Las 9 aplicaciones para localizar a otra persona por el móvil

NOTICIA de de Jessica Pascual

Si necesitas localizar a una persona y sabes que tiene el móvil encima, a continuación te explicamos las diferentes aplicaciones que puedes descargarte para averiguarlo.

Ya sea porque estás preocupado, porque necesitas contactar de forma urgente con alguien que no te da señales, porque tienes algún familiar mayor dependiente en la familia y quieres tenerlo siempre localizado o para proteger a tus seres queridos, te explicamos cuáles son las mejores 9 aplicaciones para que puedas localizar a otra persona a través del teléfono.

Para utilizar todas las aplicaciones que explicamos en este artículo es necesario el consentimiento de la otra persona para poder localizarla.

Por WhatsApp

WhatsApp es una de las aplicaciones que nos permite localizar un móvil por el número de teléfono. Con esta app podemos conocer la ubicación en tiempo real de otra persona siempre y cuando esa persona acceda a compartírnosla.

Para averiguar la ubicación, la persona a la que quieres localizar tiene que acceder a la conversación de WhatsApp, seleccionar el botón de los tres puntos verticales en Android o la pestaña ‘+’ en iPhone y seleccionar la opción que dice ‘Ubicación’. Después elegir ‘Enviar mi ubicación en tiempo real’. Y listo. Al seleccionar esta pestaña esa persona va a compartir contigo la ubicación exacta en la que se encuentra.

Se trata de un servicio limitado que permanece activo el tiempo que le marquemos: 15 minutos, una hora o hasta ocho horas.

Con este sencillo truco de WhatsApp puedes saber dónde están los contactos con los que estás hablando (si ellos te lo permiten).

Por el contrario, si lo que buscas es localizar a alguien sin que se entere, debes saber que no es posible hacerlo a través de WhatsApp.

Google Maps

Con la aplicación Google Maps también podemos conocer la ubicación en la que se encuentran otras personas, pero está sujeta a dos requisitos: A que esa persona te comparta la ubicación y que esté realizando un trayecto.

La forma de hacerlo es sencilla. Si un familiar tiene que salir de casa para ir a hacer un recado puede establecer una ruta en Google Maps del trayecto que tiene que recorrer. A partir del momento en el que inicie el recorrido puede seleccionar la opción ‘decir por donde vas’ y compartirlo con otras personas. Es una fórmula sencilla que permite localizar un móvil gratis, pero sólo puedes conocer la ubicación si la otra persona está dispuesto a enviártela.

Con aplicaciones

Hay aplicaciones que puedes descargarte para localizar a otras personas a través del teléfono. Una de las más conocidas es ‘Encontrar mi dispositivo de Google’, aunque hay más. A continuación explicamos aplicaciones que sirven tanto para localizar móviles Android como para localizar móviles iPhone. Para que las aplicaciones funcionen los dispositivos deben estar encendidas, es decir, que no es posible localizar un móvil apagado con estas apps.

>> Consulta esta información si lo que quieres es saber dónde están tus hijos por el teléfono.

Encontrar mi dispositivo de Google

La aplicación ‘Encontrar mi dispositivo‘ te permite saber la ubicación de un teléfono con exactitud. También te sirve si pierdes el teléfono porque puedes hacerlo sonar para encontrarlo o borrar el contenido de forma remota.

Para poder usar esta app tienes que introducir la cuenta de Google y la contraseña que esté asociada al teléfono que quieres localizar. Es decir, que para localizar otro móvil que no sea el tuyo con esta aplicación necesitas conocer tanto la dirección de correo electrónico como la contraseña de la persona a la que quieres localizar.

Esta aplicación sólo funciona si el teléfono está encendido. Para utilizarla y poder localizar a alguien puedes hacerlo desde la web de la app o a través de cualquier otro dispositivo. Tan sólo tienes que descargarte la aplicación, acceder e iniciar sesión con la cuenta asociada al teléfono que quieres localizar. La app te preguntará si le permites conocer tu ubicación y te aparecerá en pantalla el lugar exacto en el que se encuentra ese teléfono.

GPS Localizador de móviles por número

La app ‘Localizador de móviles por número‘ permite conocer la ubicación de un teléfono móvil así como el recorrido que ha realizado siempre bajo el consentimiento de la otra persona.

Para usar esta aplicación hay que descargársela, iniciar sesión y enviar invitaciones a las personas a las que quieres tener localizadas. Si las otras personas acceden al enlace y aceptan la invitación, podrás tenerles ubicados. Esta app también te permite saber el nivel de batería que tiene el otro dispositivo.

Esta aplicación sólo está disponible para teléfonos Android.

Life 360

Con Life 360 puedes conocer la ubicación exacta de otras personas siempre que acepten la invitación y te den consentimiento para hacerlo. Con esta app también puedes localizar un teléfono perdido o robado.

Life 360 permite crear círculos con diferentes miembros de tu agenda para mantener contacto de forma individual o con varias personas de los círculos a través de un chat interno y conocer su ubicación.

>> Descarga Life360 en Apple store

Buscar iPhone & Movil Android

‘Buscar iPhone & Movil Android‘ también nos permite saber la ubicación de otro teléfono siempre que esta app esté instalada en el dispositivo y la otra persona de consentimiento.

Al instalar la aplicación tienes que iniciar sesión y escribir el número de teléfono que quieres localizar. En ese momento la app va a enviar un mensaje de texto solicitando la aprobación del seguimiento. Si la otra persona acepta, podrás realizar este seguimiento.

Esta aplicación sólo está disponible para sistemas operativos Android.

Glympse

Glympse es una aplicación que te permite crear grupos bajo previa invitación para poder veros los unos a los otros en un mapa. Es una aplicación muy sencilla en la que no hace falta registrarse para pode usarla. La ubicación que puedes compartir con tus seres queridos en la app es en tiempo real.

>> Glympse para iPhone

Cerbeus

Con esta aplicación puedes conocer con exactitud la localización de un móvil a través del teléfono. Cerbeus permite localizar teléfonos en el mapa así como compartir la ubicación en tiempo real con tus seres queridos. Esta aplicación está disponible para sistemas iOS y Android.

Aplicación Find My Friends

Con ‘Find my friends‘ aplicación puedes conocer la ubicación de tus amigos y conocidos a través de su número de teléfono. Para utilizarla es necesario el consentimiento de las personas que van a compartir la ubicación.

>> Find my friends en Apple Store

