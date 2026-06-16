Series, redes sociales e IA: así consumimos casi 29 años de nuestra vida online

NOTICIA de Síguenos de Javi Navarro

Los españoles pasarán una media de 28 años, 7 meses y 9 días conectados a internet a lo largo de su vida. El dato equivale a cerca de un tercio de la esperanza de vida en España y refleja hasta qué punto las pantallas, las redes sociales, las plataformas de vídeo y la inteligencia artificial se han integrado en la rutina diaria.

Los españoles dedican cada vez más tiempo al mundo digital. Un estudio elaborado por NordVPN calcula que una persona pasará de media 28 años, 7 meses y 9 días de su vida conectada a internet, una cifra que representa aproximadamente un tercio de la esperanza de vida en España, situada actualmente en 84 años.

La investigación también revela que los usuarios españoles permanecen conectados una media de 57 horas semanales, comenzando su actividad online alrededor de las 8:00 de la mañana y manteniéndola hasta las 22:00 horas.

“Pasar un cuarto de siglo conectados a internet no es solo una estadística. Es un cambio fundamental en la experiencia humana”, afirma Marijus Briedis, director de tecnología (CTO) de NordVPN. “Estamos asistiendo a la colonización de nuestro tiempo por parte de las plataformas digitales, donde la línea entre la vida real y la vida online prácticamente ha desaparecido, dejándonos más expuestos que nunca”.

Series, redes sociales y música: así repartimos nuestro tiempo en internet

El estudio muestra que el entretenimiento sigue siendo el principal destino de las horas que los españoles pasan conectados. Las actividades más habituales son:

Ver series y películas: 6 horas y 57 minutos a la semana.

6 horas y 57 minutos a la semana. Navegar por redes sociales: 6 horas y 11 minutos semanales.

6 horas y 11 minutos semanales. Escuchar música: 5 horas y 6 minutos.

5 horas y 6 minutos. Ver vídeos en internet: 4 horas y 28 minutos.

Estos hábitos explican buena parte de las casi tres décadas que, según la investigación, dedicaremos al entorno digital a lo largo de nuestra vida.

La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de millones de personas

La gran novedad respecto a años anteriores es la incorporación de la inteligencia artificial a los hábitos digitales cotidianos. Los españoles dedican actualmente una media de 1 hora y 14 minutos semanales a interactuar con chatbots y herramientas de IA, una tecnología que ha pasado de ser una novedad a convertirse en una herramienta habitual para muchos usuarios.

Aunque solo el 15 % de los encuestados considera la IA esencial en su día a día, el 23 % cree que ya ha mejorado su experiencia en internet. “La forma en que utilizamos la tecnología va mucho más allá de simplemente consumir contenidos, ahora está profundamente integrada en nuestro día a día”, señala Briedis.

Uno de cada tres españoles reconoce que no podría pasar un día sin internet

La creciente presencia de internet en la vida diaria también se refleja en la dependencia que muchos usuarios sienten hacia la conexión permanente. Según el estudio, el 29 % de los españoles reconoce que no podría pasar un día entero sin estar conectado.

Esta conectividad constante ha impulsado además el fenómeno de la llamada “segunda pantalla”. De hecho, el 32 % de los encuestados admite consultar redes sociales mientras ve series o películas, combinando varias actividades digitales al mismo tiempo.

Los españoles siguen compartiendo datos personales pese a los riesgos

La investigación también pone el foco en la seguridad digital y en la cantidad de información personal que los usuarios continúan compartiendo en internet. Entre los datos más llamativos destacan:

El 72 % ha compartido su nombre completo.

El 72 % ha facilitado su fecha de nacimiento.

El 50 % ha proporcionado su dirección postal a plataformas online.

Todo ello ocurre en un contexto en el que las preocupaciones por la privacidad, las filtraciones de datos y los ciberataques siguen aumentando. “Aunque muchas personas son prudentes a la hora de compartir información laboral con herramientas de IA, apenas el 3 % afirma haber compartido documentos confidenciales, suelen ser mucho más abiertos cuando se trata de datos personales”, explica Briedis.

Los riesgos aumentan a medida que crece nuestra vida digital

Desde NordVPN advierten de que cuanto más tiempo pasamos conectados, más oportunidades aparecen para las estafas, el robo de identidad, el phishing o la exposición involuntaria de información sensible.

“A medida que la IA ocupa un lugar cada vez más importante en la vida cotidiana, nuestro enfoque de la seguridad también debe evolucionar”, señala Briedis. “Protegernos ya no consiste únicamente en crear contraseñas robustas, sino también en entender cómo se recogen, se utilizan y se procesan nuestros datos en los sistemas de IA con los que interactuamos cada día”.

Cómo proteger tu vida digital frente a las amenazas online

Ante este escenario, NordVPN recomienda adoptar una serie de medidas básicas de protección:

Supervisar posibles filtraciones de datos y robos de identidad.

Utilizar software de seguridad fiable.

Verificar enlaces, correos electrónicos y mensajes sospechosos.

Evitar compartir información personal o financiera sensible con herramientas de IA.

Mantener activo un antivirus actualizado.

Extremar la precaución frente a ataques de phishing.

Proteger las conversaciones y comunicaciones personales.

“A medida que las herramientas que utilizamos se vuelven más inteligentes y nuestro tiempo en internet sigue creciendo, la mejor defensa es una combinación de encriptado avanzado y una dosis saludable de escepticismo frente a las interacciones digitales que antes dábamos por sentadas”, concluye Briedis.

Cómo se realizó el estudio

La encuesta fue encargada por NordVPN y realizada por Cint entre el 1 y el 17 de abril de 2026. El estudio contó con más de 20.000 usuarios de internet de 20 países. En España participaron 8.000 personas de entre 18 y 74 años, con una muestra representativa por edad, sexo y lugar de residencia.