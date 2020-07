Ocio - Tecnología

Smartphones Cómo saber dónde estan mis hijos por el teléfono movil

¿Dónde están mis hijos? Cada vez hay más aplicaciones que nos permiten conocer la ubicación exacta del lugar donde están tus hijos en tiempo real. Con estos avances puedes saber si tus hijos están en el colegio o si ya han salido rumbo a casa. La tecnología se alía con los padres para que sea más fácil contestar a la pregunta de ¿dónde estará mi hijo? o a la de ¿por qué no me coge el teléfono? Los padres se preocupan cuando no saben dónde están los hijos y los hijos se molestan cuando sus padres los llaman mil veces al día para saber dónde están. Ahora, con estas aplicaciones, se establece un punto medio, control sin atosigar.

Funcionamiento

Son aplicaciones que se instalan tanto en el móvil de los padres como en el de los hijos y son gratuitas.

A la hora de instalarlas en ambas terminales de teléfono, tendrás que hacerlo con tu correo electrónico en los dos casos. Aunque en algunas de ellas si quieres funciones más avanzadas tendrás que pagarlas.

dondeEsta Family

dondeEsta Family es una aplicación gratuita (disponible para Android y iPhone) que permite a los padres saber dónde están los hijos en tiempo real sin necesidad de molestarlos. Así cuando tu hijo tiene el teléfono en silencio y no oye cuando le llamas, puedes saber dónde está. Entre las funcionalidades más destacables de la app dondeEsta Family, puedes ver en un mapa dónde está tu hijo, o tener un acceso rápido indicándote si tu hijo está en casa o en el colegio sin tener que abrir el mapa si tus hijos están en la escuela o en casa.

También puedes configurar alertas para que el teléfono te notifique cuando tu hijo entre o salga de casa o de la escuela. Incluso, se puede establecer una alerta para saber si se están saltando las clases, puesto que es posible vincular el horario de clases con su presencia en el colegio.

Otra funcionalidad es que puedes navegar a través del teléfono móvil hacia tus hijos, se encuentren donde se encuentren. Y compartir su localización o la tuya misma con quien quieras. La app incluye también un botón de pánico.

La app funciona y localiza a las personas después de su aprobación. Para que un miembro sea localizable se debe aceptar la invitación de formar parte del grupo familiar. La descarga de la aplicación es gratuita, siempre se puede localizar a los hijos gratis y las funcionalidades que ellos tienen son gratuitas para Android y iPhone.

WhatsApp

Todos los usuarios de teléfonos cuentan con la aplicación de WhatsApp. Este servicio de mensajería instantáneo y gratuito nos permite conocer en tiempo real la ubicación de otra persona aunque en este caso necesitarás que tu hijo te envíe por su propia voluntad la ubicación en tiempo real.

Se trata de un servicio limitado que permanece activo el tiempo que le marquemos: O bien 15 minutos, 1 hora o hasta 8 horas.

El funcionamiento es sencillo: Tienes que acceder a una conversación concreta, seleccionar compartir ubicación y te dará la posibilidad de hacerlo en tiempo real o mandar solamente la ubicación actual.

Google Maps

Con la aplicación Google Maps también podemos conocer la ubicación en la que se encuentran otras personas pero está sujeta a dos requisitos: A que tus hijos te compartan la ubicación y a establecer un recorrido.

La forma de hacerlo es sencilla: Tienes que establecer una ruta definida y una vez inicies la trayectoria, a partir de ese momento, puedes seleccionar la opción ‘decir por donde vas’ y compartirlo con el contacto que quieras.

Garmin Tracker

Los viajes a ciudades masificadas durante la época estival implican grandes aglomeraciones en diversos puntos de la geografía. Estas situaciones, a veces, crean preocupación y malestar entre los padres, que necesitan tener a los más pequeños de la familia controlados para evitar posibles extravíos. Por esta razón, y pensando en la seguridad de los niños, Garmin cuenta en su catálogo con un GPS especialmente desarrollado para conocer la ubicación y el recorrido realizado por personas, animales, vehículos u objetos.

Los papás pueden consultar su ubicación desde un ordenador o un teléfono móvil, a través de la cuenta de myGarmin o con la aplicación gratuita Garmin Tracker, que se encuentra disponible en teléfonos iPhone y Android. No obstante, el dispositivo Garmin GTU 10 tracke cuesta 199 euros con licencia de uso de un año (renovación básica: 49€/año; renovación Premium: 5€ más por mes).

Además, el GTU 10 Tracker permite a los papás limitar hasta 10 zonas, también denominadas geofences, de forma que si los pequeños entran o salen del área establecida, recibirán un mensaje de texto o correo electrónico alertando de ello.

Cómo funciona GTU 10 Tracker

Las grandes prestaciones de este revolucionario dispositivo son resultado de la incorporación de un GPS de alta sensibilidad en combinación con la conexión GSM y la tarjeta, que se encarga de hacer llegar la posición del GPS al servidor de Garmin. Del mismo modo, con el ordenador o el dispositivo móvil es posible consultar el historial de rastreo, visualizar diversos equipos GTU 10 Tracker (en caso de tener uno para cada niño), animal, vehículo u objeto y personalizar la configuración del dispositivo para un correcto rendimiento.

Suscripciones

Al adquirir GTU 10 Tracker, se incluye un año de rastreo estándar, por lo que puede ser utilizado desde el primer día, con tan sólo registrar y activar la cuenta en la página de Garmin.

Esta suscripción ofrece acceso a los 10 últimos puntos del historial de rastreo, permite enviar hasta 25 mensajes de texto al mes, crear 10 geofences, configurar el equipo para un mayor ahorro de energía y visualizar el track log de las últimas 24 horas.

Por su parte, los padres que prefieran un seguimiento más detallado, pueden contratar la suscripción Premium, que permite controlar el track log (de hasta 20.000 puntos) de los últimos siete días y el envío de hasta 50 mensajes de texto al mes.

Por último, posee una batería recargable de ion-litio que ofrece una autonomía de hasta cuatro semanas (según configuración) y recargable mediante USB o red eléctrica. El usuario recibe avisos de «Batería Baja», así como de cuando el dispositivo ha sido desactivado.

Encontrar mi dispositivo

Encontrar mi dispositivo es una aplicación a través de la que podemos ver en todo momento la localización del teléfono móvil de nuestros hijos.

Para poder utilizar esta aplicación sólo te hará falta una cuenta de correo electrónico. Además podrás realizar otras acciones como hacer sonar el teléfono aunque esté en silencio o bloquearlo por si no sabe dónde lo ha dejado.

Life3360: Localizador familiar y móvil

Con esta aplicación puedes ver la ubicación de tu familia, pero para poder saberlo tienes que incluir a los miembros que quieras en un círculo dentro del propio mapa. Sólo podrás conocer la ubicación de aquellos miembros que se encuentren dentro de este círculo.

Esta aplicación además permite que puedas chatear de forma individual con uno o varios de los integrantes de un círculo o recibir alertas cuando un miembro de un círculo llegue a un lugar.

También puedes rastrear un teléfono que creas haber perdido o que te hayan robado.

SAFE365

Se trata de una aplicación a la que podemos recurrir en caso de auxilio. Ofrece un botón de socorro a través del que nos ponen en contacto con servicios de emergencia dándoles nuestra ubicación por si creemos que nos encontramos ante una situación de peligro.

Para poder hacer uso de esta aplicación será necesario el consentimiento de tus hijos o de tus mayores para poder tenerlos localizados. Deberán permitir compartir sus actividades.

ZoeMob

Con Zoemob puedes saber la localización exacta de los miembros de tu familia durante las 24 horas del día. Además mantiene el historial guardado. Tiene funcionalidades como avisar o mandar una alerta cuando un miembro de la familia ha llegado al destino.

Glympse

Glympse te permite compartir en tiempo real la ubicación con familiares. Se trata de una aplicación en la que no hace falta registrarse. En este caso será tu hijo el que tenga que compartir contigo la ubicación en la que se encuentre.

Cómo saber dónde estan mis hijos por el teléfono movil was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo saber dónde estan mis hijos por el teléfono movil, te recomendamos que entres en la categoría de Smartphones.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES