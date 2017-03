Vivienda ¿Tu dieta es saludable? Hazte estas 14 preguntas

¿Consumes poco o mucho aceite de oliva? ¿Comes verduras y hortalizas a diario? ¿Tomas bebidas carbonatadas como la Coca Cola que contienen mucha azúcar? Estas preguntas y otras tantas hasta contestar a las 14 preguntas para autoexaminar tú mismo si tu dieta es saludable o no. ¿Quieres hacer este test? ¿Quieres saber si puedes reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y bajar de peso? Pues a continuación recogemos las preguntas y valoraciones que ha realizado la Red Predimed, coordinada por el investigador de la Universidad de Navarra Miguel Ángel Martínez y que te dirán de una forma rápida la calidad de tu patrón dietético global, es decir, según el modelo ideal de la dieta mediterránea tradicional.

Las 14 preguntas del cuestionario para saber vivir mejor y conocer si estamos haciendo o no una dieta sana son las que aparecen a continuación. Recuerda ir sumando los puntos:

1. ¿Usas aceite de oliva como principal grasa para cocinar? (Sí: 1 punto)

2. ¿Cuánto aceite de oliva consumes en total al día (incluyendo el usado para freir, comidas fuera de casa, ensaladas, etc.)? (Si tomas 4 o más cucharadas soperas: 1 punto)

3. ¿Cuántas raciones de verdura u hortalizas comes al día? (2 o más raciones de 200 g: 1 punto)

4. ¿Cuántas piezas de fruta (incluyendo zumo natural) consumes al día? Recuerda que es uno de los alimentos más sanos para cenar (3 o más al día: 1 punto)

5. ¿Cuántas raciones de carnes rojas, hamburguesas, salchichas o embutidos consume al día en las recetas de cocina que preparas? (menos de 1 ración al día: 1 punto)

6. ¿Cuántas raciones de mantequilla, margarina o nata comes al día? Recuerda mantenerlos a raya para disfrutar de una dieta semanal equilibrada para adelgazar (menos de 1 porción de 12 g al día: 1 punto)

7. ¿Cuántas bebidas carbonatadas y/o azucaradas, como refrescos, colas, tónicas, o bitter bebes al día? Estas bebidas tienen que eliminarse sobre todo para dietas para personas con colesterol y si tu objetivo también es una dieta para eliminar líquidos y grasas (menos de 1 al día: 1 punto)

8. ¿Bebes vino? ¿Cuánto tomas a la semana? (7 o más vasos a la semana: 1 punto)

9. ¿Cuántas raciones de legumbres comes a la semana? Acuérdate de las dietas depurativa si comes muchos alimentos de este tipo (3 o más a la semana: 1 punto)

10. ¿Cuántas raciones de pescado-mariscos tomas a la semana en comidas o cenas? (3 o más a la semana: 1 punto)

11. ¿Cuántas veces comes repostería industrial (no casera) como galletas, flanes, dulce o pasteles a la semana? No son buenos para adelgazar… (menos de 2 a la semana: 1 punto)

12. ¿Cuántas veces comes frutos secos a la semana? (3 o más a la semana, 1 punto)

13. ¿Consume usted preferentemente carne de pollo, pavo o conejo en lugar de ternera, cerdo, hamburguesas o salchichas? (Sí: 1 punto)

14. ¿Cuántas veces a la semana comes vegetales cocinados, pasta, arroz u otros platos aderezados con salsa de tomate, ajo, cebolla o puerro elaborada a fuego lento con aceite de oliva (sofrito)? (2 o más a la semana: 1 punto).

Suma todos los puntos tras responder al test de 14 preguntas y te responderemos cuál es tu riesgo de sufrir obesidad abdominal.

Dieta mediterranea para tener menos barriga

Además, las respuestas a estas preguntas obtuvieron la valoración de 7.447 personas de alto riesgo vascular y han servido para predecir los índices de obesidad, especialmente de obesidad abdominal, e identificar los hábitos menos saludables.

Así resume Miguel A. Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, los resultados que el estudio PREDIMED (Alimentación saludable en la prevención primaria de enfermedades crónicas) acaba de publicar en la revista PLos One.

Esta Red, financiada por el Instituto de Salud Carlos III, integra los grupos de investigación básica, clínica y epidemiológica de diversas universidades, hospitales y centros de investigación españoles que trabajan en alimentación saludable. Asimismo, junto con investigadores de CIBER-oBN (Centro de Investigación Biomédica en Red-fisiopatología de la Obesidad y la Nutrición), desarrolla el mayor ensayo realizado en España, en el que participan más de 7.000 personas.

Cociente cintura/estatura superior a 0,5: problemas cardiovasculares o diabetes

Según explica el catedrático de la Universidad de Navarra, “al dividir el perímetro de la cintura, por ejemplo 80 cm, entre la estatura, por ejemplo 160 cm, se obtiene un cociente, en este caso 0,5, y se interpreta que el perímetro abdominal es la mitad de la altura. Todo lo que sea subir de esta cifra y tener un cociente cintura/estatura superior a 0,5 hace que empiecen los problemas como los riesgos de diabetes, hipertensión, infarto o de accidente cerebrovascular”.

Para este experto en nutrición y alimentación, “cuanto más se suba en la escala de 14 puntos de dieta mediterránea, mejor salud alimentaria”. Este sencillo test para saber si tu dieta es saludable es un buen sistema también para bajar el cociente cintura/altura y prevenir los problemas de grasa abdominal, causantes de muchas muertes prematuras en nuestra sociedad.

