean la abadía de Clairets, tres enanos, un hombre lobo y una débil mujer aquejada de una extraña enfermedad que le impide exponerse al sol, asesinan al dueño de la feria que les emplea como espectáculo de pueblo en pueblo y que viola sistemáticamente a Claire. Espantados por su crimen acuden a la abadía en busca de refugio. Allí se encuentran con la joven abadesa Plaissance de Champlois que, en contra de la opinión de algunas hermanas, decide darles protección y refugio hasta que se retiren las nieves. Pronto los asesinatos dentro de la abadía se suceden; explícitos, macabros, sangrientos. Las hermanas aparecen con signos de torturas y descuartizamiento y señaladas con cartas del Tarot. ¿Qué relación pueden guardar estos brutales asesinatos de monjas dominicanas con la búsqueda de la cruz de Bérziers o la cruz de la perdición que aparentemente otorga la inmortalidad? La joven abadesa Plaisance y Arnoldo de Villanueva buscarán respuestas y el lector se verá atrapado en un misterio medieval escalofriante y escrito cuidadosamente.

Peregrinos de la Herejía. Tracy Saunders

Camino de Santiago 2000. Miranda ha abandonado su plaza en la Universidad de Toronto para hacer el camino de Santiago, una caminata de 800 kilómetros por el norte de España. En su segundo día de expedición por los Pirineos, conoce a Kieran, un seminarista irlandés que está traduciendo un enigmático libro escrito en Latín; un libro que no debería tener. Entre Kieran y Miranda surge una amistad, y él intentará convencerla de que quien está enterrado en la Catedral no es el apóstol Santiago sino Prisciliano de Ávila, un obispo gnóstico, teoría que al principio la enfada e incluso la llena de decepción. Al día siguiente de su encuentro, Kieran desaparece y con él la traducción del manuscrito. Lo único que le deja a Miranda es el borrador de una novela que está escribiendo sobre la vida de Prisciliano. Corre el año 385, y el carismático Prisciliano de Ávila, ex senador y actual obispo gnóstico con numerosos seguidores en su Galicia natal, defiende el gnosticismo cuyos dogmas amenazan con derrumbar el poder de la reciente asentada Iglesia Romana. Defenderá su inocencia, y su vida frente a los que lo acusan: dos poderosos obispos españoles que cuentan con el favor del nuevo emperador Máximo. Al final Prisciliano y su séquito, incluyendo a Eucrotia, viuda de un noble romano con la que mantiene una historia de amor, van a Roma y allí serán acusados y juzgados por herejía y brujería.

El manuscrito Masada. Paul Block, Robert Vaughan

Cuando el padre Michael Flannery participa en la traducción de un evangelio, hasta entonces desconocido, que precede a los cuatro evangelios del Nuevo Testamento y que presenta un misterioso símbolo que combina la Estrella de David, la Cruz del cristianismo y la luna en Creciente y la Estrella del islam, se ve enredado en una antigua guerra para proteger unos secretos milenarios. Flannery descubre que el símbolo representa la Trevia Dei, o los tres caminos hacia Dios, el núcleo del mensaje de Jesús de amor y tolerancia que, con los siglos, ha sido pervertido por una secta fanática secreta… una organización despiadada, infatigable y global que derrama ríos de sangre para impedir que Flannery entregue el manuscrito de Masada a un mundo desesperado por encontrar un sentido y la alegría. El manuscrito Masada es un relato sobre la búsqueda sin fin de la verdad espiritual y de la redención. Es una historia que cambiará su forma de ver el mundo… y su corazón.

Alianza Editorial

Vidas rotas. Bénédicte des Mazery

Agosto de 1917. Louis, un joven soldado convaleciente de sus heridas recibe la orden de incorporarse a la unidad de censura postal del Ejército. Su misión será leer unas cuatrocientas cartas al día y censurar aquellas que revelen derrotismo, desmoralización o pacifismo, que critiquen al mando o la vida miserable de las trincheras, que cuenten las masacres y el horror del frente… La llegada a la unidad de una joven secretaria y la visita de un compañero de armas harán que Louis cambie de actitud, lo que tendrá consecuencias. Vidas rotas es una novela sobrecogedora y emocionante que nos recuerda a los clásicos de la literatura antibelicista como Erich Maria Remarque, John Dos Passos, Dalton Trumbo… Todas las cartas que aparecen en la novela son reales, las encontró la autora en los archivos militares.Son cartas que aguardaban con ansiedad padres, esposas, novias, hijos, hermanos… Cartas que nunca llegaron a su destino.

Las pinturas desaparecidas. Gauke Andriesse

Durante el entierro de un amigo, experto en arte, el detective Jager Havix es abordado por los hermanos Eva y Bernard Lisetsky cuyos padres, el banquero judío Otto Lisetsky y su mujer Lili, fueron asesinados en 1941 durante la ocupación alemana de Holanda. Su intención es recuperar la colección de pinturas paterna expoliada por los nazis y de la que no se ha tenido noticia desde entonces. Al cabo de unos días, Havix recibe la herencia dejada por su difunto amigo: un cuadro desconocido de Vermeer y una carta en la que cuenta la historia de Han van Meegeren, el pintor al que poco después de la guerra desenmascararon como el gran falsificador que había vendido a los jerarcas nazis imitaciones perfectas de obras de aquel gran artista holandés por cifras astronómicas. La investigación sobre el paradero de la colección Lisetsky precipitará a Havix en un laberinto vertiginoso plagado de asesinatos, suicidios y transacciones artísticas de dudosa calidad moral.

El archivero de la Lubianka. Travis Holland

Moscú 1939. Pável Dubrov trabaja en los archivos de la Lubianka, el cuartel general y prisión de la Dirección de la Política del Estado, la más tarde llamada KGB. Su labor cotidiana consiste en clasificar las obras de los escritores perseguidos, y allí encarcelados, para posteriormente destruirlas. Antiguo profesor de literatura obligado a dejar la docencia, apesadumbrado por la pérdida de su esposa, su vida aletargada transita sin la menor moción ni esperanza, entre el tedio y la triste nostalgia, pero también con la inseguridad y el temor a caer otra vez en desgracia. Todo va a cambiar el día que debe interrogar a un prisionero para determinar la autoría de un relato inacabado. El preso es el escritor Isaak Bábel. Sus manuscritos, como es habitual, le son entregados a Pável Dubrov con la orden de destruirlos. Pero aquel contacto con el autor de Caballería Roja se ha convertido en una catarsis para el archivero de la Lubianka que va a dar nuevamente sentido a su vida. Tendrá que tomar una decisión arriesgada, frente a un aparato burocrático perverso y represivo. Él solo, en un mundo que se desploma a su alrededor, entre las irracionales depuraciones del régimen comunista y una Segunda Guerra Mundial que se asoma en el horizonte helado soviético.

El puerto del nuevo mundo. Xulio Ricardo Trigo Rodríguez

Barcelona, 1477. Ante las dificultades de las naves para fondear en la playa, las autoridades de la ciudad emprenden definitivamente las obras con el fin de construir un puerto seguro que garantice el futuro comercial de la Corona de Aragón: el puerto de la Santa Creu. No será un trabajo sencillo. A pesar de la experiencia del reconocido ingeniero italiano Stassi de Alejandría, el movimiento constante de la arena y la dinámica de las mareas producirá más inconvenientes de los previstos. La construcción del puerto, única salida a la grave crisis económica que asola Barcelona, se convierte en una empresa titánica, casi imposible de materializar, que alterará la vida de los ciudadanos. Entre ellos la del joven Marcel Roqueta, hijo del capataz de las obras; su delicada salud le impide trabajar, pero nadie como él conoce el día a día que late en las calles de Barcelona. O la del experto cartógrafo Lluís Esquiva, que, con la búsqueda de una antigua joya perdida, conducirá a los protagonistas hacia un mundo inexplorado.

El salón de la embajada italiana. Elena Moreno

El día que su tía fallece, Carmela, periodista y escritora, rememora la libertad y sofisticación que esa mujer de origen italiano, relacionada con la diplomacia internacional, le quiso inculcar y que con el tiempo quedaron sepultadas bajo el peso de las responsabilidades familiares. Meses antes, la apacible e insatisfecha vida de Carmela se tambalea cuando Mateo, un atractivo hombre de negocios, aparece en Bilbao para hacerle un extraño encargo por el que está dispuesto a pagar cualquier precio: investigar y redactar la biografía de su padre, muerto tiempo atrás. El desconcierto asola las primeras entrevistas con Mateo, pero una serie de acontecimientos le dará fuerza para descubrir no solo los misterios que parecen rodear el encargo, sino aquellos que comienza a sentir en su corazón. A partir de ese momento, Carmela intuirá que la vida no tiene por qué construirse sobre renuncias, que la lealtad puede romperse, que la historia esconde secretos que deben ser confesados y que todas las libertades tienen un precio. Las claves para adentrarse en ese mundo las encontrará en la vida de su tía.

Luz negra. Carlos Fonseca

Eneko y Aritz compaginan estudio y trabajo con su militancia política en la izquierda abertzale. El azar querrá que conozcan a Libia, una joven hippie que vende bisutería en la calle, e inicien un trío sentimental en el que amistad, amor y sexo se confunden. Aritz cruzará la tenue línea que separa la violencia callejera del terrorismo para colaborar con un comando de ETA, cuya desarticulación le obligará a huir a Francia e incorporarse a la banda. La vida de los tres protagonistas sufrirá entonces un vuelco de dramáticas consecuencias para ellos y sus familias. En un inesperado final, el periodista Luis Daroca descubrirá el secreto que ha determinado fatalmente el destino de los tres jóvenes.

El hombre que quiso entrar en Auschwitz. Denis Avey | Rod Broomby

El hombre que quiso entrar en Auschwitz nos ofrece el impactante testimonio real de Denis Avey, soldado británico que durante la Segunda Guerra Mundial se introdujo voluntariamente en Buna-monowitz, el campo de concentración conocido como Auschwitz III, para ser testigo de los horrores que allí se cometían. En el verano de 1944, Denis Avey había sido capturado por los nazis y compartía trabajos forzados con los prisioneros judíos del campo de concentración de Auschwitz. Allí trabó amistad con varios de los presos, entre ellos Hans, un judío holandés que sobrevivió al exterminio gracias a la ayuda de Denis cuando este, conocedor de su terrible situación, ideó un intercambio para que Hans pudiera alimentarse mejor y descansar en el barracón de los prisioneros ingleses. En su lugar, Denis vistió el pijama a rayas y vivió en primera persona la crueldad, la humillación y la destrucción de un sitio que, según nos relata, era lo más parecido al «infierno en la tierra». Durante décadas el autor fue incapaz de evocar un pasado que todavía le atormenta. Sesenta y cinco años después de la pesadilla vivida, ha decidido romper su silencio para contar toda su historia, tan apasionante como conmovedora, que nos brinda una singular perspectiva de la mente de un hombre corriente que ha logrado convertirse en un modelo único de valentía y generosidad.

Grijalbo

La tumba perdida. Nacho Ares

1922. El descubrimiento de la tumba de Tutankhamón supone la cumbre de la carrera del arqueólogo Howard Carter, pero dicho hallazgo irá acompañado de una nueva búsqueda: otra tumba secreta y misteriosa, cuyo origen se pierde en la Historia y que fue la causa del asesinato del propio Tutankhamón. 1922. El arqueólogo Howard Carter está en la cumbre de su carrera tras haber revelado al mundo el hallazgo más importante sobre el Antiguo Egipto: la tumba de Tutankhamón, el faraón niño. Sin embargo, su instinto, guiado por la inscripción de una lasca de piedra caliza, le dice que el Valle de los Reyes esconde otro sepulcro importante: un lugar que se selló con sangre y que, tal vez, no debería ser profanado.

Un apasionante recorrido por el Egipto de los faraones y el de los hombres que, con tenacidad y pasión, sacaron a la luz los secretos enterrados de una civilización tan enigmática como fascinante.

El perro de Dios. Patrick Bard

S. XVIII. Durante el saqueo de la biblioteca del Vaticano un sacerdote francés rescata un manuscrito que revela la historia de un monstruoso asesino. Un ser mitad hombre y mitad animal siembra el terror en la Francia del siglo XVIII. Años más tarde, un sacerdote salva del saqueo de las tropas napoleónicas unos libros prohibidos de la biblioteca del Vaticano y entre ellos descubre un misterioso manuscrito que habla de una bestia sanguinaria. Una realidad silenciada por la Iglesia. Un sacerdote que hará lo imposible por revelar un secreto oculto desde hace demasiado tiempo.

El guerrero y el sufí. César Vidal

1212. Las Navas de Tolosa. Los almohades, procedentes del norte de África, aseguran que sus caballos abrevarán en el río Tíber que riega la ciudad de Roma tras derrotar a los reinos cristianos del norte de España. Pero, a medida que se acerca uno de los choques militares más decisivos de la historia de la humanidad, no todos los habitantes de la Península tienen una existencia similar. Ahmad, el joven almohade procedente del Magrib, sueña con las recompensas que recibirá por llevar el yihad contra los infieles. Alfonso VIII, el rey de Castilla, intenta encontrar una manera que le permita evitar los ataques por la espalda de los otros reyes cristianos y enfrentarse con los almohades con perspectivas de éxito. Rodrigo abandona sus tierras para enfrentarse con aquellos a los que considera peligrosos invasores. Raquel piensa en la manera de ayudar a los otros judíos a sobrevivir en medio de un choque entre pueblos distintos del suyo y Abdallah redacta, tranquila y meticulosamente, un libro dedicado a un tema extraño, desconocido y esotérico que, a su juicio, resulta esencial en los tiempos que le ha tocado vivir. César Vidal nos sumerge en un mundo marcado por la intolerancia religiosa y el afán de conquista, por la búsqueda de la sabiduría eterna y el amor a la belleza, al mismo tiempo que explora con rigor y talento narrativo aspectos muy poco conocidos del pensamiento islámico. Reyes y califas, campesinos y menestrales, guerreros y filósofos cobran vida en esta vibrante recreación de una de las batallas más célebres de la historia de Occidente y del mundo en que tuvo lugar.

Un lugar en el que nunca he estado. Rosie Alison

1939. Huyendo de la guerra que se cierne sobre Londres, una niña es acogida en una bella mansión campestre, donde será testigo de una trágica historia de amor que dejará en ella una profunda huella. A principios de la Segunda Guerra Mundial, Anna, de ocho años, es enviada a Ashton Park, una magnífica mansión victoriana convertida en internado y regentada por un matrimonio aristocrático. Lejos del Londres asediado por las bombas, su refugio se convierte en una ventana al mundo de las emociones. Allí, a su corta edad y a pesar de su inocencia,será testigo de una historia conmovedora de amor y pérdida que marcará su vida. Una novela maravillosa acerca de las grandes pasiones, los deseos que se desvanecen y el amor en estado más puro. “Melancólica, misteriosa y conmovedoramente hermosa.” The Times “Romances fatales, amores frustrados e inocencias perdidas. Sorprendente y emocionante. Uno de los mejores debuts literarios que he leído en los últimos años.” John Boyne, autor de El niño del pijama de rayas.

Plaza & Janés

Emboscada. Nora Roberts

La nueva novela de Nora Roberts narra la apasionante historia de una mujer traumatizada que busca el refugio de una isla donde espera olvidar todo lo que le ocurrió. A ojos de los demás, Fiona Bristow lleva una vida idílica. Vive en una casa bonita en una isla de la costa de Seattle, se dedica al adiestramiento de perros y también colabora con la policía en la búsqueda de personas. Tampoco le falta buena compañía: para esto tiene a sus tres perros labradores cariñosos y fieles. Pocos conocen la pesadilla que vivió antes de llegar aquí. Fiona fue la única que sobrevivió al ataque de un asesino en serie, un perturbado que acechaba y raptaba a mujeres jóvenes. A todas las estranguló y las enterró junto con un pañuelo rojo, a todas menos a Fiona. Además, cuando estaba a punto de ser capturado, el asesino mató a un policía, el novio de Fiona. En la isla de Orcas, Fiona ha encontrado la paz y la tranquilidad que necesitaba para rehacer su vida. Sin embargo, todo esto cambia cuando Simon Doyle llama desesperado a su puerta. A pesar de que nunca le han gustado los perros, le han regalado uno que le está destrozando la casa. Adiestrar al cachorro no le presenta ningún problema a Fiona, pero no ocurre lo mismo con su dueño. Simon tampoco quiere tener relaciones con ninguna mujer y menos con una como ella, demasiado alta y delgada, y además pelirroja. Mientras ambos luchan contra sus sentimientos, un asesino acecha a la única mujer que se escapó.

El asesino hipocondríaco. Juan Jacinto Muñoz Rengel

El señor Y., asesino profesional a sueldo, recibe el encargo de acabar con la vida del escurridizo señor Blaisten. Pero para tener éxito en su misión, deberá vencer dos obstáculos importantes: su galopante hipocondría y su obsesión por los grandes escritores (hipocondríacos) de la literatura. El señor Y. debe cumplir su último encargo como asesino profesional, pero para conseguirlo tendrá que superar un grave obstáculo: no le queda más que un día de vida. En realidad, el enigmático asesino a sueldo que responde a las iniciales M.Y. lleva años muriéndose, desde el mismo momento en que vino a este mundo. Le persiguen tantas enfermedades que cualquiera podría considerarlo un milagro médico. Ahora, por encargo de un cliente misterioso que se mantiene en la sombra, debe matar al escurridizo Eduardo Blaisten antes de que le asalte una apoplejía terminal o una úlcera gangrenosa o un empeoramiento de su Síndrome de Espasmo Profesional. Su incomprensible mala suerte irá frustrando uno tras otro todos sus intentos de homicidio, y estableciendo una mágica conexión entre sus propias penalidades y los grandes males físicos, psicológicos e imaginarios, que torturaron a Poe, Proust, Voltaire, Tolstói, Molière, Kant y al resto de los hipocondríacos ilustres de la historia de la literatura y el pensamiento. Una inteligente y divertidísima novela que aúna intriga, obsesión, asesinato y amor incondicional por la literatura.

Venganza. Douglas Preston / Lincoln Child

Gideon Crew, timador, genio y ladrón de talento extraordinario, el protagonista de la nueva serie de Preston & Child Con doce años, Gideon Crew fue testigo del asesinato de su padre, uno de los matemáticos más prestigiosos del mundo. Antes de morir había sido acusado de traición. Ahora, con veinticuatro años, su madre le revela en el lecho de muerte los detalles de la terrible verdad: su padre era inocente, y su asesinato formó parte de una injusta conspiración. Le suplica que vengue a su padre y que mate al culpable de su muerte. Para ello, Gideon elabora con sumo detalle un plan perfecto y lo lleva acabo. Sin embargo, cuando ya consideraba el tema zanjado, se entera de que alguien ha estado vigilando sus actos. Se ha fijado en la gran destreza demostrada por Gideon y le propone una misión que solo él podría lograr. En vez de ser el final, esto podría ser tan solo el comienzo…

La selva. Clive Cussler / Jack Du Brul

Cuando Juan Cabrillo acepta el encargo de rescatar al hijo de un millonario en Afganistán no puede imaginar que acabará luchando contra un islamista tan fanático que pretende destruir todo Occidente.

En Afganistán, Juan Cabrillo y la tripulación del carguero Oregon consiguen llevar a cabo su misión: el rescate del hijo de un millonario indonesio que ha sido secuestrado por un grupo terrorista. Al mismo tiempo también logran la liberación de otro preso, un mercenario llamado Lawless. Las habilidades en la lucha de Lawless impresionan tanto a Cabrillo que decide reclutarlo para su propio equipo. Juntos se enfrentarán a un nuevo rescate, el de la hija de un millonario francés en la selva birmana. Muy pronto descubrirán que detrás de estos secuestros hay una amenaza aún más terrible, una amenaza que incluso hará temblar al grupo terrorista más poderoso del mundo… un arma capaz de destruir los Estados Unidos de un solo golpe.

De Bolsillo

Invierno rojo. Daphne Kalotay

Nina Revskaya, la estrella del ballet Bolshói, causó un gran revuelo cuando huyó a Occidente durante la Guerra Fría. Con el corazón partido. Décadas después, mientras aguarda a que baje el telón de su vida, el pasado vuelve a sus días bajo la forma de una joya olvidada.

El puente invisible. Julie Orringer

La historia de un joven arquitecto húngaro y su familia, atrapados por la tragedia de la segunda guerra mundial. Una fría mañana de septiembre de 1937, Andras se despidió de Budapest y cogió un tren que lo conduciría muy lejos: París estaba esperándole, y allí el joven frecuentaría la mejor escuela de arquitectura de la época. Andras llevaba en el bolsillo una carta, sin saber aun que aquellos pocos folios le llevarían a conocer a Klara, una mujer frágil y hermosa, que miraba el mundo con ojos tristes y dirigía una escuela de ballet clásico.Tras unos meses de dudas y recelos, su historia de amor empezaba a tener cuerpo, pero ¿por qué de repente tanto pesar, tanto dolor en el rostro de

El olor de las especias. Alfonso Mateo-sagasta

Febrero de 962. Convencidos de que están protegiendo la paz del rey y con el objetivo de recuperar una partida de ganado que les ha sido robada, un grupo de caballeros de Castilla asalta la fortaleza leonesa del conde Gonzalo, al que ejecutan en un arranque de furia y locura. Desconocen que se trata de uno de los vasallos más queridos del rey Sancho, quien exige para ellos un castigo ejemplar. Temiéndose lo peor, los villanos solicitan la protección de Fernán González y este los envía a Córdoba como escolta del destronado Ordoño IV. Es así como Asur, Munnio, Gundisalvo y Mudarra se convierten en una pieza más de la compleja intriga que los grandes reyes cristianos y sus señores feudales juegan para afianzar su poder en la península ibérica, y se embarcan en un apasionante periplo por la España musulmana repleto de aventuras y peligros.

Arrastrado por el mar. Nora Roberts

Arrastrado por el mar es la primera entrega de la tetralogía Bahía de Chesapeake, la historia de tres hombres cuyos pasados fueron turbios y que acabaron siendo adoptados por Ray y Stella Quinn. Puede que no compartan la misma sangre pero conforman una familia fuerte y sólida. Tras la muerte de Ray, sus vidas vuelven a unirse en torno a un astillero y al misterio que envuelve al joven Seth, el último hijo adoptado de Ray. La vida de los pequeños Cameron, Ethan y Phillip parecía abocada al desastre. Aunque no se conocían entre sí, los tres compartían un pasado lleno de abusos y dificultades que dejaron atrás cuando fueron adoptados por Raymond Quinn. Ahora han crecido y juntos conforman una familia fuerte y sólida que se desmorona el día en que reciben la noticia de que su padre ha sufrido un terrible accidente. Reunidos en torno a su lecho de muerte los tres le hacen una última promesa al hombre al que se lo deben todo: cuidar de Seth, el último niño que estaba a punto de adoptar? Cameron siempre fue el más atrevido y temerario de los hermanos Quinn. Le gustan los coches rápidos, los barcos rápidos y los amores rápidos. Ahora se ha visto obligado a regresar a casa, no solo para despedirse del único padre al que ha querido en su vida sino también para enfrentarse al desafío de cuidar del último niño que Ray estaba decidido a salvar. Pero ¿quién es en realidad Seth? Para averiguarlo y mantener su promesa, Cameron tendrá que renunciar temporalmente a su fastuosa vida y lidiar con cierta atractiva trabajadora social que está decidida a darle al chico el mejor hogar posible.

La casa de la seda. Anthony Horowitz

En noviembre de 1890, el invierno de Londres no da tregua. Sherlock Holmes y el doctor Watson están tomando el té junto a la chimenea cuando un caballero evidentemente nervioso irrumpe en el 221B de Baker Street. Tras contarle a Holmes una desconcertante historia acerca de un individuo que le ha estado siguiendo las últimas semanas, le suplica que le ayude. Intrigados por lo que les narra ese hombre, Holmes y Watson se sumergen en una serie de extraños y siniestros eventos, que abarcan desde las calles mal iluminadas de Londres hasta los bulliciosos bajos fondos de Boston. Mientras investigan el caso, se topan con una contraseña susurrada: “La casa de la seda” no es solo un misterio, también el enemigo más peligroso al que Holmes se haya enfrentado jamás; y una conspiración que amenaza con desgarrar el tejido de la sociedad en la que viven… Con una trama diabólica y una excelente caracterización, el famoso escritor Anthony Horowitz ha creado un misterio de Sherlock Holmes de primera categoría, manteniéndose totalmente fiel al espíritu de los libros originales de Conan Doyle. Holmes ha vuelto con todo el ritmo, la sutileza y los poderes de deducción que le convirtieron en el mejor detective del mundo.

Conquistadora. Esmeralda Santiago

Durante su adolescencia en España, Ana Larragoity Cubillas llega a sentir una poderosa atracción por Puerto Rico cuando lee los diarios de un antepasado colonizador. Y en los apuestos gemelos Ramón e Inocente—que comparten su amor por ella— encuentra una manera de llegar a la isla. Ana se casa con Ramón y cruza el océano para establecerse en una remota plantación azucarera, recibida como herencia por los hermanos. Aunque debe enfrentarse al calor, las enfermedades y la desolación de una tierra indómita, Ana asume la administración de la Hacienda. Pero el estallido de la Guerra de Secesión se convierte en un peligro para su sustento y su vida, amenazada por los mismos sobre los que descansa su bienestar: los esclavos, cuyas historias discurren paralelamente a la de Ana. Y cuando finalmente Ana se enamora del hombre que puede definir su destino —un amor prohibido en otro tiempo— lo sacrificará todo para preservar la tierra que se ha convertido en su verdadero hogar.

Deseo. J. R. Ward

Isaac Rothe es un soldado de operaciones encubiertas con un pasado oscuro y un futuro nada prometedor. Perseguido por un asesino, acaba entre rejas y con su destino en manos de la guapísima abogada de oficio Grier Childe, por la que comienza a sentir una peligrosa e inoportuna atracción. Por si fuera poco, Jim Heron hace acto de presencia para comunicarle que su alma está en peligro. Atrapado en un perverso juego con el demonio que persigue a Jim, Isaac debe decidir si el soldado que hay en él puede creer que el amor verdadero es la única arma capaz de vencer al diablo.

Siempre tuyo. Daniel Glattauer

Judith conoce accidentalmente a Hannes en el supermercado. Unos días después, él se presenta en su pequeña y exclusiva tienda de lámparas. Hannes es arquitecto, está en su mejor momento y es el yerno con el que cualquier suegra soñaría. También los amigos de Judith quedan seducidos de inmediato. Pero ¿por qué ella no es capaz de dejarse llevar y disfrutar de su nueva situación? Daniel Glattauer, el autor de las exitosas novelas Contra el viento del norte y Cada siete olas, que conquistaron a la crítica internacional y a más de dos millones y medio de lectores, vuelve a desafiar las leyes del género romántico, esta vez, con un apasionante giro de suspense. Siempre tuyo nos hace pasar de la sonrisa al miedo, y replantearnos nuestros sueños de amor eterno.

Naturaleza casi muerta. Carme Riera

En noviembre de 2007 el estudiante Erasmus Romain Lannuzel, alumno de la Universidad Autónoma de Barcelona, desapareció misteriosamente sin dejar rastro. El hecho, todavía no esclarecido, da pie a esta novela, que parte, asimismo de otra misteriosa desaparición, la de Costantinu Iliescu, estudiante rumano. Su novia y dos de sus compañeros Erasmus denuncian los hechos y remueven cielo y tierra para encontrarlo, pero tanto la policía como las autoridades universitarias creen que Iliescu se ha marchado voluntariamente. Sin embargo pronto tendrán que cambiar de opinión. Los acontecimientos que se suceden tras la desaparición del estudiante rumano evidencian que algo terrible, oscuro y macabro está pasando en la universidad. Un equipo de policías, entre los que destaca la subinspectora Manuela Vázquez, inicia una exhaustiva investigación en la que las pistas falsas y los posibles sospechosos se multiplican. Pero a pesar de sus pesquisas y esfuerzos no logran encontrarlo. En la mente de profesores, policías y alumnos se cierne la espesa sombra de quien parece ser un meticuloso y sanguinario asesino.

En busca de April. Benjamin Black

Irlanda, años cincuenta. La misma niebla densa y desconcertante que cubre Dublín parece haber ocultado el rastro de la joven April Latimer. Cuando Phoebe Griffin se ve incapaz de recabar noticia alguna sobre su amiga, Quirke responde a su petición de ayuda y muy pronto los dos, junto con el inspector Hackett, comienzan la búsqueda. Mientras Quirke ve su sobriedad distraída por la joven y bella actriz Isabel Galloway, la familia de April silencia su desaparición ante el terror a un escándalo. ¿Por dónde comenzar a desenredar la enorme y compleja telaraña de amor celos, mentiras y oscuros secretos con la que April tejió su vida?

Mysterium. Rita Monaldi, Francesco Sorti

Otoño de 1646, Atto Melani, castrato y agente secreto al servicio de los Medici, es enviado por los mecenas a París para interpretar una ópera de la que nada se sabe. Durante la travesía, el barco en el que viaja es atacado por piratas islámicos y Atto y otros supervivientes se refugian en la antigua abadía de la isla de Gorgona, en el mar de la Toscana. Allí encontrará un manuscrito en latín que cuestiona toda la Historia de la humanidad: el antiguo Egipto, la verdad sobre Grecia y el esplendor del Imperio romano. Son las notas de Jacques Bouchard, asesinado cinco años atrás en extrañas circunstancias cuando descubrió un códice ancestral escondido entre los volúmenes de la biblioteca de El Vaticano. Atto Melani relacionará los dos textos y descubrirá quién está detrás de la muerte de Bouchard. Pero por descontado, no es algo que los sabios de la iglesia pretendan desvelar…

El número de la traición. Slaughter, Karin

En la sala de urgencias del hospital más ajetreado de Atlanta, la doctora Sara Linton se ocupa de una mujer muy malherida: desnuda y con evidentes signos de haber sido torturada, está claro que ha sido presa de una mente retorcida. El detective Will Trent, de la Oficina estatal de Investigación de Georgia y su compañera Faith Mitchell, comienzan la investigación de los hechos pero enseguida se dan cuenta de que la terrible realidad es que la paciente de Sara tan solo es una de las múltiples víctimas de un asesino cruel y sádico. Además muy pronto, otra mujer –inteligente, atractiva y bien situada– es secuestrada. Will y su compañera Faith Mitchell se encuentran en el ojo de un huracán para dar caza y captura a un asesino. De hecho, ellos son lo único que hay entre un loco y su próxima víctima.

Pax romana. Balbás, Yeyo

Año 25 a.C. Tras derrotar a Marco Antonio y Cleopatra, Octavio ha sido nombrado por el senado primer ciudadano de Roma y Augusto. Ahora dirige una guerra encaminada a conquistar a los cántabros y astures, los últimos pueblos no sometidos de Hispania, requisito indispensable para instaurar la ansiada Paz Romana. Sin embargo, la tenaz resistencia autóctona le obligará a solicitar refuerzos desde el sur de la Galia para tomar a su enemigo por la espalda. Desembarcada en tierra hostil, la Novena Legión pronto se ganará el sobrenombre de Hispana tras una dura campaña contra las tribus cántabras. Marco Vitruvio Rufiano, ingeniero militar, y sus compañeros de contubernio deberán atravesar el territorio enemigo enfrentándose un líder insurgente llamado Corocuta, por el que Augusto ha ofrecido una enorme recompensa. Este hecho, junto a las fricciones internas, los abocará a una despiadada conjura en torno a la guerra. Pax Romana es un minucioso retrato de la vida cotidiana de las legiones romanas que nos transporta desde los campos de batalla de Bélgica hasta los bajos fondos de la Suburra y las opulentas mansiones del Palatino. Gracias a una sólida documentación, constituye un interesante retrato de la sociedad que fue testigo de la transición de la Republica al Imperio, así como una vívida recreación de las guerras cántabras.

La oscuridad de los sueños. Connelly, Michael

Jack McEvoy tiene los días contados como periodista de sucesos; sus momentos de gloria languidecen y su nombre se baraja en las listas de recortes previstos por Los Angeles Times. Sin embargo, guarda todavía un último cartucho: la redacción de la que pretende que sea la crónica criminal más impactante de su carrera. Para ese propósito, elige a Alonzo Winslow, un drogadicto de dieciséis años encarcelado tras confesar la autoría del asesinato de una joven hallada estrangulada en el maletero de un coche. Jack quiere escribir acerca de la negligencia y la injusticia social que convirtieron a Winslow en un asesino. Al adentrarse en la historia, descubre que la confesión del chico es falsa y sospecha que es inocente. Tras vincular el asesinato del maletero de Los Ángeles con otro acontecido en Las Vegas, McEvoy se ve ante el reportaje más espectacular de su carrera desde que el Poeta se cruzara con él años atrás. Una vieja amiga del pasado se une a la investigación; se trata de la agente del FBI, Rachel Walling. Juntos le pisarán los talones a un psicópata que lleva demasiado tiempo actuando a la sombra del radar del FBI y la policía.

Bienaventurados los sedientos. Anne Holt

Hanne Wilhelmsen es una detective brillante que domina el humor y las formas duras características del género, sin caer en la parodia de una mujer con gabardina. En Oslo el verano promete ser largo y caluroso. Las elevadas temperaturas del mes de mayo han sorprendido a los noruegos; entre ellos a Hanne Wilhelmsen ha sido enviada a investigar un macabro escenario criminal: una caseta abandonada en los arrabales de Oslo regada, literalmente, de sangre. En una de las paredes destacan ocho dígitos escritos también en sangre. No hay rastro de la víctima. Aunque tampoco es seguro que haya una víctima humana hasta que se verifique la procedencia del fluido. Una semana más tarde, también un domingo, se reproduce la misma escena sanguinaria, esta vez en un parking. Y de nuevo, los ocho dígitos y ni víctima, ni testigos, ni motivo aparente. A Wilhelmsen le inquieta el tema, pero no tiene a qué agarrarse. Además, hay otro caso que ocupa su agenda estos días: una violación. Curiosamente, la violación ha coincido en un domingo en el que no se han repetido los desagradables episodios anteriores. Pero Hanne no es la única interesada en el caso, el padre de la chica violada está dispuesto a todo para dar con el culpable.

Un inquietante amanecer. Mari Jungstedt

Un campista aparece asesinado a balazos en una playa de la isla de Fårö. Se trata del constructor Peter Bovide, que acaba de iniciar sus vacaciones de verano junto a su familia. La única pista fehaciente que posee la subcomisaria Karin Jacobsson, quien está a cargo del caso mientras su jefe, Anders Knutas, sigue de vacaciones, es el arma con la que se perpetró el crimen: una pistola antigua utilizada por el Ejército soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Las averiguaciones llevarán a la policía a desentrañar algunas irregularidades cometidas en la empresa de Bovide que empleaba a inmigrantes ilegales. Karin pronto intuirá que el asesinato podría estar relacionado con el caso nunca resuelto de la desaparición de una turista alemana muchos años atrás.

El arte del asesino. Mari Jungstedt

Una mañana de invierno aparece el cadáver del galerista Egon Wallin colgado de una de las puertas de la muralla de Visby, la capital de Gotland. El comisario Anders Knutas no tarda en descubrir los secretos que se escondían tras la existencia aparentemente convencional de la víctima. Junto a Johan Berg, Knutas desentrañará la relación que existe entre el asesinato del galerista y el tráfico de obras de arte.

La concubina de Roma. Kate Quinn

Novela histórica ambientada en Roma, con un fuerte personaje femenino y una historia de amor, en un mundo de gladidores lleno de aventuras. En un mundo de depravación y secretos, ambición y deseo, el cruel y enigmático emperador Domiciano lo vigila todo, temiendo ser asesinado por cualquiera… excepto por la esclava que lo fascina. Roma, septiembre del año 8I d.c. «Acepto ser quemado por el fuego, atado con cadenas, azotado con varas y muerto a hierro.» Arius el Bárbaro hace honor al juramento de los gladiadores y se convierte en uno de los hombres más conocidos de la Roma de Domiciano por su temeridad y brutalidad en la arena. Thea, la culta esclava procedente de Judea, se enamora de él cuando acompaña a su dueña, la pretenciosa Lépida Pollia, a este cruel espectáculo. Mientras Lépida aspira a convertirse en la mujer más poderosa de Roma cautivando el corazón del emperador Domiciano, este solo tiene ojos para Thea, por la que podría perderlo todo.

Peligro de extinción. Jeffrey Moore

Una aventura peligrosa en la que los protagonistas aprenden lo que es la vida y la muerte, el amor y la pérdida. Nile Nightingale, un fugitivo de la justicia, se dispone a emprender una nueva etapa de su vida tras heredar la fortuna de su difunto padre. De manera accidental, encuentra el cuerpo ensangrentado de una adolescente a quien intenta salvar a toda costa. Pero ¿cómo la defenderá de los cazadores furtivos que la quieren muerta?

El sabor de las pepitas de manzana. Katharina Hagena

Tras la muerte de Bertha, sus tres hijas –Inga, Harriet y Christa– y su nieta Iris, se reencuentran para leer su testamento. Para sorpresa de todas, Iris es la heredera única de la casa y debe decidir en pocos días qué hacer con ella. Como primer paso, comienza por poner orden en las pertenencias de su abuela. A medida que va redescubriendo las habitaciones y los rincones del maravilloso jardín que rodea a la casa, Iris reconstruye la historia, tierna y amarga como el sabor de las pepitas de manzana, de tres generaciones de mujeres: su abuela Bertha, que perdió la memoria tras caerse del manzano del jardín; su madre Christa, quien se trasladó al sur del país cuando se casó, manteniéndose alejada de su familia; su tía Inga, la más bella de las tres hermanas, fotógrafa de profesión, que se ha recorrido el mundo, y Harriet, la menor, a quien la muerte de una hija cambió para siempre. Iris descubre secretos familiares y busca respuestas a los enigmas de su pasado. ¿Quiénes fueron los grandes amores de sus tías? ¿Qué secreto guardaba su excéntrica abuela? ¿Y qué ocurrió realmente en la noche del accidente de su prima?

La Brecha. Toti Martínez de Lezea

San Sebastián, 1813. El ejército de José Bonaparte abandona la península tras su derrota frente a las tropas capitaneadas por lord Wellington. San Sebastián es el último reducto de resistencia de las tropas francesas y su población se debate entre abandonar la ciudad o permanecer en ella. Maritxu Altuna, la dueña de la Casa del Chocolate, opta por quedarse y defender su negocio. Pero la llegada de los esperados libertadores traerá consigo unos sucesos de insospechada violencia, sobre todo para las mujeres donostiarras que tendrán que pagar un precio muy alto por la libertad.

Salamandra

Ni siquiera los perros. Jon McGregor

El joven escritor británico Jon McGregor, cuyas anteriores novelas han sido nominadas al Premio Booker, recrea en Ni siquiera los perros un mundo muy cercano, marcado por el dolor y la soledad. Una noche gélida de diciembre, en una ciudad del norte de Inglaterra, encuentran el cuerpo de un hombre en el suelo de su mísera vivienda. Lleva varios días muerto, y tras no ser reclamado, el cadáver es incinerado al poco tiempo. Así conoce el lector a Robert Radcliffe, el inolvidable protagonista de esta novela. Cuando la policía empieza a reconstruir los hechos que condujeron a su muerte, la historia de Robert se despliega a través de las voces de quienes lo conocieron, que, como un coro trágico, van delineando un recorrido vital marcado por la pérdida. Los prometedores inicios de una relación de pareja pronto dan paso a la desesperanza, a la botella de whisky vacía en el fregadero junto a los biberones; luego, los gritos, el miedo y el abandono. A partir de ahí, la espiral descendente se torna vertiginosa, una existencia presidida por el alcohol y las drogas. Robert se convierte de este modo en el centro de un pequeño microcosmos de vidas rotas, de seres humanos desahuciados por su incapacidad de adaptación. La suma de estas voces marginales y fragmentadas confiere a este emocionante relato su intensidad, su dulzura y su afilada dureza. Ni siquiera los perros plasma con rigor y empatía las vidas que se quedan en la cuneta, la pérdida del amor y el vacío más insondable.

El vino de la soledad. Némirovsky, Irène

Descrita como la novela más personal y autobiográfica de Irène Némirovsky, El vino de la soledad (publicada en 1935) recrea el destino de una adinerada familia rusa refugiada en París, y describe la venganza de una joven contra su madre, motivo que la escritora ya había tratado en esa pequeña joya literaria que es El baile. Con una mirada inteligente y ácida, la novela sigue a la pequeña Elena de los ocho años a la mayoría de edad, desde Ucrania hasta San Petersburgo, Finlandia y finalmente París, donde la familia se instala tras el estallido de la revolución rusa, en un recorrido paralelo al que realizó la propia Némirovsky. La madre de Elena, una mujer bella y frívola de origen noble, desprecia a su marido, un potentado judío, y a su hija. Tras la muerte de la gobernanta, la vida de la niña se vuelve aún más difícil, pues su madre instala en la casa a su amante, un primo quince años más joven que ella. No obstante, el tiempo convierte a Elena en una joven hermosa, y el día que descubre que atrae al amante de su madre, comprende que ha llegado el momento de vengarse. Irène Némirovsky, autora de la impactante Suite francesa, mostró desde joven un talento excepcional. Su trágica muerte, a los treinta y nueve años, en un campo de concentración puso fin a una obra magistral, que ha sido redescubierta con enorme éxito. El vino de la soledad es otra magnífica novela de esta escritora maravillosa, lúcida y brillante.

La estrella de Strindberg. Wallentin, Jan

En una remota región de Suecia, Erik Hall, un submarinista aficionado, descubre un cadáver en el fondo de una vieja mina inundada. Junto al cuerpo aparecen inscripciones de un antiguo poema islandés y una cruz ansada, el símbolo egipcio de la vida. El hallazgo llegará a manos del excéntrico historiador Don Titelman, un experto en nazismo y símbolos religiosos y ocultistas, que se verá inmerso en una intriga de consecuencias imprevisibles. Y es que la cruz encierra un misterio extraordinario que podría estar relacionado con una peligrosa sociedad secreta y, de forma aún más sorprendente, con la histórica y malograda expedición en globo del aventurero sueco S. A. Andrée. La estrella de Strindberg fusiona con excepcional acierto el suspense con una insólita imaginación literaria, y recorre los aspectos más oscuros de la historia de Europa durante el siglo XX. Jugando con elementos de la magia y del misterio, el thriller y la novela histórica, Jan Wallentin nos ofrece una obra única que obtuvo en pocos meses un éxito sin precedentes en Suecia y que hará las delicias de los amantes de las intrigas más inolvidables.

La hija del mar. Mireille Calmel

Cecily, una bella mujer de clase baja, ha luchado toda su vida para sobrevivir. A pesar de haberse casado por amor con uno de los descendientes de la fastuosa familia Read, la suerte no le sonríe, pues su esposo es desheredado por ello. Sin recursos y con un bebé en camino, su marido se verá obligado a buscarse la vida como marino y morirá poco después. Cecily encontrará de nuevo el amor en brazos de Tom, con quien tendrá una nueva hija, Mary. Por desgracia, Tom desaparecerá y su hijo Oliver fallecerá, quedándose de nuevo sola y a cargo de la pequeña Mary. Obcecada con la idea de que su hija no carezca de todo aquello de lo que ella se ha visto privada, decide salvarle la vida disfrazándola como un niño y presentársela a su abuela paterna, lady Read, como su nieto Oliver Read. Así comenzará la leyenda de la hija del mar…

Un palacio en la Umbría. Marlena De Blasi

Orvieto, una antigua ciudad italiana que se alza sobre las rocas de la Umbría, es una de las más impresionantes y hermosas que pueden encontrarse en Europa. Allí se dirige Marlena De Blasi junto con su marido, Fernando, para establecer su nueva casa en el antiguo salón de baile de un ruinoso palazzo del siglo XVI. Aunque al principio sus nuevos vecinos recelarán de ella, De Blasi se dedicará a conquistar poco a poco su corazón haciendo lo que mejor sabe: cocinar. Tras dos años de interminable espera a que finalicen las obras de reestructuración del palazzo, elaborará un espectacular banquete para festejar tan señalado día y reunirá en torno a su mesa a vecinos y amigos, personajes pintorescos y memorables, en un día que quedará para la historia…

El cementerio de la Alegría. José Antonio Castro Cebrián

Adiel es un joven huérfano que nunca llegó a conocer a su padre; de su madre, que murió a los pocos años de darle la vida, apenas conserva algún vago recuerdo. Al amparo y cuidado de su tutor, Tito Donabella, propietario de una modesta joyería en un modesto pueblo de ninguna parte, ha crecido llevando una tranquila y anodina vida, pero un día todas las certezas en las que ha creído comienzan a desmoronarse irremisiblemente. La causa de ello será la misteriosa aparición de un hombre en la joyería y el extraño encargo del que les hará responsables tanto a Adiel como a Donabella: cuidar de una pequeña caja marrón que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben abrir hasta que él se lo indique. ¿Pero qué contiene la caja? Un legado maldito: vidas robadas en el pasado…

La casa de los aromas sagrados. Shilpa Agarwal

Bombay. Años sesenta. Tras la trágica muerte de su madre, Pinky Mittal, una niña de trece años, vive al cuidado de su abuela Maji, verdadera cabeza de familia de los Mittal. A pesar del amor de su abuela, Pinky no consigue superar cierto sentimiento de abandono y soledad. No obstante, ama como nada en el mundo la casa de frondoso jardín tropical donde vive, y su plantación de mangos, y el aroma de sándalo y comino frito que allí se respira. Y también ama a Nimish, un hermoso joven del que le gustaría recibir todas las atenciones posibles. Cuando una noche Pinky sorprende a Nimish con su mejor amiga, cree morir. Pinky llora desconsoladamente mientras un extraño tintineo y rumor de agua atrae su atención hacia la puerta del baño. Una puerta misteriosa que Maji cierra con llave todas las noches, y que le tiene terminantemente prohibido tocar a los niños…

El taller de los libros prohibidos. Eduardo Roca

Colonia, albores del siglo xv. Aires de reforma y cambio azotan una Europa gobernada aún por las supercherías y las viejas creencias. La difusión del saber está en poder de unos pocos. Sin embargo, a un pequeño grupo de sabios y eruditos que se reúnen en la más absoluta clandestinidad les une una ambición común: la transmisión cultural entre el pueblo. ¿Cómo? A través de los libros. Pero antes habrán de salvar las reticencias de la Iglesia —que no desea que obras «peligrosas» como los Evangelios lleguen al vulgo— y la de los nobles —que no quieren perder sus privilegios—. Solo un hombre, un modesto orfebre llamado Lorenz, ayudado por su hija, será capaz de afrontar el desafío. Aunque el precio que podría pagar por semejante osadía es el más caro: su vida y la de todos aquellos que le rodean. Una intensa y épica novela en la que la ambición, la crueldad y la intolerancia lucharán contra el saber, la justicia y la verdad, y en la que nos sumergiremos y dejaremos llevar por la magia que envuelve a los libros.

El reino de los huesos. Stephen Gallagher

En un mundo oscuro y siniestro donde las cosas no son siempre lo que parecen, entre salas de música, competiciones de boxeo y compañías ambulantes de teatro, un hombre acusado de una serie de espantosos crímenes que no ha cometido lucha por limpiar su nombre y salvar su alma… El reino de los huesos narra la historia de cómo la obsesión humana es capaz de truncar multitud de vidas. Una inquietante novela basada en hechos reales que demuestra que el amor puede ser la fuerza más maravillosa de nuestras vidas, o el mecanismo de nuestras peores pesadillas. Lamentablemente, no podemos elegir de quién nos enamoramos, incluso cuando el objeto de nuestro deseo se convierte en la causa de nuestra destrucción final…

Eitana, la esclava judía. Javier Arias Artacho

Eitana siempre creyó que su vida ya había sido tallada desde antes de nacer. Se había asomado al mundo con los ojos bien abiertos, oscuros, obstinados y firmes, sin apenas llanto, por ello su abuela pronto comprendió cuál sería el carácter de aquella niña y, con admiración, de sus labios se rasgó eitana, con fuerza y valor. Tal vez, de no haber sido así, entonces no hubiese corrido como un pequeño león hacia su destino y, quizás, simplemente se hubiese quedado agazapada en la azotea de su casa ajena a la crucifixión de su padre. Pero no lo hizo. Y allí comenzó su esclavitud con apenas trece años. Aquello sucedió en Julias, en la Palestina del año 54, durante el Imperio de Claudio. En aquel entonces, para ella Roma era un lugar demasiado lejano y terrible, simplemente un imposible que no imaginaba que se convertiría en su mundo. En aquel entonces, no podría comprender la indignidad de la esclavitud, ni las vejaciones de un juez avieso, quien habría de humillarla en un camastro lujoso. Quizás entonces, de haberlo sabido, habría deseado morir antes de partir. Pero la joven judía no había podido elegir su destino…

La lavanda silvestre que iluminó París. Belinda Alexandra

En la bella Provenza, la joven Simone Fleurier, de catorce años, vive arropada por el amor incondicional de su familia, dueña de una plantación de lavandas que atraviesa graves problemas económicos. Cuando por fin las cosas parecen mejorar, su padre fallece en un fatídico accidente de tráfico. Su familia, destrozada y sin recursos, se ve obligada a enviar a Simone a un vieja casa de huéspedes en Marsella dirigida por su tía, una cruel mujer que la obligará a trabajar como criada en unas pésimas condiciones. Sola, sin el amor de los suyos y perdida cualquier esperanza, Simone cae en una vida triste y miserable. Pero su suerte cambiará cuando trabe amistad con Camile Casal, una hermosa, fría y calculadora joven dedicada al teatro de variedades que le descubrirá el mundo del espectáculo. Poco a poco, florecerá en el corazón de Simone un sueño que la motivará a seguir adelante: convertirse en la más extraordinaria bailarina y cantante de toda Francia.

Garoé. Alberto Vázquez-figueroa

Una historia de amor, muertes, conquista, tráfico de esclavos, una tragedia, un elemento misterioso por cuya posesión los hombres enloquecen, un ancestral secreto que durante siglos permitió a los habitantes de la isla de El Hierro superar todas las adversidades…Alberto Vázquez-figueroa regresa a la escena literaria con una novela inolvidable donde la conquista de una tierra salvaje e inhóspita, la ambición desmedida por el poder y la riqueza y la magia que envuelve una misteriosa leyenda apasionará a sus millones de seguidores y sorprenderá a los pocos que aún no le conocen.

La espada de los templarios. Paul Christopher

Tras pasar su vida en primera línea de fuego, el soldado de élite John Holliday ha decidido retirarse para terminar su carrera como instructor en West Point. Pero cuando muere su tío, Holliday descubre una misteriosa espada medieval, envuelta en el estandarte de batalla personal de Adolf Hitler. Es entonces cuando alguien hace arder la casa de su tío con el fin de recuperar la espada, lo que provocará que Holliday se vea inmerso en una guerra que lleva librándose durante siglos. Acompañado por su intrépida sobrina Peggy, Holliday deberá ahondar en el pasado y reconstruir el puzle que ha sido la vida de su tío y su relación con los enigmáticos guerreros conocidos como los guerreros templarios. Pero su búsqueda de respuestas pronto se convertirá en una carrera contra implacables y astutos rivales que no dudarán en morir por la causa que defienden… o en matar a Holliday por atreverse a desvelar su pasado.

El Papa negro. Eric Walz

En el verano de 1552, durante la inauguración del Collegium Germanicum de Roma, la escuela para jesuitas alemanes, aparece muerto uno de los estudiantes. El joven acababa de llegar a la ciudad apenas unos días antes, procedente de Baviera y su muerte aparece envuelta en extrañas circunstancias. ¿Acaso ha fallecido por causas naturales o nos hallamos ante un asesinato? La joven pintora de vidrieras Antonia Bender y el jesuita Sandro Carissimi se ven inmersos en una investigación de consecuencias impredecibles, que los llevará hasta los bajos fondos de Roma, y en cuyas pesquisas se tropezarán con una enmarañada historia de amor y los oscuros manejos de una banda de delincuentes.

La cortesana de Roma. Eric Walz

Roma, 1552. Maddalena, la amante del Papa, ha sido brutalmente asesinada. El Santo Padre jura encontrar al asesino, y encomienda la investigación al astuto jesuita Sandro Carissimi. Sus pesquisas le conducirán a investigar la relación de Maddalena con altos dignatarios del Vaticano, con otras prostitutas y con algunos miembros de las familias más poderosas y acaudaladas de Roma. Hasta que de repente se produce una segunda muerte totalmente inesperada… Amor, traición y pasiones prohibidas son los ingredientes de una historia donde boato y miseria se mezclan en una ciudad dominada por el poder absoluto de la Iglesia, y donde una prostituta pudo convertirse en la Reina de Roma.

El violinista de Mauthausen. Andrés Pérez Domínguez

En París, una pareja está a punto de casarse en la primavera de 1940, pero la Wehrmacht invade Francia y él, republicano español exiliado, es detenido por la Gestapo y enviado al campo de exterminio de Mauthausen. Ella colaborará con los servicios secretos aliados, dispuesta a cualquier cosa para salvar la vida de su prometido. Entre ellos, un ingeniero alemán que ha renunciado a su trabajo en Berlín para no colaborar con los nazis, se dedica a recorrer Europa con un violín bajo el brazo. Muy pronto, las vidas de los tres se entrelazarán para siempre. El violinista de Mauthausen es su historia.

Hereje. Lewis Weinstein

Gabriel Catalán ha visto morir a su padre, un judío converso, apaleado en las calles de Sevilla, y tomará la decisión de seguir practicando la fe de sus mayores. Pero son tiempos difíciles para los judíos españoles, y Torquemada acaba de enviar a Sevilla al dominico Ricardo Pérez con la misión de desenmascarar a los conversos que siguen practicando el judaísmo en secreto. Hereje es una magnífica recreación de la vida de los judíos en la España del siglo XV, atrapados entre las intrigas políticas y las persecuciones religiosas.

Maleficium. Patrick Ericson

A finales de 1608 María de Ximildegui cruza la frontera francesa y se establece en Zugarramurdi, donde había vivido junto a sus padres. La joven está huyendo de la Inquisición de Burdeos, que la acusa de brujería, pero también desea olvidar su participación en unos asuntos que parecen gobernados por el propio diablo. Es el primero de una serie de acontecimientos que desembocarán en el más famoso proceso contra la brujería celebrado en España.

Patrick Ericson ha novelado en Maleficium el proceso contra las brujas de Zugarramurdi. Superstición y psicosis colectiva, dioses antiguos y rituales paganos se mezclan en una historia tan inquietante como sorprendente, y en el denodado esfuerzo de un hombre por hallar la verdad.

Edhasa

El evangelio de la espada. Balder, Artur

Cuando a finales del siglo VIII Carlomangno emprendió la conquista del norte, en su afán por expandir el Imperio Franco y convertir a los paganos al cristianismo, tuvo que enfrentarse a pueblos de que han pasado a la historia por su ardor guerrero, como los vikingos o los sajones. Pero, sobre todo, tuvo que vérselas con un personaje indómito y audaz que se puso al frente de los rebeldes y que no tardaría en convertirse en símbolo de la independencia política y religiosa sajona, y en un guerrero legendario: Widukind. En esta arrebatadora novela, con la que Artur Balder inicia su proyecto narrativo más ambicioso hasta la fecha, la trilogía Crónicas de Widukind, la combinación de un profundo y sólido conocimiento histórico, la garra en la narración de batallas, la agudeza en la exploración de los pensamientos más íntimos de los personajes y la visión global de lo que fue y significó un momento trascendental en la historia europea dan como resultado una de las mejores novelas históricas que pueden leerse en nuestros días. El Evangelio de la Espada marcó un hito en el género de la novela histórica ambientada en la Edad Media.

Rebeldes y traidores. Davis, Lindsey

Las Guerras civiles inglesas que azotaron los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda en el amplio período que va de 1639 a 1651 es el auténtico protagonista de este espectacular fresco histórico. El juicio y ejecución del rey Carlos I, el exilio de su hijo Carlos II, el nacimiento de la Commonwealth y la etapa del protectorado bajo el gobierno de Oliver Cromwell son mojones en un camino en que las luchas están teñidas de enfrentamientos tanto ideológicos y políticos como religiosos. Uno de los grandes aciertos de Lindsey Davis consiste en focalizar su relato en los personajes de Juliana Lovell, esposa de un realista, y Gideon Jukes, un parlamentario convencido, lo que le permite mostrar los acontecimientos sin tomar partido y dejando que sea el propio lector quien juzgue a sus personajes y sus acciones. Otro de los grandes aciertos de esta gran novela consiste en, a través de los viajes de los personajes, mostrar los efectos de las guerras y de las luchas no sólo en Londres, sino en muy diversos puntos de los tres reinos implicados en los acontecimientos.

La venganza del emperador. Haefs, Gisbert

Cuando con apenas quince años Jakko asiste al cruel asesinato de toda su familia y a la devastación de su pueblo, a manos de cuatro peregrinos que la noche anterior habían solicitado ayuda, el deseo de venganza queda grabado para siempre en su corazón y se convertirá en el objetivo de su vida averiguar los motivos que llevaron al asesinato de su padre. Sin embargo, acogido por el enigmático musulmán Kassem, y sus asistentes Jorgo y Avram, que se encuentran en Europa para llevar a cabo una misión por orden del príncipe de Túnez, el azar parece poner al joven Jakko ante un destino prometedor al empezar a descubrir algunos secretos de su padre. Tras un emocionante recorrido por las principales ciudades europeas (Hamburgo, Praga, Kiev, Estocolmo, Londres, París, Lovaina…), y pese a las violentas luchas que en la década de 1520 enfrentan a la nobleza, el clero y el campesinado, quizá Jakko podrá encontrar al fin no sólo el éxito y la riqueza, sino también la paz en Venecia, donde acaso le espera su gran amor.

La caravana. Robert Karro

La caravana es un libro de viajes, algunos de ellos por sendas reales, y otros por el interior de nosotros mismos. Metáfora de la transformación, La caravana es también una herramienta para cumplir nuestros sueños, un innovador método de coaching por medio del cual podemos alcanzar una dimensión personal extraordinaria que dé sentido a nuestras acciones. Basado en una historia real, que narra la travesía de la familia de Robert Karro por una África incierta, rotunda y generosa, este libro apela a la capacidad de transformación y flexibilidad de todo ser humano. Fruto de las conversaciones entre la autora y el coach Robert Karro, La caravana destila grandes verdades que nos podemos aplicar a nosotros mismos o al mundo de la empresa y del liderazgo; nos recuerda principios universales y valores que nos permitan influir de manera positiva en la vida de las personas y ayudarlas a despertar su talento.

Prisionera de la inquisición. Theresa Breslin

En la corte de los Reyes Católicos, épocas difíciles y confusas se ciernen sobre una España cada vez más dominada por la Inquisición. Intrigas y traiciones en un siglo en el que hay que convertirse en delator para intentar salvar el propio pellejo. A pesar de las amenazas que se ciernen sobre la mayoría de la gente, Zarita ha sido criada entre algodones, ya que es la hija única de un magistrado importante. Puede recorrer libremente las calles, salir con el hijo de un noble, montar a caballo y hacer lo que le plazca. La realidad de la familia de Saulo no podría ser más distinta: maltratados por las terribles circunstancias, se han visto obligados a convertirse en mendigos. Cuando el padre es colgado por una agresión contra Zarita que no ha cometido, el joven jura venganza, a pesar de ser enviado a la mar como esclavo. En esta era sombría, ciertos sucesos harán que la cómoda vida de la protagonista se vea completamente alterada por la sospecha y la brutalidad. Y aunque Saulo crea que la bella muchacha es su mortal enemiga, quizá sea su única esperanza de supervivencia en medio de tanto desorden, desastre y oscuridad.

Carta blanca. Jeffery Deaver

James Bond, el agente secreto más famoso del mundo, regresa de la mano de Jeffery Deaver, un experimentado autor de thrillers como El coleccionista de huesos. Después de una cuidadosa selección, los herederos de Ian Fleming, el creador original de James Bond, escogieron a Deaver para dar nueva vida a James Bond, por su capacidad para crear intrigas fuertes y sólidamente construidas y llenarlas de acción y misterio. Aunque el argumento de Carta Blanca está protegido por un rígido secretismo, se sabe que parte de la trama transcurre en Dubái, entre otros ambientes exóticos, y que nos encontraremos con un Bond del siglo XXI, rodeado, como siempre, de mujeres hermosas, villanos inolvidables, artículos de vida refinada, y asombrosos adminículos electrónicos.

El secreto de Picasso. Francesc Miralles

1898. Picasso se establece ocho meses en Horta de Sant Joan, un pueblo rural donde el pintor adolescente vivirá una misteriosa aventura iniciática. Tras vagar con un amigo por bosques salvajes, enormes barrancos y torrentes, se refugia varias semanas en una gruta, donde duerme sobre un lecho de hierba y cuece alimentos en una hoguera. Allí hará un descubrimiento que cambiará para siempre su vida y la cultura del siglo XX.

España Explora. Malaspina 2010. Miguel Ángel Puig-samper y Sandra Rebok (coord.)

El 30 de julio de 1798 partían del puerto de Cádiz las corbetas Descubierta y Atrevida, al mando de Alejandro Malaspina y de José Bustamante y Guerra, respectivamente. A bordo viajaban importantes naturalistas, astrónomos y dibujantes, cuyo objetivo iba a ser recopilar información sobre las riquezas naturales del todavía extenso imperio español y conocer el verdadero estado de los territorios de Ultramar en los aspectos económico, político y militar. Más de doscientos años después, coincidiendo con el bicentenario de la muerte de Mlaspina, se llevó a cabo la Expedición Malaspina 2010, que aunó el interés conmemorativo y el científico, con el objetivo de estudiar la riqueza biológica del océano profundo y ahondar en el conocimiento del cambio que ha producido la actividad humana sobre la biosfera. Esta nueva vuelta al mundo ha llevado a sus participantes a recorrer 42.000 millas y a recoger más de 120.000 muestras y 6.000 GB de datos registrados que tardarán muchos años hasta que puedan ser analizados. Como en la expedición dieciochesca, fueron dos buques, en este caso el Hespérides y el Sarmiento de Gamboa, los encargados de llevar a cabo la misión, esta vez con criterios estrictamente científicos y bajo la coordinación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El proyecto ha sido la mayor exploración que se ha emprendido en el contexto de la investigación sobre el cambio global. Además, el estudio de la biodiversidad en el océano profundo constituye una contribución muy valiosa e innovadora a la ciencia universal.

Vidas del Renacimiento AA. VV.

Los personajes que iluminaron la Edad Moderna. Este libro ilustra la vida de decenas de personajes extraordinarios. Algunos nombres como los de Leonardo, Lutero, Lorenzo de Médicis o Maquiavelo nos resultan familiares y conocidos pero muchos otros resultarán nuevos y sorprendentes para el lector. Un total de noventa y cuatro perfiles que nos recuerdan que la historia se basa en las vidas de innumerables individuos.

Life. Los grandes fotógrafos AA. VV.

En el 75 aniversario de la revista LIFE, publicamos una antología de las fotografías más significativas aparecidas en la revista. Este libro presenta el trabajo de los fotógrafos de la revista LIFE a lo largo del siglo XX, y las imágenes que se han convertido en iconos del siglo pasado, así como joyas poco conocidas de los archivos de la revista, e incluso hitos de nuestra historia reciente o retratos de celebridades.

