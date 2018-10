Sabías Que... Cómo besar con estos 30 trucos

Ha llegado el momento. Tienes al chico o chica que te gusta justo enfrente, vuestras bocas se acercan y en ese instante te das cuenta de que necesitas ayuda para dar el beso perfecto. Enseñar a besar es más fácil de lo que parece. Te explicamos cómo besar con estos 30 trucos. ¡No te lo pierdas!

Antes del beso

Demuéstrale que tienes interés

Antes de iniciar la maniobra del beso, debes darle pistas a la otra persona. No se trata de hacerlo de forma notoria, sino sutil. Para ello puedes mirar sus labios hasta que la otra persona se dé cuenta, morderte los tuyos o abrirlos suavemente.

Rompe la barrera del beso

Si te sientes valiente y con iniciativa, adelántate con un beso en la mejilla. Este es el preámbulo perfecto del beso en la boca.

Hazle un cumplido romántico

Dile un cumplido bonito y romántico en voz baja para transmitirle tus sentimientos más profundos. Si le gustas, es posible que tome la iniciativa de besarte.

Cuéntale tus intenciones

Si las señales anteriores no han dado resultado, ve a lo seguro. Dile directamente que estás pensando en hacerlo, con frases como ‘nada me gustaría más que besarte en este momento’ o ‘lo siento si esto es muy precipitado pero me encantaría besarte’.

No pierdas el tiempo: ¡Hazlo!

Una vez que tengas vía libre, lánzate. Cierra los ojos y ve a por el momento más esperado.

Técnicas para besar

Mantén tus labios suaves

Tu boca debe estar suave y lista para dar el mejor beso. Nutre tus labios con un poco de cacao o brillo y hazlos apetecibles.

Dale unos besos suaves

Comienza despacio con besos suaves y lentos. Evita la lengua y los dientes al principio y deja que eso surja cuando aumente la pasión. También conviene que evites el ruido de los labios al besar. Para ello puedes separar los labios un poco más.

Controla el nivel de saliva

Si te das cuenta de que tus labios están un poco mojados, sepárate un poco y traga un saliva sin que la persona se dé cuenta.

Aprende a respirar

Es importante controlar la respiración mientras besas, especialmente si el beso se alarga. Lo ideal es respirar por la nariz mientras estás besando, pero si no es posible, sepárate un poco para recuperar el aliento.

Usa las manos

No dejes las manos sin utilizar. Colócalas suavemente sobre la cintura o los hombros de tu pareja, acércalas a su cara o enrédalas en su pelo. ¡Hay muchas combinaciones!

Cómo besar sin lengua

Si el comienzo del beso ha ido bien, prueba con los ‘labios de candado’. Consiste básicamente en encajar tus labios con los suyos: tu labio inferior con el labio inferior de tu pareja y tu labio superior con el superior de la otra persona.

Prueba a usar la lengua

Una vez que tus labios estén encajados con los de tu pareja, pasa la punta de tu lengua sobre el otro. Si puedes moverla suavemente, todavía mejor.

Intenta hacer el beso francés

Cómo mover la lengua al besar es una de las preguntas del millón. No hay una forma exacta de hacerlo. Emplea tu imaginación y tu sensualidad y déjate llevar.

El beso francés consiste básicamente en emplear la lengua a la hora de besar. Debes comenzar pasando tu lengua por el labio superior de tu pareja. Muévela lentamente para ir incrementando la velocidad poco a poco si la otra persona responde positivamente. Utiliza movimientos ligeros al principio y más profundos al final. El ritmo y la intensidad lo marcaréis ambos.

Varía el ritmo

Por nada del mundo mantengas siempre el mismo ritmo y velocidad mientras estás besando. Varía entre lento y fuerte, despacio y rápido, profundo y superficial, etc.

Mordisquea sus labios

Los dientes no son un elemento necesario para besar y a veces pueden ser muy molestos, pero bien utilizados pueden ayudar a la hora de dar un beso. Los mordisquitos suaves pueden ser muy atractivos si los mezclas con un beso normal. No abuses mucho de ellos y adivina cuándo es el momento indicado para hacerlo.

Emplea pausas ocasionales

Aléjate de tu pareja por un momento para mirarle a los ojos, susurrarle algo al oído o recuperar brevemente el aliento. Puede ser muy romántico, pero hay que saber cuál es el momento idóneo para hacerlo.

Cómo besar por primera vez

Elige la pareja ideal

Si es la primera vez que vas a dar un beso, debes elegir a una persona en la que confías para que no tengas mucha ansiedad. Si sale mal, recuerda que todo el mundo ha experimentado la sensación de besar por primera vez y no siempre ha salido como se había imaginado.

Prepara tu boca

Tu boca debe estar perfectamente preparada para la ocasión. Utiliza un lápiz labial o brillo para suavizar los labios agrietados. Prueba con un caramelo de menta para refrescar tu boca y mantenla siempre limpia.

Deja que la otra persona se lance

Si estás nervioso y no te sientes muy preparado, deja que sea la otra persona la que tome la iniciativa. Así te aseguras de que tu primer beso no será rechazado.

Prueba nuevas técnicas

A medida que te sientas más seguro de ti mismo, prueba nuevas técnicas para sorprender a tu pareja y tomar la iniciativa a la hora de besar.

Beso de despedida: cómo besar tras una cita

Acércate poco a poco

Para que la despedida no se produzca con la sensación de que existe un abismo entre los dos, conviene que te acerques lentamente antes de iniciar la maniobra del beso de despedida.

Observa su reacción

Si notas que tu pareja separa su cuerpo de ti sutilmente o intenta crear distancia, no fuerces la situación. Despídete con una sonrisa y a otra cosa, mariposa.

No pierdas el contacto visual

Mirarse a los ojos directamente es un indicador indiscutible de lo que va a ocurrir después: el beso de despedida. Si ese contacto visual se vuelve demasiado largo, rómpelo, mira a sus labios y lánzate a por el beso.

Evita conversaciones innecesarias

Cuando la gente se pone nerviosa, suele buscar cualquier excusa para hablar sin parar. No intentes cortar la conversación por lo sano, pero tampoco dejes que se alargue sin sentido.

Dale pistas

Si todo va según lo previsto pero no te sientes preparado para iniciar un beso romántico, prueba con uno sensual en la mejilla. Esto facilitará el camino al deseado beso de despedida.

Haz que sea bonito

Si es la primera cita con esa persona, el beso de despedida será uno de los más recordados y románticos. Hazlo bonito, suave y placentero. No fuerces un beso apasionado si la otra persona no está preparada. Deja que las cosas surjan por sí solas. Ya habrá tiempo en una segunda cita.

Interpreta sus señales

Presta atención a la forma en que tu pareja responde al beso. Si se mantiene cerca o persiste, puedes comenzar un beso más apasionado, pero siempre observando su reacción. Sin prisa, pero sin pausa.

Otro tipo de besos

No todos los besos que damos en nuestra vida son románticos, pero también hay que saber cómo darlos correctamente.

Establece tus intenciones

Si quieres besar a alguien en la mejilla sin ningún tipo de intención amorosa, hazle saber que no vas a buscar su boca. Intenta plantar el beso en el centro de la mejilla y sepárate cuanto antes para no dar lugar a interpretaciones erróneas.

Besa de forma breve

La cantidad de tiempo que tus labios pasan en la mejilla de la otra persona también contribuye a transmitir tus intenciones. Si tus labios persisten, se verá con una intención más sensual.

Beso de respeto

¿Alguna vez has tenido que dar un beso de respeto y no sabías cómo hacerlo? Es más fácil de lo que parece. Solo tienes que inclinarte hacia delante o arrodillarte ante la otra persona, mirarla con respeto, coger su mano amablemente y acercarla a tus labios.

Con todos estos trucos sabrás como besar bien a una mujer o cómo besar a un hombre y volverlo loco. Deja a un lado tu vergüenza y… ¡a por el beso!

Si quieres leer más noticias como Cómo besar con estos 30 trucos, te recomendamos que entres en la categoría de Sabías Que....

¿Te ha parecido interesante el artículo? Vota con 5 estrellitas para que escribamos más contenido relacionado:

(1 votos, con un promedio de 5,00 sobre 5)

votos, con un promedio desobre 5)