Cómo controlar el móvil de mi hijo con estas 9 aplicaciones

NOTICIA de de Jessica Pascual

El primer móvil es uno de los regalos más esperados por muchos niños. El acceso a las aplicaciones de juegos, a plataformas de visualización de contenidos como YouTube o a las redes sociales son algunos de los grandes atractivos que llaman la atención de los más pequeños. Pero el libre acceso a Internet conlleva muchos peligros para ellos, como las estafas y los timos que circulan por las redes, así como el robo de datos e información.

Por ello, en esta guía te dejamos una selección de nueve aplicaciones gratuitas para que sepas cómo controlar el móvil de tu hijo desde tu teléfono, de forma remota. A través de estas herramientas podrás vigilar qué uso hace tu hijo del teléfono o tablet, restringirle el acceso a diferentes contenidos y bloquear el dispositivo, entre otras funciones.

Aplicaciones de control parental

El objetivo de estas aplicaciones de control parental consiste en que los padres puedan proteger a los más pequeños de cierto contenido inapropiado y de aplicaciones que no estén recomendadas para su edad.

A través de estas aplicaciones los padres pueden vigilar y supervisar el uso que hacen sus hijos del teléfono en Internet así como limitar el tiempo que dedican a las pantallas y conocer su ubicación en tiempo real, al igual que sucede con los relojes con localizador para niños. Y aunque todas estas aplicaciones te permiten conocer la ubicación de tus hijos a través del GPS, si lo único que quieres es saber dónde están tus hijos, pero no quieres establecer ningún tipo de control parental, en esta otra guía te dejamos una lista con las mejores aplicaciones para saber dónde están tus hijos por el teléfono móvil. Y aquí te explicamos cómo localizar a otra persona con el móvil a través de aplicaciones específicas.

A rasgos generales, el uso de estas aplicaciones es muy sencillo. Tan sólo tienes que instalarla en tu dispositivo y en el de tu hijo y sincronizar las cuentas. Una vez hecho esto, ya puedes acceder a las diferentes funciones y configurar todos los detalles sobre el control que quieras tener sobre el teléfono de tu hijo. Por el contrario, ninguna de las aplicaciones que te detallamos en esta guía te permite controlar el móvil de tus hijos sin que ellos se enteren, porque para realizar este control es necesario instalar estas apps en los dispositivos de los niños.

Qustodio Control Parental

La versión gratuita de Qustodio Control Parental permite a los padres gestionar y vigilar el uso que hacen sus hijos del teléfono. Las principales funciones de la aplicación son:

Bloquear de forma automática el teléfono cuando tu hijo supera el tiempo marcado de uso del móvil

Supervisión del contenido al que acceden. También permite filtrar y bloquear el contenido para adultos

Cuenta con un localizador familiar con GPS para conocer su ubicación exacta

Con Qustodio los padres pueden acceder a informes avanzados de actividad en el que aparece registrado el historial de los últimos siete días

>> Descarga Qustodio Control parental para iOs.

Control Parental Kroha

Control Parental Kroha es una aplicación gratuita que permite a los padres mantener el control del uso del teléfono de sus hijos a través de las siguientes funcionalidades:

Bloquear juegos y aplicaciones en el teléfono a las que no quieres que tengan acceso. También se incluyen aquí las aplicaciones de redes sociales

Limitar el uso de las aplicaciones

Limitar el uso del teléfono en general desde el teléfono de los padres. Es decir, que puedes especificar a la app que bloquee el teléfono tras un tiempo determinado de uso

La aplicación ofrece la posibilidad de administrar el tiempo y uso de las aplicaciones de forma remota

Además, los padres pueden tener acceso a las estadísticas del uso de las aplicaciones para saber cuál es en la que más tiempo pasa su hijo

Permite monitorear y controlar WhatsApp y YouTube.

La aplicación ofrece la ubicación de tus hijos a través del GPS y en tiempo real.

Permite supervisar los sitios y páginas web a las que ha entrado así como a los vídeos. Y además, puedes bloquear aquellos que no quieres que vea más.

Incluso con esta herramienta los padres pueden ver las fotos que su hijo ha realizado desde su teléfono móvil.

>> Control Parental Kroha para iOs.

Secure Kids

Secure Kids es una aplicación gratuita disponible para sistemas Android e iOs que cuenta con las siguientes funciones de control parental:

Seleccionar filtros para evitar que tus hijos puedan acceder a diferentes páginas web. Por el contrario, si lo prefieres puedes realizar una lista con una selección de páginas para que sean las únicas a las que tenga permitido el acceso

Bloqueo de aplicaciones concretas y determinar un tiempo máximo de uso de cada una de ellas

Bloqueo de llamadas para determinados números

Restringir el uso del dispositivo durante ciertas horas al día

Family Time

Con Family Time los padres pueden controlar el uso que hacen sus hijos del teléfono desde el suyo propio. La aplicación permite a los padres vigilar los siguientes aspectos:

Bloquear el dispositivo de forma automática y al instante.

Limitar el uso de las aplicaciones de forma diaria para que no se pasen todo el día conectados

Bloquear el acceso a diferentes aplicaciones, como por ejemplo las redes sociales

Usar filtros para bloquear el libre acceso a Internet

Posibilidad de monitorear el teléfono para saber qué aplicaciones utilizan y durante cuánto tiempo.

>> Descargar Family Time para iOs.

Screen Time

La aplicación gratuita Screen Time permite a los padres administrar y controlar la cantidad de tiempo que sus hijos pasan con el teléfono o tablet. A través de esta herramienta los padres pueden limitar y bloquear el acceso a ciertas aplicaciones, bloquear el dispositivo en ciertos momentos del día y consultar cuáles son las aplicaciones que más utiliza su hijo, entre otros.

>> Descarga Screen Time para iOs.

ESET Parental Control

ESET Parental Control es otra aplicación específica de control parental disponible únicamente para sistemas operativos Android. La app te permite fijar un tiempo máximo de uso del teléfono de forma diaria, seleccionar filtros web para restringir el acceso a ciertas páginas o aplicaciones o bloquear de forma instantánea el dispositivo, entre otros.

Google Family Ink

Google Fmaily Ink es una aplicación de control parental gratuita. A través de ella los padres pueden establecer unas normas básicas que sirvan a los más pequeños de guía para aprendan y descubran Internet de forma segura.

La aplicación permite a los padres ver la actividad que realizan en las aplicaciones y gestionarlas, es decir, bloquear o permitir el uso de ciertas apps en el teléfono de tus hijos. Y permite establecer límite de tiempo de uso de los teléfonos así como conocer la ubicación en tiempo real a través del GPS.

Kaspersky Safekids

La versión gratuita de la app Kaspersky Safekids permite a los padres controlar y bloquear tanto el contenido como páginas webs enteras que consideren peligrosas para sus hijos. También pueden bloquear búsquedas concretas que los niños hayan realizado en YouTube para que no puedan visualizar cierto tipo de contenido.

La app ofrece un sistema para gestionar el uso de las aplicaciones y fijar límites de tiempo. Al igual que en el resto de aplicaciones, con Kaspersky Safekids puedes conocer la ubicación de tus hijos, siempre y cuando tengan el dispositivo encendido.

>> Descarga Kaspersky Safekids para iOs.

Norton Family Parental Control

Norton Family Parental Control permite conocer la actividad de tus hijos en Internet. La app permite a los padres bloquear los sitios web que consideren inadecuados, conocer los sitios por los que navegan, acceder a las búsquedas que hacen y ver las apps que se descargan, entre otros.

Cuenta con una función especial, ‘School Time’, para limitar e interrumpir la conexión del teléfono en las horas en las que tienen que realizar las tareas del colegio para evitar que se distraigan. También ofrece la ubicación de tus hijos en tiempo real y la posibilidad de controlar y limitar el tiempo de uso del teléfono.

>> Descarga Norton Family para iOs.

