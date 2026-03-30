El fallo de seguridad más común lo estás cometiendo tú: así pone en riesgo sus datos el 80% de los españoles

NOTICIA de de Javi Navarro

Tu vida entera está en peligro y no lo sabes. El problema no es que cada vez más personas guarden su información en formato digital —eso ya es lo habitual—. El verdadero riesgo está en cómo la protegen. Porque, aunque el 80% de los españoles almacena datos sensibles en dispositivos o en la nube, más de un tercio sigue utilizando contraseñas fáciles de descifrar —un fallo tan común como peligroso— que puede dejar expuesta información personal, financiera o sanitaria.

Según un estudio del Centro de Estudios de Mercado de Kaspersky, los usuarios almacenan en sus dispositivos y servicios digitales documentos clave como el DNI, información financiera, datos sanitarios o fotografías personales. Sin embargo, el 36% utiliza contraseñas fáciles de recordar, lo que aumenta significativamente el riesgo frente a ciberataques.

Una falsa sensación de seguridad: casi todos creen que están protegidos

El dato más llamativo del informe es la contradicción entre percepción y realidad. Aunque el 98% de los usuarios afirma adoptar alguna medida para proteger sus datos, la existencia de prácticas inseguras demuestra que esa protección no siempre es efectiva.

Este contraste refleja un problema creciente: muchos usuarios creen que están protegidos simplemente por usar una contraseña o guardar sus archivos en la nube —pero eso no garantiza la seguridad real—.

Qué datos están en riesgo y dónde los guardan los españoles

El estudio revela que la mayoría de usuarios almacena información especialmente sensible en formato digital:

Documentos de identidad

Información financiera

Datos sanitarios

Archivos personales y fotografías

En cuanto a los sistemas de almacenamiento más utilizados:

El 60% guarda archivos en ordenadores o discos duros

El 44% utiliza servicios en la nube

El 13% recurre a servicios digitales gubernamentales

Cada uno de estos métodos tiene sus riesgos —desde la pérdida o daño físico hasta accesos no autorizados—, lo que obliga a extremar las precauciones.

Una brecha generacional: los jóvenes, más digitales y más expuestos

El informe también pone de manifiesto diferencias claras según la edad. Entre los usuarios de 18 a 34 años, hasta el 90% almacena su información en formato digital, lo que evidencia un alto nivel de digitalización.

En cambio, entre los mayores de 55 años, cerca del 30% sigue confiando en el formato físico. En España, solo el 18% de los usuarios utiliza exclusivamente copias físicas.

Esta diferencia refleja una tendencia clara: cuanto más digital es el usuario, mayor es su exposición si no aplica medidas de seguridad adecuadas.

El riesgo real: no es guardar los datos, es no protegerlos bien

Más allá del tipo de almacenamiento, el problema principal es la falta de protección adecuada. El uso de contraseñas débiles —uno de los errores más extendidos— facilita ataques de fuerza bruta y accesos no autorizados.

Por ello, los expertos recomiendan reforzar la seguridad con medidas adicionales como la autenticación multifactor (MFA) o el uso de tecnologías como las passkeys, que permiten un acceso más seguro a las cuentas.

Las claves para proteger tus datos y evitar perderlo todo

Los analistas de Kaspersky recomiendan aplicar una serie de buenas prácticas para minimizar riesgos:

Seguir la estrategia 3-2-1 : mantener tres copias de los datos, en dos soportes distintos y una fuera del dispositivo principal

: mantener tres copias de los datos, en dos soportes distintos y una fuera del dispositivo principal Utilizar gestores de contraseñas para almacenar credenciales de forma segura

para almacenar credenciales de forma segura Activar la autenticación multifactor siempre que sea posible

siempre que sea posible Automatizar las copias de seguridad en dispositivos y servicios en la nube

en dispositivos y servicios en la nube Comprobar periódicamente las copias restaurando archivos de prueba

“Todos sabemos que las copias de seguridad son importantes, pero muchas veces no las hacemos porque intentamos hacerlo todo de una vez y resulta abrumador. La mejor estrategia es tratar las copias de seguridad como un proceso más: priorizar los archivos según su importancia y automatizar las copias de los datos críticos. De este modo, se protege la información realmente importante sin añadir complejidad innecesaria”, afirma Marina Titova, Vice President for Consumer Business en Kaspersky.

Por qué el World Backup Day pone el foco en este problema

Con motivo del World Backup Day, que se celebra el 31 de marzo, los expertos insisten en la importancia de adoptar hábitos de protección de datos de forma constante.

Porque el verdadero problema no es que la información esté en digital —eso ya es inevitable—, sino confiar en que está protegida cuando, en realidad, un simple error puede dejarla al descubierto.