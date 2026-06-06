La IA ya puede comprar y pagar por ti: así funciona el primer sistema probado por ING y Mastercard

NOTICIA de de Javi Navarro

La inteligencia artificial acaba de dar un nuevo paso en el comercio digital. ING, Worldline y Mastercard han completado con éxito la primera transacción financiera realizada de extremo a extremo por un agente de IA en un entorno real de producción en Europa. En otras palabras: una inteligencia artificial ha sido capaz de buscar un producto, seleccionarlo y ejecutar el pago de forma autónoma.

Aunque detrás hay una infraestructura tecnológica compleja, el cambio que plantea es mucho más sencillo de entender para cualquier consumidor: el comercio online empieza a evolucionar hacia un modelo en el que las personas ya no tendrán que navegar por tiendas, comparar manualmente productos ni completar procesos de compra paso a paso. Será la IA quien lo haga por ellas.

Eso sí, las empresas implicadas insisten en un aspecto clave: el usuario sigue teniendo el control total de la decisión de compra y el banco mantiene la supervisión de la operación en todo momento.

Cómo fue la primera compra realizada por una IA

La operación se realizó en Países Bajos entre un cliente de ING y un comercio electrónico integrado en la plataforma de pagos de Worldline sobre la red de Mastercard. El ejemplo utilizado para demostrar el sistema es muy común: un consumidor buscaba un regalo para un aniversario de boda y el agente de inteligencia artificial del comercio se encargó de localizar diferentes opciones dentro del presupuesto establecido. Finalmente, la IA propuso unas entradas para un concierto y solo completó la compra después de recibir la aprobación expresa del usuario.

La transacción se procesó utilizando los sistemas tradicionales de autenticación y autorización bancaria ya existentes, pero adaptados a un nuevo escenario en el que un agente inteligente puede actuar en nombre del consumidor.

Qué son los pagos agénticos y por qué cambian el comercio online

El concepto que hay detrás de esta operación se conoce como “comercio agéntico” o “pagos agénticos”. Se trata de sistemas en los que agentes de inteligencia artificial pueden ejecutar tareas de compra de forma autónoma siguiendo las instrucciones y límites definidos previamente por el usuario.

Esto significa que, en el futuro, un consumidor podría pedir a su asistente de IA algo tan simple como:

“Busca el vuelo más barato para viajar a Roma en septiembre”

“Compra entradas para este concierto si bajan de 100 euros”

“Haz la compra semanal en el supermercado habitual”

“Reserva un hotel con piscina cerca de la playa dentro de este presupuesto”

La inteligencia artificial analizaría opciones, compararía precios, filtraría resultados y podría ejecutar automáticamente la compra una vez recibida la autorización del usuario.

El cambio es importante porque transforma completamente la forma de comprar por Internet. El usuario dejaría de interactuar constantemente con tiendas online, buscadores o plataformas de ecommerce para delegar gran parte del proceso en asistentes inteligentes.

¿Puede una IA gastar dinero sin permiso?

La gran preocupación alrededor de este tipo de sistemas es evidente: qué ocurre si una inteligencia artificial realiza una compra incorrecta, supera límites establecidos o ejecuta pagos sin autorización.

Precisamente por eso, ING, Mastercard y Worldline han centrado buena parte del proyecto en los mecanismos de seguridad y supervisión bancaria.

Según explican las compañías, el consumidor mantiene en todo momento el control sobre la operación y la decisión final de compra. Además, la transacción incorpora identificadores específicos que permiten a los bancos reconocer que se trata de una operación iniciada por un agente de IA.

De esta forma, el banco emisor sigue conservando la capacidad de autenticar, autorizar o bloquear la operación igual que ocurre actualmente con cualquier pago tradicional.

La operación también mantiene trazabilidad completa de todo el proceso, algo especialmente relevante para evitar fraudes o detectar comportamientos anómalos.

ING, Mastercard y Worldline creen que el comercio agéntico ya está listo

Las tres compañías consideran que este piloto demuestra que la tecnología ya está preparada para funcionar en condiciones reales dentro de la infraestructura financiera europea.

Madalena Cascais Tomé, miembro del Comité Ejecutivo de Worldline, asegura que “el comercio agéntico ha dejado de ser un concepto teórico para convertirse en una realidad lista para producción”.

Desde ING, Hans Overeem, responsable de pagos de la entidad en Países Bajos, señala que el objetivo es convertir este tipo de experiencias en algo habitual tanto para clientes particulares como para empresas.

Por su parte, Mastercard destaca que este sistema establece las bases de una nueva generación de comercio digital en la que agentes inteligentes puedan actuar de forma segura y transparente en nombre de los consumidores.

Cómo puede cambiar Internet con las compras realizadas por IA

Más allá de esta operación concreta, el movimiento apunta hacia un cambio mucho mayor en el funcionamiento de Internet y el comercio electrónico.

Hasta ahora, las plataformas online competían por atraer directamente la atención del usuario mediante anuncios, posicionamiento en buscadores, comparadores o marketplaces. Pero en un entorno dominado por agentes de inteligencia artificial, muchas de esas decisiones podrían quedar en manos de algoritmos capaces de seleccionar automáticamente qué producto comprar, dónde hacerlo y cuándo ejecutar el pago.

Eso podría modificar la forma en la que las empresas venden productos online y también la manera en la que los consumidores interactúan con marcas, bancos y plataformas digitales.

Un cambio que puede transformar el ecommerce

La gran incógnita será hasta qué punto los usuarios estarán dispuestos a delegar decisiones económicas en sistemas de inteligencia artificial y cómo evolucionarán los controles de seguridad para evitar errores o fraudes en un escenario donde las IA actuarán cada vez con más autonomía en las compras online.