Las 6 mejores experiencias para disfrutar de las luces de Navidad en Madrid

A la hora de disfrutar de la Navidad, Madrid saca todo su esplendor. Los espectáculos de música y luces inundan las calles de Madrid para celebrar uno de los momentos donde más brilla la capital. A continuación, te mostramos los 6 mejores lugares para ver las luces de Navidad en Madrid en los que podrás disfrutar de una experiencia inolvidable y tomar diferentes fotografías desde escenarios privilegiados. Además, este año la ciudad se ha renovado y presenta nuevos espectáculos luminosos.

Azotea Hotel RIU

La azotea del hotel RIU presenta una plataforma en la que ver a través de un cristal transparente sobre el que estamos de pie. No es un espectáculo lumínico como tal, pero permite disfrutar de las grandes vistas de Plaza España y Gran Vía mirando a nuestros pies. No apto para los que sufran de vértigo, a pesar de ser un lugar excepcional con una experiencia añadida para los más valientes.

Fachada Casa Real de Correos

Una de las novedades de estas Navidades es el espectáculo que se proyecta sobre la fachada de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, a través de la técnica del videomapping, que consiste en la representación de figuras en distintas superficies. El espectáculo se repite tres veces cada hora.

Corte Inglés (Azotea 9)

Para ver toda la Gran Vía sin aglomeraciones sube a la célebre azotea 9 de El Corte Inglés de la Puerta del Sol. Desde aquí las vistas son privilegiadas y, sobre todo, sin apreturas, rodeado de gente por todas partes. En esta misma azotea hay una cafetería donde puedes parar a recobrar fuerzas en este trayecto por las mejores vistas de las luces de Navidad en Madrid, aunque tampoco es necesario consumir para poder subir a este singular mirador.

Puerta del Sol

Es el centro neurálgico de España y lugar obligado al que ir durante la época navideña. El árbol iluminado y la gran cantidad de tiendas y restaurantes que se distribuyen a través de sus arterias peatonales se convierten en uno de los mayores atractivos para ver las luces del centro. Aquí te dejamos los mejores sitios para fotografiarte durante la Navidad.

Plaza Mayor

Se suma a la Puerta del Sol como principales atractivos en Navidad para ver las luces y disfrutar, además del mercado navideño de Madrid. Además, en la Plaza Mayor podrás disfrutar de una de las tradiciones más típicas de Madrid, el bocadillo de calamares. Una tradición que también es una buena costumbre gastronómica de la Navidad.

Bus Naviluz

En último lugar, pero no menos importante, el tradicional bus de Naviluz es una opción que no debes dejar de disfrutar para ver en plenitud las luces navideñas de la capital. Este servicio ya se ha convertido en una tradición navideña y dura hasta el próximo 6 de enero. El precio de Naviluz es de 6 euros por persona, con la excepción de los niños menores de 7 años, que no pagan. Aquí está el itinerario y los lugares por donde pasa, además del horario de Naviluz.

