Los expertos alertan del error que millones de personas cometen al usar la IA de WhatsApp

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Cada vez más personas utilizan la inteligencia artificial integrada en WhatsApp para resolver dudas, redactar mensajes o agilizar tareas cotidianas. Sin embargo, los expertos de la empresa especializada en ciberseguridad Qualiteasy Internet Solutions advierten de que el principal riesgo no está en la tecnología, sino en la información que los propios usuarios comparten con ella sin ser plenamente conscientes de las consecuencias.

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de millones de usuarios de WhatsApp. Desde que Meta comenzó a desplegar su asistente en España en marzo de 2025, cada vez son más las personas que recurren a esta herramienta para pedir consejos, resumir textos, generar contenidos o resolver consultas de todo tipo.

Sin embargo, para los expertos de Qualiteasy Internet Solutions, empresa especializada en soluciones de ciberseguridad y distribuidor exclusivo en España de las soluciones de Faronics, el verdadero riesgo no reside en la propia inteligencia artificial, sino en el comportamiento de quienes la utilizan. “El problema no es la inteligencia artificial, sino la cantidad de información que los usuarios están dispuestos a compartir con ella sin ser plenamente conscientes de las implicaciones”, explica Ignasi Nogués, Chief Growth Officer de Qualiteasy Internet Solutions.

El error no es utilizar la IA de WhatsApp, sino tratarla como si fuera un chat privado

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas por los españoles para comunicarse con familiares, amigos y compañeros de trabajo. Esa familiaridad hace que muchos usuarios interactúen con la inteligencia artificial integrada en la plataforma con la misma confianza con la que hablan con una persona de su entorno.

Precisamente ahí aparece uno de los principales problemas. Según explica Ignasi Nogués, “muchos usuarios no perciben que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial dentro de una aplicación de mensajería tradicional. Esa familiaridad hace que bajen la guardia y compartan datos que nunca compartirían en otros contextos”. Desde Qualiteasy advierten de que esa falsa sensación de privacidad puede llevar a introducir información personal, laboral o incluso confidencial sin valorar adecuadamente las posibles implicaciones.

Qué información nunca deberías compartir con la IA de WhatsApp

Los especialistas en ciberseguridad recuerdan que, aunque la inteligencia artificial resulte útil para muchas tareas, existen determinados datos que nunca deberían compartirse con este tipo de asistentes. Entre ellos destacan:

Contraseñas y credenciales de acceso.

Datos bancarios o números de tarjetas.

DNI, pasaporte o documentación identificativa.

Información médica o especialmente sensible.

Documentos internos de empresas.

Información confidencial sobre clientes o proveedores.

Fotografías de documentos personales.

Información privada sobre menores de edad.

Los expertos de Qualiteasy recuerdan que cuanto más sensible sea la información, mayor debería ser la prudencia antes de introducirla en cualquier sistema de inteligencia artificial.

Los estudios confirman que los usuarios siguen compartiendo demasiados datos

La preocupación por la privacidad no es solo una percepción de los especialistas en ciberseguridad. Un estudio publicado en 2025 en la revista Online Information Review identifica la existencia de una auténtica “paradoja de la privacidad”. Aunque los usuarios conocen los riesgos asociados a compartir información personal con asistentes de inteligencia artificial, continúan haciéndolo porque perciben estas herramientas como útiles, cercanas y dignas de confianza.

En la misma línea, una investigación internacional publicada en Computers in Human Behavior Reports, realizada sobre más de mil usuarios, concluye que la principal preocupación sigue siendo el posible uso indebido o la filtración de datos personales. Sin embargo, esa inquietud no está frenando la adopción de estas herramientas, cuyo uso continúa creciendo gracias a la comodidad y rapidez que ofrecen.

Los principales riesgos de utilizar la IA integrada en aplicaciones de mensajería

Desde Qualiteasy Internet Solutions explican que la integración de asistentes inteligentes en aplicaciones utilizadas diariamente introduce nuevos desafíos tanto para particulares como para empresas. Entre los principales riesgos destacan:

Exposición involuntaria de información personal o confidencial.

Obtención de respuestas incorrectas, incompletas o descontextualizadas.

Creación de mensajes de phishing cada vez más convincentes mediante inteligencia artificial.

Posibles casos de suplantación de identidad o ingeniería social.

Introducción de documentación empresarial en herramientas no autorizadas.

Los especialistas recuerdan que estos riesgos no implican que la tecnología sea insegura por definición, sino que requieren un uso responsable y consciente.

Las empresas también deben extremar las precauciones

La utilización de inteligencia artificial ya no se limita al ámbito personal. Cada vez más empleados recurren a este tipo de asistentes para resumir documentos, redactar correos electrónicos, generar informes o resolver consultas relacionadas con su trabajo. Precisamente por ello, Ignasi Nogués considera fundamental que las organizaciones establezcan normas claras sobre el uso de estas herramientas.

Desde Qualiteasy señalan que introducir información interna, datos de clientes o documentación confidencial en aplicaciones no autorizadas puede generar riesgos importantes para la seguridad corporativa y la protección de datos.

Cómo utilizar la IA de WhatsApp de forma más segura

Los expertos de Qualiteasy Internet Solutions recomiendan adoptar una serie de buenas prácticas para reducir la exposición a posibles riesgos:

No compartir nunca credenciales ni datos financieros.

Evitar introducir información personal especialmente sensible.

Comprobar siempre la veracidad de las respuestas generadas por la IA.

Establecer políticas internas de uso de inteligencia artificial en las empresas.

Formar a empleados y usuarios sobre los riesgos asociados a estas herramientas.

Complementar el uso de la IA con soluciones de ciberseguridad que protejan dispositivos y datos.

Según los especialistas, la mejor protección sigue siendo combinar el sentido crítico del usuario con unas buenas prácticas de seguridad digital.

La educación digital será tan importante como la propia tecnología

Para Qualiteasy Internet Solutions, la incorporación de la inteligencia artificial a aplicaciones tan utilizadas como WhatsApp marca un antes y un después en la forma en que las personas interactúan con la tecnología. Sin embargo, consideran que el reto ya no consiste únicamente en desarrollar herramientas cada vez más inteligentes, sino en enseñar a utilizarlas de manera responsable. “No podemos abordar este cambio desde el miedo ni desde la ingenuidad. Igual que aprendimos a identificar correos fraudulentos, ahora debemos aprender a convivir con la inteligencia artificial entendiendo sus límites y el valor real de la información que compartimos”, concluye Ignasi Nogués.